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O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Liam Rosenior, enquanto as esperanças dos Blues na Liga dos Campeões estão por um fio
A diretoria mantém a confiança apesar da fase ruim
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Chelsea pretende manter o técnico Rosenior mesmo que não consiga garantir a classificação entre os cinco primeiros, necessária para se qualificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Essa decisão surge em um momento crítico para o clube, já que uma série de maus resultados e críticas de jogadores experientes às decisões da diretoria lançaram uma sombra sobre a contratação feita no meio da temporada.
Rosenior está no comando há apenas três meses e, embora o momento negativo muitas vezes leve a decisões precipitadas no oeste de Londres, a diretoria está atualmente inclinada a manter a estabilidade. Isso ocorre apesar de o Chelsea ter vencido apenas uma das últimas seis partidas em todas as competições. No entanto, há indícios de que o ex-técnico do Hull City ainda é visto como a pessoa certa para liderar o projeto de longo prazo, independentemente de o time ouvir o hino da Liga dos Campeões na próxima temporada.
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A classificação para as competições europeias está por um fio
A margem para erros tornou-se incrivelmente estreita para os Blues ao entrarem na reta final da temporada. O Chelsea está quatro pontos atrás do Liverpool, quinto colocado na Premier League, mas a disputa atrás deles está cada vez mais acirrada. A realidade de seu desempenho irregular reflete-se na tabela, onde o time está apenas três pontos acima do Bournemouth, 11º colocado.
A abordagem de esperar para ver continua sendo a escolha de muitos torcedores, que temem que o clube possa se transformar em um time mediano sem grandes ambições. Rosenior não foi contratado para ficar no meio da tabela, e a ameaça de ficar de fora de qualquer competição europeia continua sendo uma possibilidade real se a queda no campeonato nacional não for interrompida imediatamente.
Planejamento para a janela de transferências de verão
Em um claro sinal de que seu cargo está seguro por enquanto, Rosenior revelou que tem participado das discussões do clube sobre os planos para a próxima temporada. Esse envolvimento sugere que a estratégia de contratações para a janela de transferências de verão já está sendo alinhada às suas preferências táticas e às necessidades do elenco, o que dificilmente indica que ele esteja pensando em fazer as malas.
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A FA Cup oferece uma oportunidade de redenção
Ainda há uma boa oportunidade de tornar esta temporada um sucesso, com a FA Cup representando a chance de conquistar o troféu pela primeira vez desde 2018. No entanto, o caminho para a glória em Wembley está repleto de dificuldades. A equipe enfrenta o Leeds na semifinal, em 26 de abril, adversário que não conseguiu vencer no campeonato nesta temporada, após uma derrota por 3 a 1 e um empate em 2 a 2.
Mesmo que consigam passar pela equipe de Yorkshire, uma final assustadora provavelmente os aguarda. A equipe de Rosenior enfrentaria potencialmente o Manchester City, time que os humilhou por 3 a 0 no domingo. Não conseguir garantir nem uma classificação entre os cinco primeiros nem um título deixaria o técnico sob intenso escrutínio, testando a determinação atual da diretoria em apoiar seu treinador durante este período turbulento.