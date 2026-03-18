O Chelsea volta à Liga Conferência com Liam Rosenior, que está completamente perdido! Vencedores e perdedores: o PSG dá uma lição aos “campeões mundiais” e mantém o domínio sobre a “Liga dos Agricultores” da Inglaterra

As coisas não têm dado certo para Liam Rosenior ultimamente. Ele teve um início impressionante como técnico do Chelsea, com uma série de belas vitórias, mas essas conquistas parecem cada vez mais ser apenas o resultado do ânimo inicial de um novo treinador.

Desde que desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou em 2 a 2 em casa contra o Leeds United, em 10 de fevereiro, os Blues venceram e jogaram bem simultaneamente em apenas duas das oito partidas seguintes: golearam o Hull City, da Championship, por 4 a 0 na FA Cup, e castigaram um ingênuo Aston Villa por 4 a 1 na Premier League. São os outros resultados desse período que mostram mais claramente onde a equipe realmente se encontra.

Os jogadores de Rosenior “desperdiçaram” dois pontos em casa contra o Burnley, que luta contra o rebaixamento, empatando em 1 a 1. Em seguida, perderam por 2 a 1 para o rival Arsenal, sua terceira derrota para os Gunners em um mês, antes de se recuperarem contra o Villa. Seguiu-se uma vitória extremamente pouco convincente por 4 a 2 sobre o Wrexham, da segunda divisão, na quinta rodada da FA Cup, com três derrotas consecutivas que pareceram uma espécie de karma, perdendo duas vezes para o PSG e uma para o Newcastle.

A responsabilidade pela pior eliminação do Chelsea em fase eliminatória da Liga dos Campeões de todos os tempos recai sobre Rosenior. Ele tirou o goleiro Robert Sanchez, um dos melhores jogadores da equipe nesta temporada, e a escolha de Filip Jorgensen como substituto foi amplamente responsável pelo colapso no final da primeira partida, com o empate em 2 a 2 se transformando rapidamente em uma goleada por 5 a 2.

De volta a Stamford Bridge, Rosenior escalou o time mais jovem da história do Chelsea para uma partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões, o que incluiu colocar o zagueiro central Mamadou Sarr, de 20 anos, na lateral direita. Em seis minutos, o PSG aproveitou essa escolha quando Khvicha Kvaratskhelia roubou a bola do zagueiro e marcou o primeiro gol da noite.

Entre desempenhos em declínio, resultados ruins e retórica estranha em suas coletivas de imprensa, Rosenior está desfazendo o trabalho árduo de suas primeiras semanas no cargo. O clube precisa chegar à Liga dos Campeões da próxima temporada para colher os frutos financeiros, mas, nesse ritmo, acabará voltando para a Liga Conferência.