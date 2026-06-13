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O Chicago Fire estaria de olho na dupla ex-Bayern de Munique, Leon Goretzka e Robert Lewandowski, em uma possível contratação bombástica que envolveria os dois jogadores
- AFP
A corrida pela contratação de Lewandowski ganha força
O Fire continua entre os principais candidatos a contratar Lewandowski, depois que o lendário atacante polonês anunciou que deixaria o Barcelona no final da temporada, segundo o The Athletic. O atacante está visitando Chicago neste fim de semana e demonstra interesse em assinar com o time da MLS — mas ainda não revelou qual será seu próximo destino. Também há relatos de interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita em garantir a contratação do jogador de 37 anos.
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Goretzka está na disputa
Segundo o The Athletic, a situação de Goretzka estaria em um estágio muito mais inicial e significativamente mais complicada. O jogador da seleção alemã, que atualmente está a serviço da equipe de Julian Nagelsmann, mantém contrato com o Bayern até o final do mês. O Fire está enfrentando o interesse de vários clubes europeus para garantir sua contratação — embora, supostamente, acredite poder contratar os dois jogadores, o que seria uma jogada de verão bastante notável.
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O Chicago precisa do Lewandowski?
No entanto, se o Fire precisa mesmo de Lewandowski, isso é motivo de debate. O técnico Gregg Berhalter conseguiu tirar o máximo proveito de Hugo Cuypers, que marcou 13 gols nesta temporada e será titular no Jogo das Estrelas da MLS. Houve relatos de um possível interesse em uma transferência de Cuypers nos últimos meses, mas o Fire tem se mostrado determinado a mantê-lo no time. Berhalter costuma escalar apenas um atacante — o que parece dificultar a permanência dos dois no elenco.
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Definir corretamente o teto salarial
O Fire enfrentaria um desafio complicado na montagem do elenco caso decidisse contratar tanto Goretzka quanto Lewandowski. Os clubes da MLS têm flexibilidade limitada em relação aos Jogadores Designados, o que significa que talvez não seja possível contratar os dois jogadores com contratos de Jogador Designado. Se o Chicago conseguisse contratar ambos, provavelmente um deles teria que ser encaixado em uma estrutura sem o status de Jogador Designado, seja inicialmente ou como parte de um contrato escalonado.
Há um precedente recente na MLS para esse tipo de abordagem. Thomas Müller se juntou ao Vancouver Whitecaps em 2025 com um contrato não DP, com uma opção de Jogador Designado incorporada para 2026.
A MLS está atualmente em pausa para a Copa do Mundo e voltará a jogar em 16 de julho.