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Chelsea PSG W+Ls GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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O Chelsea volta à Liga Conferência com Liam Rosenior, que está completamente perdido! Vencedores e perdedores: o PSG dá uma lição aos “campeões mundiais” e mantém o domínio sobre a “Liga dos Agricultores” da Inglaterra

O Chelsea e o Paris Saint-Germain têm uma rivalidade transfronteiriça bastante singular. Suas raízes remontam à década de 2010, muito antes do confronto entre os dois times na final do Mundial de Clubes no verão de 2025, mas esse encontro serviu apenas para intensificar a animosidade entre os atuais elencos. Nos Estados Unidos, os Blues se autoproclamaram “campeões do mundo”, mas é um título que parece cada vez mais vazio à medida que nos distanciamos daquele torneio.

O PSG atropelou o Chelsea nas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões na semana passada, como se o adversário não passasse de um mero adversário da Ligue 1. A goleada por 5 a 2 no Parc des Princes foi seguida por uma goleada por 3 a 0 em Stamford Bridge. A derrota por 8 a 2 no placar agregado marca também a pior derrota de todos os tempos do time do oeste de Londres em competições europeias de fase eliminatória.

Quando Enzo Fernández empatou o placar em 2 a 2 na semana passada na França, ele apontou para o emblema de campeão do Mundial de Clubes estampado em seu peito. Ao que parece, aquele estranho encontro em Nova Jersey no verão passado significou muito pouco em relação ao ponto em que esses dois clubes realmente se encontram em seus projetos. A falsa posição do Chelsea como suposto melhor time do planeta foi firmemente exposta, e há muitos, muitos problemas para eles resolverem se quiserem algum dia parecer um time digno desse título.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Stamford Bridge...

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    PERDEDOR: Liam Rosenior

    As coisas não têm dado certo para Liam Rosenior ultimamente. Ele teve um início impressionante como técnico do Chelsea, com uma série de belas vitórias, mas essas conquistas parecem cada vez mais ser apenas o resultado do ânimo inicial de um novo treinador.

    Desde que desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou em 2 a 2 em casa contra o Leeds United, em 10 de fevereiro, os Blues venceram e jogaram bem simultaneamente em apenas duas das oito partidas seguintes: golearam o Hull City, da Championship, por 4 a 0 na FA Cup, e castigaram um ingênuo Aston Villa por 4 a 1 na Premier League. São os outros resultados desse período que mostram mais claramente onde a equipe realmente se encontra.

    Os jogadores de Rosenior “desperdiçaram” dois pontos em casa contra o Burnley, que luta contra o rebaixamento, empatando em 1 a 1. Em seguida, perderam por 2 a 1 para o rival Arsenal, sua terceira derrota para os Gunners em um mês, antes de se recuperarem contra o Villa. Seguiu-se uma vitória extremamente pouco convincente por 4 a 2 sobre o Wrexham, da segunda divisão, na quinta rodada da FA Cup, com três derrotas consecutivas que pareceram uma espécie de karma, perdendo duas vezes para o PSG e uma para o Newcastle.

    A responsabilidade pela pior eliminação do Chelsea em fase eliminatória da Liga dos Campeões de todos os tempos recai sobre Rosenior. Ele tirou o goleiro Robert Sanchez, um dos melhores jogadores da equipe nesta temporada, e a escolha de Filip Jorgensen como substituto foi amplamente responsável pelo colapso no final da primeira partida, com o empate em 2 a 2 se transformando rapidamente em uma goleada por 5 a 2.

    De volta a Stamford Bridge, Rosenior escalou o time mais jovem da história do Chelsea para uma partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões, o que incluiu colocar o zagueiro central Mamadou Sarr, de 20 anos, na lateral direita. Em seis minutos, o PSG aproveitou essa escolha quando Khvicha Kvaratskhelia roubou a bola do zagueiro e marcou o primeiro gol da noite.

    Entre desempenhos em declínio, resultados ruins e retórica estranha em suas coletivas de imprensa, Rosenior está desfazendo o trabalho árduo de suas primeiras semanas no cargo. O clube precisa chegar à Liga dos Campeões da próxima temporada para colher os frutos financeiros, mas, nesse ritmo, acabará voltando para a Liga Conferência.

