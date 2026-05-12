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O Chelsea se reuniu com Andoni Iraola depois que o técnico do Bournemouth recusou a proposta do Crystal Palace, enquanto o clube londrino considera Xabi Alonso e Marco Silva
O Chelsea intensifica a busca por um novo técnico
O Chelsea intensificou a busca por um novo técnico após uma reunião com o treinador do Bournemouth, Iraola, segundo o The Sun. O clube está em busca de um técnico definitivo após as demissões de Enzo Maresca e, mais recentemente, de Liam Rosenior. O trabalho de Iraola no Vitality Stadium chamou a atenção no oeste de Londres. O espanhol levou o Bournemouth à beira de uma histórica classificação para as competições europeias, colocando-o firmemente na lista de candidatos do Chelsea. A reunião marca um aumento significativo no interesse do Chelsea. Iraola e Alonso são representados pela agência IDUB, e essa conexão teria sido usada para iniciar conversas com os dois treinadores.
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Iraola responde às especulações
Apesar do crescente interesse dos clubes londrinos, Iraola continua focado na temporada do Bournemouth. Ao falar sobre o interesse renovado do Crystal Palace, o espanhol afirmou: “Não tenho pressa. Não vou falar sobre o meu futuro. Estou totalmente concentrado em tentar encerrar esta temporada com uma recompensa, algo concreto para os jogadores e torcedores.”
O Palace já havia abordado Iraola duas vezes em sua busca por um sucessor para Oliver Glasner. No entanto, o técnico do Bournemouth rejeitou essas tentativas, embora o clube não tenha abandonado totalmente a esperança de convencê-lo a se transferir para Selhurst Park.
Alonso lidera a preferência dos proprietários
Embora Iraola seja um candidato sério, o ex-técnico do Real Madrid, Alonso, surgiu como a principal opção entre o grupo de proprietários do Chelsea, a BlueCo. Internamente, Alonso é visto como uma contratação de alto nível, capaz de reformular a equipe taticamente e orientar um elenco jovem rumo ao sucesso. A contratação de um técnico de seu calibre pode exigir mudanças estruturais dentro do clube, incluindo maior influência da diretoria sobre o recrutamento. O Chelsea estaria disposto a ajustar seu modelo atual se isso ajudar a atrair um técnico de alto nível, após desentendimentos anteriores sobre transferências terem prejudicado as relações com ex-treinadores.
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A decisão se aproxima à medida que a lista de finalistas se reduz
A busca do Chelsea está atualmente concentrada em uma lista de quatro candidatos. Além de Iraola e Alonso, Silva, do Fulham, e Oliver Glasner continuam sendo considerados. Silva é muito bem visto pela diretoria do Chelsea, embora o Fulham tenha lhe oferecido um novo contrato lucrativo para que ele permaneça no Craven Cottage. À medida que a temporada chega ao fim, os Blues precisam agir rapidamente para nomear um técnico definitivo, a fim de se prepararem melhor para a nova temporada.