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O Chicago Fire confirma a contratação de Robert Lewandowski; o ex-atacante do Barcelona deve fazer sua estreia na MLS contra Thomas Müller
Chicago finalmente consegue sua contratação de destaque
O Chicago Fire anunciou a contratação de Lewandowski. Berhalter revelou que o clube começou a trabalhar na negociação em janeiro de 2025 e manteve contato regular com o atacante e seus representantes antes de chegar a um acordo. Apesar do interesse manifestado por clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita e da Europa, Lewandowski optou por se juntar ao Chicago.
O ex-atacante do Barcelona chega com um histórico impressionante, após marcar 120 gols em 193 partidas pelo clube espanhol, e deve reforçar o ataque do Fire na busca pelo sucesso na MLS.
Berhalter elogia o histórico de Lewandowski
Berhalter falou sobre a transferência após sua conclusão, explicando há quanto tempo o clube vinha trabalhando para garantir a contratação do jogador da seleção polonesa e por que acreditavam que a transferência seria benéfica tanto para o jogador quanto para o clube. Ele também elogiou as conquistas de Lewandowski, descrevendo-o como o atacante de destaque da era moderna.
“A ideia surgiu pela primeira vez provavelmente em janeiro de [20]25”, disse Berhalter àESPN. “E agora aqui estamos, em junho de [20]26, e finalmente estamos concretizando a contratação. Fomos persistentes. Mantivemos contato com ele e com seu representante. Esta foi uma transferência que todos acreditam sinceramente ser uma grande oportunidade para Robert e para a cidade de Chicago.
“Acho que é muito raro alguém vencer em todos os lugares por onde passa. E esse é o histórico de Robert. Não só o time pelo qual ele joga vence, como ele tem um desempenho de altíssimo nível. Não há jogador nas cinco principais ligas que tenha marcado mais gols do que Robert nos últimos 15 anos. Eu o consideraria o melhor atacante desta geração. Não acho que tenha havido um atacante melhor na última década e meia do que Robert Lewandowski.”
Todos os olhos voltados para sua estreia na MLS
Berhalter confirmou que o clube vai gerenciar cuidadosamente a preparação física de Lewandowski antes de colocá-lo em campo na MLS. Se esse cronograma for mantido, Lewandowski poderá enfrentar seu ex-companheiro de equipe no Bayern de Munique, Müller, que joga pelo Vancouver Whitecaps, em uma das partidas mais emocionantes de julho.
Ele disse: “E ele certamente vale a pena a espera. Sim, obviamente queremos ter cuidado com a carga de treinos dele, mas ele quer jogar, e nós queremos colocá-lo em campo. Então, ele vai usar as próximas duas semanas para recuperar a forma física e entrar no ritmo, e depois queremos colocá-lo em campo. Esperamos que ele faça sua estreia no dia 16 de julho.”
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A rivalidade com Messi foi reacendida
A chegada de Lewandowski também acrescenta mais um capítulo à sua longa história de rivalidade com Lionel Messi, que atualmente lidera o Inter Miami. Os dois ícones do futebol agora disputarão a supremacia na Conferência Leste, embora um possível confronto em 22 de julho ainda dependa dos compromissos internacionais de Messi e da condição física de Lewandowski.
O currículo do polonês inclui 344 gols pelo Bayern de Munique e dois prêmios de Melhor Jogador Masculino da FIFA, o que o destaca como uma das contratações mais importantes da história da liga. Como o Chicago ocupa atualmente a terceira posição na Conferência Leste, a equipe espera que a precisão de Lewandowski seja a peça final do quebra-cabeça em sua busca pelo primeiro título da MLS Cup desde 1998.