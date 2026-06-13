O Chicago Fire estaria de olho na dupla ex-Bayern de Munique, Leon Goretzka e Robert Lewandowski, em uma possível contratação bombástica que envolveria os dois jogadores

O Fire enfrentaria um desafio complicado na montagem do elenco caso decidisse contratar tanto Goretzka quanto Lewandowski. Os clubes da MLS têm flexibilidade limitada em relação aos Jogadores Designados, o que significa que talvez não seja possível contratar os dois jogadores com contratos de Jogador Designado. Se o Chicago conseguisse contratar ambos, provavelmente um deles teria que ser encaixado em uma estrutura sem o status de Jogador Designado, seja inicialmente ou como parte de um contrato escalonado.

Há um precedente recente na MLS para esse tipo de abordagem. Thomas Müller se juntou ao Vancouver Whitecaps em 2025 com um contrato não DP, com uma opção de Jogador Designado incorporada para 2026.

A MLS está atualmente em pausa para a Copa do Mundo e voltará a jogar em 16 de julho.