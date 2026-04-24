O Chicago Fire teria esfriado o interesse pelo atacante polonês Robert Lewandowski após ter tentado contratar o atacante do Barcelona no mercado de inverno

Segundo relatos, o Chicago tentou contratar Lewandowski de forma agressiva durante o inverno, quando ficou claro que ele não assinaria imediatamente uma renovação de contrato para permanecer na Catalunha, mas não conseguiu chegar a um acordo. Em vários momentos, o clube manteve negociações ativas pelo atacante, mas a transferência nunca chegou a se concretizar, de acordo com o The Athletic.

O próprio Lewandowski admitiu que seu futuro está incerto.

“Tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque nem mesmo tenho 50% de certeza de qual caminho quero seguir. Não é o momento certo”, disse ele no mês passado.