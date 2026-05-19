O Chelsea receberá uma quantia significativa de indenização, já que Enzo Maresca assinou contrato de três anos com o Manchester City para substituir Pep Guardiola

O Manchester City está finalizando a contratação de Maresca como novo técnico da equipe principal, com um contrato de três anos. O técnico italiano foi escolhido para suceder Guardiola, que está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo clube após dez anos repletos de títulos em Manchester.

Enquanto a contratação caminha para a conclusão, espera-se que o Chelsea receba um pacote de indenização significativo para formalizar a transferência oficialmente.

De acordo com a talkSPORT, o Chelsea está avaliando opções legais caso não se chegue a um acordo satisfatório. No entanto, fontes próximas a Maresca e ao City insistem que o italiano poderá assumir suas funções independentemente disso.



