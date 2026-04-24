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O Chicago Fire teria esfriado o interesse pelo atacante polonês Robert Lewandowski após ter tentado contratar o atacante do Barcelona no mercado de inverno
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Um longo inverno de tentativas de contratar Lewandowski
Segundo relatos, o Chicago tentou contratar Lewandowski de forma agressiva durante o inverno, quando ficou claro que ele não assinaria imediatamente uma renovação de contrato para permanecer na Catalunha, mas não conseguiu chegar a um acordo. Em vários momentos, o clube manteve negociações ativas pelo atacante, mas a transferência nunca chegou a se concretizar, de acordo com o The Athletic.
O próprio Lewandowski admitiu que seu futuro está incerto.
“Tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque nem mesmo tenho 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Não é o momento certo”, disse ele no mês passado.
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As prioridades estão em outro lugar
Acredita-se agora que o Chicago tenha voltado seu interesse para outras opções, já que vários nomes europeus deverão estar disponíveis após a Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, o atual camisa 9, Hugo Cuypers, vem apresentando excelente forma neste início de temporada, tendo marcado seis gols em cinco partidas. Ele encerrou a temporada de 2025 com 17 gols.
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O desempenho de Lewandowski está em baixa
Tudo isso ocorre em um momento difícil para o polonês, cujo desempenho caiu em 2026. Depois de marcar 27 gols na La Liga no ano passado, ele soma apenas 12 nesta temporada. Desde o início do ano, ele balançou as redes apenas quatro vezes em todas as competições.
Foi um ano difícil para seu país também. A Polônia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, o que torna improvável que o atacante, de 38 anos, jogue no cenário mundial em 2030.
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O Chicago está em grande forma
Tudo isso pouco importa para o Fire, que começou bem a temporada. O Chicago ocupa a quarta posição na Conferência Leste e está sob o comando do ex-técnico da seleção americana Gregg Berhalter. O time terminou em oitavo lugar em 2025, na primeira temporada de Berhalter no cargo.