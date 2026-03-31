"O clube me informou que, no momento, o contrato não será renovado para além de 2027. Isso significa que o próximo ano será o meu último em Leverkusen", disse Hofmann à Sky.
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"O clube me informou": ex-jogador da seleção nacional provavelmente será dispensado em Leverkusen
O atacante ainda não tem um plano concreto para o futuro. Hofmann completará 35 anos no próximo ano, mas ainda não pensa em encerrar a carreira. Ele se sente “em ótima forma. Estou cheio de energia, por isso, de modo geral, não pretendo parar. O que virá a seguir ainda é uma incógnita”, disse o ex-jogador da seleção nacional (23 partidas pela seleção).
Hofmann foi transferido do Borussia Mönchengladbach para o Leverkusen no verão de 2023 por cerca de 13 milhões de euros e integrou a equipe campeã comandada por Xabi Alonso. Na temporada atual, o jogador de 33 anos soma 26 partidas em todas as competições (3 gols, 3 assistências), depois de inicialmente não ter sido escalado para a Liga dos Campeões na fase de grupos.
Hofmann prevê sua saída da Bayer após 2027
Hofmann considera estável o seu papel na equipe. “Posso dizer que recebo um feedback muito bom do técnico no que diz respeito ao meu desempenho nos treinos, que sou do tipo que sempre dá tudo de si”, disse ele sobre a colaboração com Kasper Hjulmand. A variação no tempo de jogo faz parte do negócio, algo que “quase todo jogador de futebol passa na carreira”.