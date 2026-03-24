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O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Liam Rosenior em meio a uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas
O Chelsea opta pela estabilidade a longo prazo
Entende-se que o cargo de Rosenior como técnico do Chelsea está garantido, mesmo que o clube não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
De acordo com reportagens do The Telegraph, a diretoria do Blues não planeja avaliar formalmente o desempenho de Rosenior antes do verão de 2027 e não tem intenção de fazer mudanças ao final desta temporada.
O único cenário em que essa postura poderia mudar seria se o Chelsea entrasse em colapso nas últimas semanas da campanha, mas atualmente não há expectativa de que isso aconteça dentro do clube.
Embora o objetivo final continue sendo terminar entre os quatro ou cinco primeiros, a diretoria reconhece que Rosenior assumiu o cargo apenas em janeiro e não pode ser considerado o único responsável pelo resultado da temporada.
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Aprendendo com os erros táticos
Apesar do voto de confiança geral, há um reconhecimento interno de que foram cometidos erros durante esta fase difícil.
Um dos erros de Rosenior foi criar uma polêmica desnecessária em relação aos seus goleiros ao deixar Robert Sanchez de fora na derrota para o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, tendo que colocá-lo de volta depois que Filip Jorgensen cometeu um erro grave e, em seguida, sofreu uma lesão.
Essa decisão causou instabilidade em uma posição-chave e parece ter afetado Sanchez, que foi o culpado por pelo menos um dos gols na recente derrota por 3 a 0 contra o Everton.
No entanto, o Chelsea acredita que o técnico está aberto a feedback e críticas construtivas, e está confiante de que ele poderá aprender rapidamente com esses erros táticos à medida que ganha experiência no nível de elite.
Um projeto de longo prazo em Stamford Bridge
A visão do clube em relação a Rosenior é de longo prazo, como demonstra o contrato de longo prazo que ele assinou até 2032 ao se transferir do clube irmão, o Estrasburgo.
Fontes internas do Chelsea acreditam que o técnico só poderá ser avaliado de forma justa após um período de 65 a 70 jogos, em vez dos 17 jogos que ele comandou desde que substituiu Enzo Maresca.
Estatisticamente, o clube aponta para um ligeiro progresso, apesar das aparências recentes, com os Blues vencendo 10 e perdendo sete das 19 partidas que disputaram sob o comando do novo técnico. A diretoria atribui em grande parte a natureza “intermitente” da campanha à mudança de técnico no meio da temporada, que lhes foi imposta quando Maresca efetivamente deixou o cargo.
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Contratações e metas para o verão
Enquanto o clube olha para o futuro, o próximo verão é considerado crucial em termos de contratações. O Chelsea está empenhado em melhorar a resiliência mental do elenco e proporcionar a Rosenior um melhor equilíbrio de opções em todo o campo.
Os principais alvos incluem pelo menos um novo zagueiro central, um meio-campista e um atacante para fortalecer a espinha dorsal da equipe.
Há também decisões a serem tomadas em relação à posição de titular, com o goleiro Mike Penders provavelmente retornando de seu empréstimo de uma temporada ao Strasbourg para disputar a vaga de titular.