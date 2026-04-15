O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Liam Rosenior, enquanto as esperanças dos Blues na Liga dos Campeões estão por um fio

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Chelsea pretende manter o técnico Rosenior mesmo que não consiga garantir a classificação entre os cinco primeiros, necessária para se qualificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Essa decisão surge em um momento crítico para o clube, já que uma série de maus resultados e críticas de jogadores experientes às decisões da diretoria lançaram uma sombra sobre a contratação feita no meio da temporada.

Rosenior está no comando há apenas três meses e, embora o momento negativo muitas vezes leve a decisões precipitadas no oeste de Londres, a diretoria está atualmente inclinada a manter a estabilidade. Isso ocorre apesar de o Chelsea ter vencido apenas uma das últimas seis partidas em todas as competições. No entanto, há indícios de que o ex-técnico do Hull City ainda é visto como a pessoa certa para liderar o projeto de longo prazo, independentemente de o time ouvir o hino da Liga dos Campeões na próxima temporada.