O Chelsea se recusa a vender Josh Acheampong, apesar de ele quase não ter jogado na temporada 2025-26

A situação atual contrasta fortemente com os elogios que Acheampong recebeu do ex-técnico Enzo Maresca. Após uma atuação de destaque contra o Legia Varsóvia em abril de 2025, o técnico italiano não escondeu sua admiração pela flexibilidade tática do jovem jogador.

“Aquele por quem me apaixonei esta noite foi Josh Acheampong”, disse Maresca na época. “Porque, para mim, potencialmente, ele pode ser um jogador fantástico, um jogador de ponta, para este clube, para o futebol em geral. Um bom jogador mostra que pode atuar em diferentes posições e que se sai bem.”

“Um bom jogador mostra que pode atuar em diferentes posições e se sair bem. Ele foi lateral: bom; meio-campista: bom; zagueiro central: bom. Portanto, não se trata de ‘sim, eu jogo nessa posição e somente nessa posição’. Se você é um bom jogador, pode atuar em diferentes posições.”