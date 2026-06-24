O Chelsea vai intensificar a busca pelo zagueiro do Crystal Palace antes da transferência de Trevoh Chalobah

De acordo com o The Telegraph, o Chelsea está se preparando para intensificar seu interesse em Lacroix durante a janela de transferências de verão. O clube quer contratar pelo menos um novo zagueiro central para disputar a posição ao lado de Levi Colwill, e Lacroix é visto como o candidato ideal.

Lacroix passou duas temporadas no Crystal Palace, conquistando a FA Cup e a Conference League, e ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.

O Palace espera receber uma proposta formal do Chelsea, que está empenhado em garantir experiência pronta para a Premier League para sua defesa. Com Alonso prestes a assumir oficialmente o cargo de técnico em 1º de julho, a diretoria do Stamford Bridge está ansiosa para reformular o elenco o quanto antes.



