O clássico de Tyne-Wear foi marcado por alegações de racismo, com o confronto entre Newcastle e Sunderland sendo interrompido após relatos de insultos dirigidos a Lutsharel Geertruida

Houve uma interrupção na partida enquanto o zagueiro do Newcastle, Sven Botman, se recuperava de uma entrada alta. Durante essa breve pausa, o meio-campista do Sunderland, Granit Xhaka, chamou a atenção de Taylor para algo que havia sido dito pela torcida. Os comentários em questão teriam sido dirigidos a Geertruida.

Um comunicado oficial divulgado pela Premier League dizia: “A partida de hoje entre Newcastle United e Sunderland foi temporariamente interrompida durante o segundo tempo após uma denúncia de abuso discriminatório da torcida, dirigido a Lutsharel Geertruida, do Sunderland.

“Isso está de acordo com o protocolo antidiscriminação em campo da Premier League. O incidente no St James’ Park será agora totalmente investigado. Oferecemos nosso total apoio ao jogador e aos dois clubes. O racismo não tem lugar em nosso esporte, nem em qualquer lugar da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos.”