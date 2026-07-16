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“O clube perfeito para mim” – Youri Tielemans tem como meta “muitos títulos” no Manchester United após transferência de 35 milhões de libras do Aston Villa
Um novo capítulo em Old Trafford
O jogador de 29 anos concretizou sua transferência para Manchester no início desta semana, após uma passagem de grande sucesso pela região de West Midlands. Tielemans, que se tornou um pilar no meio-campo do Aston Villa, é visto pela diretoria do United como uma aquisição essencial para um elenco que se prepara para retornar à Liga dos Campeões na temporada 2026-27.
Em sua primeira entrevista oficial desde a transferência, Tielemans expressou seu entusiasmo com o projeto que está se desenrolando sob as luzes do “Teatro dos Sonhos”. “Acho que é um grande salto para mim. O clube está em uma ótima fase, e sinto que há muita ambição dentro do clube”, disse Tielemans ao site do clube.
Em busca de títulos com os Red Devils
Depois de ajudar o Villa a conquistar seu primeiro grande título europeu em mais de quatro décadas ao marcar um gol na final da Liga Europa contra o Freiburg, Tielemans agora está ansioso por mais conquistas. Ele acredita que o atual elenco do United possui o talento necessário para disputar os maiores títulos do futebol mundial nos próximos anos.
“Dentro da equipe, há muita qualidade e sinto que este é um bom passo para eu seguir em frente e, espero, conquistar muitos, muitos títulos com o clube”, acrescentou. A chegada do meio-campista segue a contratação de Andrey Santos, do Chelsea, sinalizando uma reformulação significativa das opções do meio-campo do United.
Deixando um legado no Villa Park
Tielemans deixa o Villa Park após ter disputado 134 partidas em todas as competições, contribuindo com 10 gols e 24 assistências. Seu empenho defensivo também foi um elemento-chave no esquema tático de Unai Emery; durante a temporada 2025-26, ele venceu mais disputas de bola (36) do que qualquer um de seus companheiros de equipe, demonstrando o conjunto equilibrado de habilidades que traz para o Manchester.
O jogador da seleção belga acredita que sua idade e experiência o tornaram um jogador completo. “Tenho muita experiência. Tenho 29 anos e estou pronto para seguir em frente e dar o próximo passo na minha carreira. É por isso que este é o clube perfeito para mim. Eles querem vencer e, espero, ter um ótimo desempenho em campo; foi por isso que escolhi vir para cá”, explicou ele.
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Um líder nato em campo
A chegada de Tielemans traz mais qualidades de liderança ao elenco, já que o meio-campista já havia usado a braçadeira de capitão do Anderlecht em competições europeias quando ainda era adolescente. Essa experiência se estendeu até este verão, quando ele foi escolhido à frente de nomes como Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois para ser o capitão da Bélgica na Copa do Mundo na América do Norte, o que ressalta a autoridade que ele exerce em campo.
“Estou muito feliz e animado para começar, conhecer meus companheiros de equipe e estar em campo junto com eles”, acrescentou ele, falando sobre sua nova vida no clube. O United está programado para estrear na temporada 2026-27 da Premier League no dia 22 de agosto, com uma partida fora de casa contra o recém-promovido Hull City.
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