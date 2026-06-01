O Chelsea recusou várias ofertas pelo zagueiro considerado “intocável” por Xabi Alonso

De acordo com o TEAMtalk, apesar do forte interesse de times como Liverpool, Manchester City e Real Madrid, o Chelsea considera o versátil zagueiro de 20 anos como totalmente intransferível. Essa postura firme vem diretamente da diretoria, com o recém-nomeado técnico Xabi Alonso vendo o jogador formado na base como uma peça fundamental e inegociável em seu plano tático de longo prazo, especialmente depois de ter demonstrado tanto potencial nos poucos minutos em que esteve em campo.

O jogador da seleção sub-21 da Inglaterra é muito bem visto pela diretoria do clube e recebeu o status de intocável no que diz respeito ao seu futuro. Essa designação o coloca no seleto grupo de jogadores de elite em Stamford Bridge, colocando-o no mesmo patamar de pilares consagrados do time principal, como os atacantes João Félix e Cole Palmer e o motor do meio-campo, Moises Caicedo.