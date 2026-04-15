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FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Liam Rosenior, enquanto as esperanças dos Blues na Liga dos Campeões estão por um fio

L. Rosenior
Chelsea
Premier League
Manchester City
Chelsea x Leeds
Liga dos Campeões
Leeds
Copa da Inglaterra

Liam Rosenior começa a sentir a pressão em Stamford Bridge, após uma sequência de resultados decepcionantes que colocou em sério risco as ambições europeias do Chelsea. Apesar da pressão crescente e dos rumores de descontentamento entre os jogadores mais experientes do elenco, a diretoria do clube chegou a uma conclusão definitiva sobre o futuro imediato do técnico.

  • A diretoria mantém a confiança apesar da fase ruim

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Chelsea pretende manter o técnico Rosenior mesmo que não consiga garantir a classificação entre os cinco primeiros, necessária para se qualificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Essa decisão surge em um momento crítico para o clube, já que uma série de maus resultados e críticas de jogadores experientes às decisões da diretoria lançaram uma sombra sobre a contratação feita no meio da temporada.

    Rosenior está no comando há apenas três meses e, embora o momento negativo muitas vezes leve a decisões precipitadas no oeste de Londres, a diretoria está atualmente inclinada a manter a estabilidade. Isso ocorre apesar de o Chelsea ter vencido apenas uma das últimas seis partidas em todas as competições. No entanto, há indícios de que o ex-técnico do Hull City ainda é visto como a pessoa certa para liderar o projeto de longo prazo, independentemente de o time ouvir o hino da Liga dos Campeões na próxima temporada.

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  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    A classificação para as competições europeias está por um fio

    A margem para erros tornou-se incrivelmente estreita para os Blues ao entrarem na reta final da temporada. O Chelsea está quatro pontos atrás do Liverpool, quinto colocado na Premier League, mas a disputa atrás deles está cada vez mais acirrada. A realidade de seu desempenho irregular reflete-se na tabela, onde o time está apenas três pontos acima do Bournemouth, 11º colocado.

    A abordagem de esperar para ver continua sendo a escolha de muitos torcedores, que temem que o clube possa se transformar em um time mediano sem grandes ambições. Rosenior não foi contratado para ficar no meio da tabela, e a ameaça de ficar de fora de qualquer competição europeia continua sendo uma possibilidade real se a queda no campeonato nacional não for interrompida imediatamente.


  • Planejamento para a janela de transferências de verão

    Em um claro sinal de que seu cargo está seguro por enquanto, Rosenior revelou que tem participado das discussões do clube sobre os planos para a próxima temporada. Esse envolvimento sugere que a estratégia de contratações para a janela de transferências de verão já está sendo alinhada às suas preferências táticas e às necessidades do elenco, o que dificilmente indica que ele esteja pensando em fazer as malas.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    A FA Cup oferece uma oportunidade de redenção

    Ainda há uma boa oportunidade de tornar esta temporada um sucesso, com a FA Cup representando a chance de conquistar o troféu pela primeira vez desde 2018. No entanto, o caminho para a glória em Wembley está repleto de dificuldades. A equipe enfrenta o Leeds na semifinal, em 26 de abril, adversário que não conseguiu vencer no campeonato nesta temporada, após uma derrota por 3 a 1 e um empate em 2 a 2.

    Mesmo que consigam passar pela equipe de Yorkshire, uma final assustadora provavelmente os aguarda. A equipe de Rosenior enfrentaria potencialmente o Manchester City, time que os humilhou por 3 a 0 no domingo. Não conseguir garantir nem uma classificação entre os cinco primeiros nem um título deixaria o técnico sob intenso escrutínio, testando a determinação atual da diretoria em apoiar seu treinador durante este período turbulento.

Copa da Inglaterra
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