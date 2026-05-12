O Chelsea se reuniu com Andoni Iraola depois que o técnico do Bournemouth recusou a proposta do Crystal Palace, enquanto o clube londrino considera Xabi Alonso e Marco Silva

Apesar do crescente interesse dos clubes londrinos, Iraola continua focado na temporada do Bournemouth. Ao falar sobre o interesse renovado do Crystal Palace, o espanhol afirmou: “Não tenho pressa. Não vou falar sobre o meu futuro. Estou totalmente concentrado em tentar encerrar esta temporada com uma recompensa, algo concreto para os jogadores e torcedores.”

O Palace já havia abordado Iraola duas vezes em sua busca por um sucessor para Oliver Glasner. No entanto, o técnico do Bournemouth rejeitou essas tentativas, embora o clube não tenha abandonado totalmente a esperança de convencê-lo a se transferir para Selhurst Park.