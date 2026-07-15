O clube tricampeão da Liga dos Campeões está em negociações para contratar Djed Spence, e o astro do Tottenham se mostra “aberto” a uma transferência surpreendente

O Inter iniciou negociações com o Tottenham sobre uma possível contratação de Spence, segundo Fabrizio Romano. O gigante italiano está em busca de um novo lateral-direito após a saída de Denzel Dumfries para o Real Madrid no início deste mês. Spence, de 25 anos, estaria aberto à possibilidade de se juntar aos atuais campeões da Série A, que buscam dar continuidade à conquista do seu 21º título do Scudetto.

A transferência representaria uma reviravolta notável para um jogador que, inicialmente, teve dificuldades para se adaptar ao Tottenham Hotspur Stadium. Sob o comando de Cristian Chivu, a Inter busca opções versáteis para reforçar seu elenco com vistas a defender o título e chegar longe nas competições europeias. Spence passou por vários empréstimos para recuperar a forma, e um deles foi na Itália, onde disputou 16 partidas da Série A pelo Genoa na reta final da temporada 2023-24. Essa experiência anterior o torna um perfil atraente e de baixo risco para a diretoria do Nerazzurri.







