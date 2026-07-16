“O clube perfeito para mim” – Youri Tielemans tem como meta “muitos títulos” no Manchester United após transferência de 35 milhões de libras do Aston Villa

O jogador de 29 anos concretizou sua transferência para Manchester no início desta semana, após uma passagem de grande sucesso pela região de West Midlands. Tielemans, que se tornou um pilar no meio-campo do Aston Villa, é visto pela diretoria do United como uma aquisição essencial para um elenco que se prepara para retornar à Liga dos Campeões na temporada 2026-27.

Em sua primeira entrevista oficial desde a transferência, Tielemans expressou seu entusiasmo com o projeto que está se desenrolando sob as luzes do “Teatro dos Sonhos”. “Acho que é um grande salto para mim. O clube está em uma ótima fase, e sinto que há muita ambição dentro do clube”, disse Tielemans ao site do clube.



