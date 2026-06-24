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O Chelsea vai intensificar a busca pelo zagueiro do Crystal Palace antes da transferência de Trevoh Chalobah
O Chelsea busca um novo zagueiro
De acordo com o The Telegraph, o Chelsea está se preparando para intensificar seu interesse em Lacroix durante a janela de transferências de verão. O clube quer contratar pelo menos um novo zagueiro central para disputar a posição ao lado de Levi Colwill, e Lacroix é visto como o candidato ideal.
Lacroix passou duas temporadas no Crystal Palace, conquistando a FA Cup e a Conference League, e ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.
O Palace espera receber uma proposta formal do Chelsea, que está empenhado em garantir experiência pronta para a Premier League para sua defesa. Com Alonso prestes a assumir oficialmente o cargo de técnico em 1º de julho, a diretoria do Stamford Bridge está ansiosa para reformular o elenco o quanto antes.
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Uma jogada estratégica para Trevoh Chalobah
Para ajudar a financiar a esperada contratação de Lacroix, o Chelsea poderia vender Trevoh Chalobah ao time italiano Como. Fontes da Série A sugerem que o Como está pronto para apresentar uma proposta concreta por Chalobah, que atualmente está com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, após a desistência de Tino Livramento.
O técnico do Como, Cesc Fàbregas, conhece bem Chalobah desde a época em que ambos jogavam juntos em Stamford Bridge. Embora o Chelsea não esteja forçando ativamente a saída do zagueiro, o clube está aberto a ouvir quaisquer ofertas que correspondam à sua avaliação. Chalobah já passou meia temporada emprestado ao Palace, o que acrescenta uma dinâmica interessante às possíveis negociações envolvendo Lacroix.
Reestruturação do elenco sob o comando de Xabi Alonso
As possíveis negociações envolvendo Lacroix e Chalobah fazem parte de uma reestruturação mais ampla do elenco antes da nova temporada. O Chelsea já vendeu Marc Cucurella ao Real Madrid e, segundo relatos, está prestes a contratar Marco Palestra, da Atalanta.
A chegada de Palestra poderia abrir caminho para a saída de Malo Gusto, já que o Manchester City é fortemente cotado para contratar o lateral-direito. Além disso, o Chelsea continua firme na disputa pelo atacante Morgan Rogers, do Aston Villa, embora o Arsenal seja atualmente considerado o leve favorito para garantir sua contratação. As mudanças radicais destacam uma abordagem proativa enquanto o clube se prepara para a era Alonso.
- AFP
O que vem por aí para o Chelsea?
O Chelsea provavelmente formalizará seu interesse em Lacroix nas próximas semanas, enquanto aguarda a primeira oferta do Como por Chalobah. O clube terá um período agitado pela frente para finalizar essas contratações defensivas antes que Alonso assuma oficialmente o cargo. Os torcedores acompanharão com ansiedade para ver se essas mudanças radicais poderão trazer sucesso imediato quando a nova temporada da Premier League começar.