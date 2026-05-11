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O Chelsea terá uma nova chance após a passagem pela equipe de bombeiros? Axel Disasi ouviu que os Blues vão “ficar de olho nele” após uma produtiva passagem por empréstimo no West Ham
Disasi foi marginalizado por Maresca e dispensado por Rosenior
O Chelsea tem enfrentado dificuldades para manter a consistência como equipe nesta temporada, com os problemas de lesões não ajudando em nada. Houve uma rotação constante de um elenco repleto de estrelas, o que fez com que a estabilidade e a continuidade fossem difíceis de alcançar.
Isso tem sido o caso tanto fora quanto dentro de campo, com Maresca sendo dispensado de suas funções de treinador logo após o início de 2026. Rosenior durou apenas 23 jogos como sucessor do italiano, levando o time a cair para fora das vagas de qualificação europeia na Premier League.
Uma sequência de seis derrotas consecutivas foi interrompida na última partida, com o empate em 1 a 1 contra o Liverpool, e o técnico interino Calum McFarlane também comandou a classificação para a final da FA Cup. Outra nomeação definitiva para o cargo de técnico será feita neste verão.
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Quanto custou a contratação de Disasi pelo Chelsea na janela de transferências de 2023, vindo do Mônaco
A chegada de um novo técnico trará uma nova oportunidade para todos, o que pode favorecer aqueles que se viram à margem do time. Disasi se enquadra nessa categoria, já que sua última partida pelo Chelsea foi em 20 de janeiro de 2025.
Um empréstimo ao Aston Villa foi aprovado logo depois disso, antes de ele ser novamente marginalizado no oeste de Londres. Em fevereiro, ele mudou-se para o outro lado da capital inglesa ao se juntar ao West Ham. Disasi disputou 15 partidas como jogador emprestado pelos Hammers.
Ele não conseguiu ajudar a afastar o time do risco de rebaixamento, mas contribuiu para reforçar uma defesa que estava apresentando falhas alarmantes. Seu pedigree nunca esteve em dúvida, já que o Chelsea desembolsou 38,5 milhões de libras (52 milhões de dólares) para garantir sua contratação em 2023.
Será que o empréstimo ao West Ham pode dar a Disasi uma nova chance no Chelsea?
Seu contrato com o Chelsea vai até 2029, então será que ele ainda tem chances de se recuperar no Stamford Bridge? Respondendo a essa pergunta, o ex-lateral do Chelsea Johnson — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Bem, obviamente, ele teve sua chance. Ele ficou lá por um tempo, disputou muitos jogos, mas não pareceu estar à altura.
“Acho que ele perdeu a confiança dos treinadores da época. Ele foi para o West Ham e tem se saído muito, muito melhor do que no Chelsea. Não sei se talvez a pressão tenha diminuído um pouco, mas certamente não é o caso agora!
“Ele obviamente sabe jogar. Será que ele é bom o suficiente para atuar no topo da liga? Não tenho tanta certeza. Ele ainda tem muitos anos pela frente. Se ele estiver em ascensão agora, tenho certeza de que o Chelsea vai voltar a se interessar por ele.”
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O jogador da seleção francesa deve mudar de clube novamente
Quando todos estão em forma, o Chelsea conta com um elenco bem reforçado na zaga. Isso pode jogar contra Disasi, já que o clube parece ter seguido em frente, e o cenário mais provável neste verão é que seja aprovada uma transferência definitiva para outro clube.
Se ele sair, o imponente zagueiro terá disputado 61 partidas pelo gigante da Premier League. Ele tem cinco convocações para a seleção principal da França, mas parece improvável que volte a ser convocado tão cedo, após ter enfrentado dificuldades para recuperar a forma e a confiança de seus treinadores no clube.