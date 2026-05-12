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Yosua Arya

Traduzido por

O Chelsea se reuniu com Andoni Iraola depois que o técnico do Bournemouth recusou a proposta do Crystal Palace, enquanto o clube londrino considera Xabi Alonso e Marco Silva

Chelsea
A. Iraola
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Premier League
Bournemouth
X. Alonso
Marco Silva

O Chelsea manteve conversações com Andoni Iraola, à medida que intensifica a busca por um novo técnico. O técnico do Bournemouth também recusou propostas do Crystal Palace, enquanto Xabi Alonso e Marco Silva continuam sendo considerados.

  • O Chelsea intensifica a busca por um novo técnico

    O Chelsea intensificou a busca por um novo técnico após uma reunião com o treinador do Bournemouth, Iraola, segundo o The Sun. O clube está em busca de um técnico definitivo após as demissões de Enzo Maresca e, mais recentemente, de Liam Rosenior. O trabalho de Iraola no Vitality Stadium chamou a atenção no oeste de Londres. O espanhol levou o Bournemouth à beira de uma histórica classificação para as competições europeias, colocando-o firmemente na lista de candidatos do Chelsea. A reunião marca um aumento significativo no interesse do Chelsea. Iraola e Alonso são representados pela agência IDUB, e essa conexão teria sido usada para iniciar conversas com os dois treinadores.

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  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Iraola responde às especulações

    Apesar do crescente interesse dos clubes londrinos, Iraola continua focado na temporada do Bournemouth. Ao falar sobre o interesse renovado do Crystal Palace, o espanhol afirmou: “Não tenho pressa. Não vou falar sobre o meu futuro. Estou totalmente concentrado em tentar encerrar esta temporada com uma recompensa, algo concreto para os jogadores e torcedores.”

    O Palace já havia abordado Iraola duas vezes em sua busca por um sucessor para Oliver Glasner. No entanto, o técnico do Bournemouth rejeitou essas tentativas, embora o clube não tenha abandonado totalmente a esperança de convencê-lo a se transferir para Selhurst Park.

  • Alonso lidera a preferência dos proprietários

    Embora Iraola seja um candidato sério, o ex-técnico do Real Madrid, Alonso, surgiu como a principal opção entre o grupo de proprietários do Chelsea, a BlueCo. Internamente, Alonso é visto como uma contratação de alto nível, capaz de reformular a equipe taticamente e orientar um elenco jovem rumo ao sucesso. A contratação de um técnico de seu calibre pode exigir mudanças estruturais dentro do clube, incluindo maior influência da diretoria sobre o recrutamento. O Chelsea estaria disposto a ajustar seu modelo atual se isso ajudar a atrair um técnico de alto nível, após desentendimentos anteriores sobre transferências terem prejudicado as relações com ex-treinadores.

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    A decisão se aproxima à medida que a lista de finalistas se reduz

    A busca do Chelsea está atualmente concentrada em uma lista de quatro candidatos. Além de Iraola e Alonso, Silva, do Fulham, e Oliver Glasner continuam sendo considerados. Silva é muito bem visto pela diretoria do Chelsea, embora o Fulham tenha lhe oferecido um novo contrato lucrativo para que ele permaneça no Craven Cottage. À medida que a temporada chega ao fim, os Blues precisam agir rapidamente para nomear um técnico definitivo, a fim de se prepararem melhor para a nova temporada.

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