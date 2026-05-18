O "cinismo" de Raheem Sterling é criticado por Robin van Persie, enquanto o técnico do Feyenoord insiste que o ex-ala do Manchester City e do Chelsea merece mais "respeito"

Sterling foi escalado como titular por Van Persie na última rodada da temporada, jogando mais de 70 minutos enquanto o Feyenoord garantia o segundo lugar. Embora o ex-atacante do Manchester City e do Arsenal tenha admitido que o ponta teve um desempenho irregular, ele rapidamente desviou a conversa para o tratamento que Sterling tem recebido da mídia e da torcida holandesas.

“Ele teve azar em alguns momentos”, disse Van Persie aos repórteres após a partida. “Mas também houve várias ocasiões em que ele estava em boa posição. No segundo tempo, por exemplo, quando ele fez uma boa arrancada para dentro. Pessoalmente, tenho dificuldade com o cinismo que o cerca. Acho que respeito é mais apropriado. De qualquer forma, não gosto de cinismo. Não suporto toda essa atmosfera em torno dele.”