"O clube me informou": ex-jogador da seleção nacional provavelmente será dispensado em Leverkusen

O atacante ainda não tem um plano concreto para o futuro. Hofmann completará 35 anos no próximo ano, mas ainda não pensa em encerrar a carreira. Ele se sente “em ótima forma. Estou cheio de energia, por isso, de modo geral, não pretendo parar. O que virá a seguir ainda é uma incógnita”, disse o ex-jogador da seleção nacional (23 partidas pela seleção).

Hofmann foi transferido do Borussia Mönchengladbach para o Leverkusen no verão de 2023 por cerca de 13 milhões de euros e integrou a equipe campeã comandada por Xabi Alonso. Na temporada atual, o jogador de 33 anos soma 26 partidas em todas as competições (3 gols, 3 assistências), depois de inicialmente não ter sido escalado para a Liga dos Campeões na fase de grupos.