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    VENCEDOR: Luis Enrique

    No outro banco, Luis Enrique motivou sua equipe mais uma vez para as fases eliminatórias da Liga dos Campeões. Assim como no ano passado, o PSG teve que passar pelas repescagens para chegar às oitavas de final, superando um rival nacional (Brest em 2024-25, Mônaco em 2025-26) antes de eliminar um time inglês, servindo de aviso para o resto do continente.

    A diferença nesta temporada é que o time do PSG ainda não sabia o que poderia conquistar. Nesta mesma época no ano passado, eles superaram o Liverpool nas duas partidas antes de vencer nos pênaltis a caminho da conquista do troféu. Mas aqui, eles desmontaram o Chelsea pedaço por pedaço. O melhor time da Europa, o mais dotado tecnicamente, está atingindo seu auge no momento perfeito mais uma vez.

    A mídia francesa questionou Luis Enrique sobre como ele conseguiu colocar o PSG de volta nos trilhos em circunstâncias tão semelhantes, e ele insistiu que é imperativo focar no próximo jogo.

    “Fizemos o que sempre fazemos — conversamos antes da partida sobre a dificuldade de encarar esses segundos jogos fora de casa. Estávamos no controle e, nas transições, fomos muito precisos. Marcamos dois gols rápidos, e essa foi a chave da partida. Somos sempre um time imprevisível para o adversário”, explicou.

    “Sofremos gols e temos buscado melhorar nosso jogo nessa área. É importante não sofrer gols. Mas o que também é importante é mostrar a mentalidade certa e jogar com o nosso estilo. ‘O ponto de virada, o ponto de virada’, essas são suas palavras. Estamos buscando melhorar.

    “Sempre temos confiança na equipe. Você acha que podemos vencer por 4 a 0? Estamos sempre buscando melhorar. Somos muito exigentes conosco e estamos tendo uma temporada muito boa.”

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    PERDEDOR: Mamadou Sarr

    Pobre Sarr. Ele jamais poderia ter imaginado que a segunda metade da temporada acabaria assim. O jovem zagueiro estava tendo uma excelente temporada emprestado ao Estrasburgo, sob o comando de Rosenior, mas quando o Chelsea contratou o técnico e quis um novo zagueiro central em janeiro, ele teve que fazer as malas e seguir seu chefe através do Canal da Mancha.

    Sarr, de modo geral, também tem jogado muito bem com a camisa dos Blues até agora, especialmente considerando as circunstâncias. Há tão poucos líderes naturais no elenco, particularmente na defesa, que ele teve que aprender muito na prática. O que ele realmente não precisava era ter que jogar contra o melhor time da Europa em uma nova posição.

    Com Reece James lesionado e Malo Gusto doente, Sarr foi escalado como lateral-direito em vez de Josh Acheampong, que seria a escolha mais natural. Em menos de seis minutos, ele teve a bola roubada por Kvaratskhelia, o que resultou em um gol. Felizmente e infelizmente, Rosenior tirou Sarr da linha de fogo no intervalo.

    “Mamadou já jogou nessa posição para mim e tem sido excelente nos jogos contra o PSG. E achei que a experiência dele, o seu conhecimento dos jogadores, o ajudariam”, disse Rosenior na coletiva de imprensa pós-jogo. “E quando você é jogador e comete um erro tão cedo, a noite pode se tornar realmente difícil para você.

    “Lembrando que Malo Gusto estava escalado para começar a partida e desistiu. Ele não desistiu, estava muito doente. Demos a ele todo o tempo para se recuperar. Sentimos falta do Reece, que está fora. Sim, essas são decisões que você quer tomar e quer acertar. E naquele momento, o Mamadou cometeu um erro, o que tornou a noite difícil, porque deu confiança ao PSG.”

    Para piorar a situação, o Senegal de Sarr foi destituído do título recém-conquistado da Copa Africana das Nações enquanto este jogo ainda estava em andamento. Ele provavelmente já teve noites melhores.

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    VENCEDOR: Khvicha Kvaratskhelia

    A decisão de Kvaratskhelia de deixar o Napoli no meio da campanha em que o clube conquistou o Scudetto de 2024-25 pegou muitos de surpresa. O choque foi ainda maior quando ele não levou seu talento para a Premier League, optando por assinar com o PSG.

