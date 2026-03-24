O Chelsea toma uma decisão sobre o futuro de Liam Rosenior em meio a uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas

Entende-se que o cargo de Rosenior como técnico do Chelsea está garantido, mesmo que o clube não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

De acordo com reportagens do The Telegraph, a diretoria do Blues não planeja avaliar formalmente o desempenho de Rosenior antes do verão de 2027 e não tem intenção de fazer mudanças ao final desta temporada.

O único cenário em que essa postura poderia mudar seria se o Chelsea entrasse em colapso nas últimas semanas da campanha, mas atualmente não há expectativa de que isso aconteça dentro do clube.

Embora o objetivo final continue sendo terminar entre os quatro ou cinco primeiros, a diretoria reconhece que Rosenior assumiu o cargo apenas em janeiro e não pode ser considerado o único responsável pelo resultado da temporada.