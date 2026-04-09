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O Chelsea se recusa a vender Josh Acheampong, apesar de ele quase não ter jogado na temporada 2025-26
A diretoria do Blues mantém-se firme em relação ao jogador formado na base
O Chelsea não tem intenção de autorizar a saída definitiva de Acheampong, independentemente de seu papel secundário no elenco atual. O jogador de 19 anos despertou grande interesse nas janelas de transferências de verão e inverno, mas o clube afirma que ele é um ativo “intransferível”, segundo o Daily Express. O jogador da seleção sub-21 da Inglaterra tem tido dificuldade em conquistar uma vaga no time titular desde o início do ano. Apesar das inconsistências defensivas do clube, a diretoria acredita que seu potencial ainda é alto o suficiente para justificar paciência, em vez de uma venda lucrativa.
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O elogio efusivo de Maresca versus a realidade
A situação atual contrasta fortemente com os elogios que Acheampong recebeu do ex-técnico Enzo Maresca. Após uma atuação de destaque contra o Legia Varsóvia em abril de 2025, o técnico italiano não escondeu sua admiração pela flexibilidade tática do jovem jogador.
“Aquele por quem me apaixonei esta noite foi Josh Acheampong”, disse Maresca na época. “Porque, para mim, potencialmente, ele pode ser um jogador fantástico, um jogador de ponta, para este clube, para o futebol em geral. Um bom jogador mostra que pode atuar em diferentes posições e que se sai bem.”
“Um bom jogador mostra que pode atuar em diferentes posições e se sair bem. Ele foi lateral: bom; meio-campista: bom; zagueiro central: bom. Portanto, não se trata de ‘sim, eu jogo nessa posição e somente nessa posição’. Se você é um bom jogador, pode atuar em diferentes posições.”
Partes interessadas frustradas com a postura do Chelsea
O Bayern e o Crystal Palace estão entre os clubes cujas propostas foram rejeitadas. O Palace havia identificado Acheampong como o sucessor ideal de Marc Guehi, enquanto o Bayern o via como uma opção versátil para reforçar sua defesa. A diretoria do Chelsea, no entanto, continua convencida do potencial que ele demonstrou ao neutralizar atacantes de nível mundial em algumas de suas atuações. A recusa do clube em vendê-lo é alimentada pela lembrança de seus momentos de destaque, incluindo uma atuação dominante contra o Liverpool e um gol crucial contra o Nottingham Forest. Para os tomadores de decisão em Stamford Bridge, esses lampejos de brilhantismo superam sua recente falta de participação sob o comando de Liam Rosenior.
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Uma encruzilhada para o jovem zagueiro
O caminho para o time titular promete ficar ainda mais disputado. O Chelsea aparentemente priorizou a contratação de um zagueiro central experiente neste verão, após perder Jeremy Jacquet para o Liverpool. Com Reece James e Malo Gusto ocupando as vagas de lateral-direito, a versatilidade de Acheampong pode ser sua única chance de voltar ao time titular.
O Chelsea está atualmente em sexto lugar na Premier League e se prepara para enfrentar o Manchester City no domingo. Embora se espere que Acheampong seja incluído na lista de convocados para a partida, ele fez apenas seis partidas pelo campeonato desde o início do ano.