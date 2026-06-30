O Chicago Fire confirma a contratação de Robert Lewandowski; o ex-atacante do Barcelona deve fazer sua estreia na MLS contra Thomas Müller

Berhalter falou sobre a transferência após sua conclusão, explicando há quanto tempo o clube vinha trabalhando para garantir a contratação do jogador da seleção polonesa e por que acreditavam que a transferência seria benéfica tanto para o jogador quanto para o clube. Ele também elogiou as conquistas de Lewandowski, descrevendo-o como o atacante de destaque da era moderna.

“A ideia surgiu pela primeira vez provavelmente em janeiro de [20]25”, disse Berhalter àESPN. “E agora aqui estamos, em junho de [20]26, e finalmente estamos concretizando a contratação. Fomos persistentes. Mantivemos contato com ele e com seu representante. Esta foi uma transferência que todos acreditam sinceramente ser uma grande oportunidade para Robert e para a cidade de Chicago.

“Acho que é muito raro alguém vencer em todos os lugares por onde passa. E esse é o histórico de Robert. Não só o time pelo qual ele joga vence, como ele tem um desempenho de altíssimo nível. Não há jogador nas cinco principais ligas que tenha marcado mais gols do que Robert nos últimos 15 anos. Eu o consideraria o melhor atacante desta geração. Não acho que tenha havido um atacante melhor na última década e meia do que Robert Lewandowski.”







