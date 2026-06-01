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O Chelsea recusou várias ofertas pelo zagueiro considerado “intocável” por Xabi Alonso
A etiqueta de intocável para a jovem promessa do Chelsea
De acordo com o TEAMtalk, apesar do forte interesse de times como Liverpool, Manchester City e Real Madrid, o Chelsea considera o versátil zagueiro de 20 anos como totalmente intransferível. Essa postura firme vem diretamente da diretoria, com o recém-nomeado técnico Xabi Alonso vendo o jogador formado na base como uma peça fundamental e inegociável em seu plano tático de longo prazo, especialmente depois de ter demonstrado tanto potencial nos poucos minutos em que esteve em campo.
O jogador da seleção sub-21 da Inglaterra é muito bem visto pela diretoria do clube e recebeu o status de intocável no que diz respeito ao seu futuro. Essa designação o coloca no seleto grupo de jogadores de elite em Stamford Bridge, colocando-o no mesmo patamar de pilares consagrados do time principal, como os atacantes João Félix e Cole Palmer e o motor do meio-campo, Moises Caicedo.
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O interesse da Premier League se intensifica
O Chelsea rejeitou propostas de outros clubes da Premier League, enviando uma mensagem clara aos seus rivais, conforme noticiado pela BBC. Embora vários clubes acreditem poder oferecer a ele mais minutos garantidos como titular, a diretoria do Stamford Bridge continua convencida de que o desenvolvimento do jogador será melhor sob a orientação de Alonso, no oeste de Londres.
Sabe-se que Arsenal, Newcastle United e Crystal Palace estão acompanhando a situação de perto, à espera de qualquer sinal de que o zagueiro possa ficar disponível. Além disso, o Bournemouth mantém seu interesse no jogador desde a janela de transferências do verão passado.
A ascensão de Acheampong em Stamford Bridge
Acheampong vem subindo pelas categorias de base até chegar ao time principal do Chelsea. Nesta temporada, o jovem disputou 17 partidas da Premier League e, embora nove delas tenham sido como reserva, seu impacto em campo foi suficiente para convencer a comissão técnica de seu imenso potencial.
O jovem zagueiro tem contrato até 2029, o que dá ao Chelsea uma vantagem significativa em quaisquer negociações. Neste momento, ainda não está claro se o próprio jogador está buscando uma transferência em busca de mais tempo de jogo, mas a postura atual do clube torna uma saída altamente improvável.
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Uma arma tática ideal para o esquema de Alonso
Avaliações internas do Chelsea indicam que a diretoria do clube está convencida de que Acheampong possui exatamente o perfil físico e técnico necessário para se destacar no exigente esquema tático de Alonso. Consequentemente, não há absolutamente nenhuma disposição por parte do clube em entrar em negociações financeiras, independentemente do valor da proposta.