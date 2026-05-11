O Chelsea tem enfrentado dificuldades para manter a consistência como equipe nesta temporada, com os problemas de lesões não ajudando em nada. Houve uma rotação constante de um elenco repleto de estrelas, o que fez com que a estabilidade e a continuidade fossem difíceis de alcançar.

Isso tem sido o caso tanto fora quanto dentro de campo, com Maresca sendo dispensado de suas funções de treinador logo após o início de 2026. Rosenior durou apenas 23 jogos como sucessor do italiano, levando o time a cair para fora das vagas de qualificação europeia na Premier League.

Uma sequência de seis derrotas consecutivas foi interrompida na última partida, com o empate em 1 a 1 contra o Liverpool, e o técnico interino Calum McFarlane também comandou a classificação para a final da FA Cup. Outra nomeação definitiva para o cargo de técnico será feita neste verão.