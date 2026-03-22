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O clássico de Tyne-Wear foi marcado por alegações de racismo, com o confronto entre Newcastle e Sunderland sendo interrompido após relatos de insultos dirigidos a Lutsharel Geertruida
O árbitro da partida conversou com os capitães e a comissão técnica
O árbitro da partida, Anthony Taylor, suspendeu temporariamente o jogo no St. James’ Park logo após o reinício. A partida estava em andamento há apenas cinco minutos após o intervalo quando foi feita outra interrupção.
Os capitães de ambas as equipes foram chamados ao banco de reservas, onde o assunto foi discutido com os membros de ambos os bancos — sendo que a comissão técnica também precisou ser informada sobre o que supostamente havia ocorrido.
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Comunicado oficial da Premier League
Houve uma interrupção na partida enquanto o zagueiro do Newcastle, Sven Botman, se recuperava de uma entrada alta. Durante essa breve pausa, o meio-campista do Sunderland, Granit Xhaka, chamou a atenção de Taylor para algo que havia sido dito pela torcida. Os comentários em questão teriam sido dirigidos a Geertruida.
Um comunicado oficial divulgado pela Premier League dizia: “A partida de hoje entre Newcastle United e Sunderland foi temporariamente interrompida durante o segundo tempo após uma denúncia de abuso discriminatório da torcida, dirigido a Lutsharel Geertruida, do Sunderland.
“Isso está de acordo com o protocolo antidiscriminação em campo da Premier League. O incidente no St James’ Park será agora totalmente investigado. Oferecemos nosso total apoio ao jogador e aos dois clubes. O racismo não tem lugar em nosso esporte, nem em qualquer lugar da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos.”
Manchetes infelizes no dia do clássico
Mais manchetes lamentáveis surgiram antes mesmo de as rivalidades de longa data do nordeste serem reacendidas em Tyneside. O ônibus da equipe do Sunderland foi recebido de forma hostil ao chegar ao St James’ Park.
A polícia tentou conter os distúrbios, mas brigas pré-jogo eclodiram entre torcedores rivais — deixando alguns precisando de atendimento médico. As cenas desagradáveis mancharam a preparação para um confronto tenso.
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O Sunderland consegue uma memorável dobradinha contra o Newcastle
O Sunderland — que havia vencido por 1 a 0 seus antigos rivais no Stadium of Light em dezembro — conquistou uma memorável dobradinha no clássico contra os Magpies, ao reagir após sofrer um gol logo no início e vencer por 2 a 1 de forma dramática.
Anthony Gordon abriu o placar após um erro de Luke O’Nien, mas os Black Cats empataram aos 57 minutos com Chemsdine Talbi. Brian Brobbey marcou o gol da vitória aos 90 minutos para os visitantes, ao empurrar a bola para o fundo da rede à queima-roupa, provocando uma explosão de comemoração na arquibancada visitante.
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