    O Liverpool, a caminho do título e a meio ano de gastar quase 300 milhões de libras em três atacantes de ponta, considerou o georgiano. O Chelsea também o fez por um breve momento. O Arsenal, que clamava por um ponta com tal habilidade e técnica, não entrou realmente na disputa. A questão é que nenhum time da Inglaterra fez uma investida forte o suficiente por Kvaratskhelia e, assim, ele assinou com o PSG, que na época enfrentava uma encruzilhada após ter tropeçado na fase de grupos da reformulada Liga dos Campeões.

    Mas tanto Kvaratskhelia quanto o PSG foram totalmente justificados. Ele deu a uma equipe à margem aquele impulso extra para transformá-la de um time agradável e bonito de se ver em um grupo de vencedores. O jogador de 25 anos saiu do banco para marcar duas vezes e recuperar o controle desta eliminatória na primeira partida, enquanto praticamente encerrou a disputa na segunda com seu gol logo no início, bem na cara de Sarr.

    “Tentamos recuperar nossa confiança. Estamos jogando nosso futebol. Vir ao Stamford Bridge e vencer por 3 a 0 não é fácil, mas conseguimos, então sabemos que somos capazes de tudo. Só precisamos confiar em nós mesmos”, disse Kvaratskhelia na zona mista.

    “Acho que agora na Liga dos Campeões não há adversário fácil e todos querem competir. Apenas tentamos jogar nosso futebol, seja contra um time da Premier League ou não.”

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: BlueCo

    Qual é o sentido do Chelsea da BlueCo? O que a Clearlake Capital está tentando alcançar? Se o objetivo é vencer a Liga dos Campeões, então, com base na trajetória atual, eles estão a anos-luz de distância disso.

    O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, o último treinador do Chelsea a conquistar a Liga dos Campeões, esteve presente na terça-feira. Só Deus sabe o que ele deve ter pensado sobre a atual estrutura, sobre esse grupo de jogadores, sobre essa diretoria que o demitiu de forma abrupta e controversa apenas alguns meses após assumir o comando.

    Rosenior escolhe os jogadores e tenta implementar as táticas, mas ele não faz milagres. A BlueCo gastou cerca de 2 bilhões de libras, tornando o time muito pior do que era quando foi campeão da Europa pela última vez, há menos de cinco anos.

    Há também um intrigante subenredo se formando em relação à forma como o BlueCo conduz suas operações. O vice-capitão Enzo Fernández sugeriu após a partida que poderia pensar em deixar o Chelsea no meio do ano. Agora, isso vai ser difícil, considerando que ele ainda tem seis (seis) anos restantes em seu contrato atual e o clube não estaria disposto a ter prejuízo com alguém por quem pagou uma quantia de nove dígitos. Mas se ele conseguir forçar sua saída nos próximos meses, quem pode dizer que os outros jogadores-estrela não vão pressionar por saídas semelhantes também?

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Premier League

    O Chelsea é agora o quarto time da Premier League a ser eliminado da Liga dos Campeões pelo PSG nos últimos 12 meses, sofrendo o mesmo destino que Liverpool, Aston Villa e Arsenal. O Tottenham perdeu duas vezes (uma delas nos pênaltis) para os parisienses no início desta temporada, enquanto o Newcastle ficou no empate.

    Enquanto a Premier League tem sido um pouco monótona do ponto de vista do entretenimento este ano, o PSG, em contraste, continuou a jogar futebol à imagem evangélica de Enrique. O Chelsea tentou intimidá-los com aglomeração nas jogadas ensaiadas, mas esses esforços se mostraram infrutíferos.

    Cada gol do PSG foi diferente do outro, e cada um teve sua própria beleza. O primeiro gol de Kvaratskhelia surgiu de um chute longo do goleiro Matvey Safonov da defesa, explorando a linha alta do Chelsea e aproveitando ao máximo uma rara chance de jogar por trás da equipe, já que os times da Ligue 1 fecham o cerco desde o primeiro minuto. Bradley Barcola marcou o segundo ao estilo de Gareth Bale, mandando um chute certeiro no ângulo superior após dar um toque para se posicionar. O chute de primeira de Senny Mayulu voou para o gol antes mesmo que Sánchez pudesse se mover.

    É bom para o futebol que uma equipe que quer jogar de forma progressiva continue sendo a equipe a ser batida. Ainda há esperança para os puristas neste esporte.

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