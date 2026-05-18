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O "cinismo" de Raheem Sterling é criticado por Robin van Persie, enquanto o técnico do Feyenoord insiste que o ex-ala do Manchester City e do Chelsea merece mais "respeito"
Van Persie rebate as críticas
Sterling foi escalado como titular por Van Persie na última rodada da temporada, jogando mais de 70 minutos enquanto o Feyenoord garantia o segundo lugar. Embora o ex-atacante do Manchester City e do Arsenal tenha admitido que o ponta teve um desempenho irregular, ele rapidamente desviou a conversa para o tratamento que Sterling tem recebido da mídia e da torcida holandesas.
“Ele teve azar em alguns momentos”, disse Van Persie aos repórteres após a partida. “Mas também houve várias ocasiões em que ele estava em boa posição. No segundo tempo, por exemplo, quando ele fez uma boa arrancada para dentro. Pessoalmente, tenho dificuldade com o cinismo que o cerca. Acho que respeito é mais apropriado. De qualquer forma, não gosto de cinismo. Não suporto toda essa atmosfera em torno dele.”
- AFP
Exigindo respeito pela carreira de Sterling
O ex-atacante do Arsenal e do Manchester United acredita que o extenso currículo de Sterling, que inclui vários títulos da Premier League e quase cem partidas pela seleção inglesa, deveria garantir a ele um maior nível de proteção contra o escrutínio constante. Van Persie sugeriu que a cultura do futebol na Holanda tem sido muito rápida em menosprezar a qualidade de um jogador que vem atuando no mais alto nível há mais de uma década.
O técnico do Feyenoord foi enfático ao afirmar que as conquistas passadas de Sterling deveriam ser o foco, em vez de suas dificuldades imediatas para se adaptar à primeira divisão holandesa. “Todos precisam saber qual é o seu lugar nisso. E acho que, às vezes, exageramos um pouco na Holanda em relação a isso”, acrescentou Van Persie.
Pedigree de elite ignorado
Sterling chegou a Roterdã com grande prestígio, e Van Persie fez questão de lembrar ao público exatamente o que o atacante conquistou durante sua passagem pela Premier League com Liverpool, Manchester City e Chelsea. Para o técnico do Feyenoord, as estatísticas falam por si, independentemente de qualquer queda no desempenho atual. Ele considera que o ambiente local tem sido hostil em relação a um jogador que deveria ser visto como uma grande contratação para a Eredivisie.
“Ele marcou 200 gols na Inglaterra e disputou 82 partidas pela seleção”, disse Van Persie. “E isso independentemente de você achar que ele joga bem ou não. Mas acho que a maneira como lidamos com isso, como nação do futebol, é realmente muito ruim.”
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Estão previstas discussões privadas
Embora Sterling tenha se recusado a falar com a imprensa após a vitória sobre o Zwolle, Van Persie revelou que pretende oferecer apoio pessoal ao jogador durante uma reunião da equipe após o fim da temporada. Van Persie está claramente empenhado em garantir que o ponta se sinta valorizado, apesar do barulho externo que marcou sua temporada em Roterdã. “Vou conversar sobre isso com ele hoje à noite”, acrescentou o técnico do Feyenoord. “Vamos jantar com o grupo hoje à noite. Depois, vou reservar um momento para conversar com ele.”