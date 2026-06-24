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Maxence Lacroixgetty
Moataz Elgammal

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O Chelsea vai intensificar a busca pelo zagueiro do Crystal Palace antes da transferência de Trevoh Chalobah

Chelsea
Crystal Palace
T. Chalobah
Mercado da bola
M. Lacroix
Premier League

O Chelsea se prepara para acelerar as negociações pela contratação do zagueiro central do Crystal Palace, Maxence Lacroix, com o objetivo de reforçar suas opções defensivas para a próxima temporada. Ao mesmo tempo, o clube pode se desfazer de Trevoh Chalobah, que está despertando grande interesse do Como, da Série A, para ajudar a financiar a contratação de Lacroix antes da chegada do novo técnico, Xabi Alonso.

  • O Chelsea busca um novo zagueiro

    De acordo com o The Telegraph, o Chelsea está se preparando para intensificar seu interesse em Lacroix durante a janela de transferências de verão. O clube quer contratar pelo menos um novo zagueiro central para disputar a posição ao lado de Levi Colwill, e Lacroix é visto como o candidato ideal.

    Lacroix passou duas temporadas no Crystal Palace, conquistando a FA Cup e a Conference League, e ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.

    O Palace espera receber uma proposta formal do Chelsea, que está empenhado em garantir experiência pronta para a Premier League para sua defesa. Com Alonso prestes a assumir oficialmente o cargo de técnico em 1º de julho, a diretoria do Stamford Bridge está ansiosa para reformular o elenco o quanto antes.


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma jogada estratégica para Trevoh Chalobah

    Para ajudar a financiar a esperada contratação de Lacroix, o Chelsea poderia vender Trevoh Chalobah ao time italiano Como. Fontes da Série A sugerem que o Como está pronto para apresentar uma proposta concreta por Chalobah, que atualmente está com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, após a desistência de Tino Livramento.

    O técnico do Como, Cesc Fàbregas, conhece bem Chalobah desde a época em que ambos jogavam juntos em Stamford Bridge. Embora o Chelsea não esteja forçando ativamente a saída do zagueiro, o clube está aberto a ouvir quaisquer ofertas que correspondam à sua avaliação. Chalobah já passou meia temporada emprestado ao Palace, o que acrescenta uma dinâmica interessante às possíveis negociações envolvendo Lacroix.

  • Reestruturação do elenco sob o comando de Xabi Alonso

    As possíveis negociações envolvendo Lacroix e Chalobah fazem parte de uma reestruturação mais ampla do elenco antes da nova temporada. O Chelsea já vendeu Marc Cucurella ao Real Madrid e, segundo relatos, está prestes a contratar Marco Palestra, da Atalanta.

    A chegada de Palestra poderia abrir caminho para a saída de Malo Gusto, já que o Manchester City é fortemente cotado para contratar o lateral-direito. Além disso, o Chelsea continua firme na disputa pelo atacante Morgan Rogers, do Aston Villa, embora o Arsenal seja atualmente considerado o leve favorito para garantir sua contratação. As mudanças radicais destacam uma abordagem proativa enquanto o clube se prepara para a era Alonso.

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    O que vem por aí para o Chelsea?

    O Chelsea provavelmente formalizará seu interesse em Lacroix nas próximas semanas, enquanto aguarda a primeira oferta do Como por Chalobah. O clube terá um período agitado pela frente para finalizar essas contratações defensivas antes que Alonso assuma oficialmente o cargo. Os torcedores acompanharão com ansiedade para ver se essas mudanças radicais poderão trazer sucesso imediato quando a nova temporada da Premier League começar.