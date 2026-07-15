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O clube tricampeão da Liga dos Campeões está em negociações para contratar Djed Spence, e o astro do Tottenham se mostra “aberto” a uma transferência surpreendente
Nerazzurri de olho em Spence como substituto de Dumfries
O Inter iniciou negociações com o Tottenham sobre uma possível contratação de Spence, segundo Fabrizio Romano. O gigante italiano está em busca de um novo lateral-direito após a saída de Denzel Dumfries para o Real Madrid no início deste mês. Spence, de 25 anos, estaria aberto à possibilidade de se juntar aos atuais campeões da Série A, que buscam dar continuidade à conquista do seu 21º título do Scudetto.
A transferência representaria uma reviravolta notável para um jogador que, inicialmente, teve dificuldades para se adaptar ao Tottenham Hotspur Stadium. Sob o comando de Cristian Chivu, a Inter busca opções versáteis para reforçar seu elenco com vistas a defender o título e chegar longe nas competições europeias. Spence passou por vários empréstimos para recuperar a forma, e um deles foi na Itália, onde disputou 16 partidas da Série A pelo Genoa na reta final da temporada 2023-24. Essa experiência anterior o torna um perfil atraente e de baixo risco para a diretoria do Nerazzurri.
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Redenção internacional na Copa do Mundo
O interesse do tricampeão da Liga dos Campeões surge em um momento em que o valor de Spence nunca esteve tão alto. Apesar do ceticismo inicial em torno de sua convocação para a seleção inglesa na Copa do Mundo, o zagueiro se tornou uma peça fundamental no esquema de Thomas Tuchel. Jogando mesmo com dores e usando uma máscara protetora após fraturar a mandíbula em maio, Spence foi decisivo na vitória dos Três Leões sobre a Noruega nas quartas de final.
Seu desempenho saindo do banco o colocou na disputa por uma vaga no time titular para o confronto das semifinais contra a Argentina. Ao longo do torneio, ele demonstrou a velocidade e a objetividade que marcaram seu estilo de jogo durante a temporada em que se destacou no Nottingham Forest. Spence já havia impressionado no Forest, por empréstimo do Middlesbrough, sendo protagonista no retorno do clube à Premier League como vencedor dos play-offs do Campeonato Inglês de 2021-22. Depois de disputar 30 partidas da Premier League pelo Spurs na última temporada, ele finalmente provou que pode competir no mais alto nível do futebol.
A estrada de Middlesbrough até o San Siro
Se a negociação for concretizada, isso marcaria o capítulo mais recente de alguns anos nômades, mas, no fim das contas, bem-sucedidos para Spence. Desde que chegou ao Tottenham vindo do Middlesbrough em 2022, ele disputou 85 partidas pelo clube, embora seu caminho até o time titular tenha estado longe de ser linear. Passagens por empréstimo pelo Rennes, Leeds United e Genoa foram necessárias para aprimorar suas habilidades antes que ele se estabelecesse como titular sob os holofotes da Premier League.
Com 13 partidas pela seleção inglesa em seu currículo e uma semifinal importante no horizonte, Spence não é mais o jovem promissor que deixou a Championship. Uma transferência para o San Siro lhe ofereceria a chance de disputar títulos importantes e jogar regularmente na Liga dos Campeões.
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Uma possível mudança tática no Milan
A flexibilidade tática é uma das principais razões pelas quais a Inter está de olho no zagueiro nascido em Londres, cujo contrato atual vai até o verão de 2029, com opção de prorrogação por mais um ano. Embora seja, por natureza, um lateral-direito, Spence demonstrou que pode atuar com eficácia pela esquerda ou até mesmo mais à frente. Para o Spurs, isso representa uma chance de lucrar com a venda de um jogador que finalmente atingiu seu potencial, enquanto a Inter busca garantir um substituto para uma de suas estrelas mais influentes.
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