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O Chelsea receberá uma quantia significativa de indenização, já que Enzo Maresca assinou contrato de três anos com o Manchester City para substituir Pep Guardiola
O City encontra o seu homem para a era pós-Pep
O Manchester City está finalizando a contratação de Maresca como novo técnico da equipe principal, com um contrato de três anos. O técnico italiano foi escolhido para suceder Guardiola, que está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo clube após dez anos repletos de títulos em Manchester.
Enquanto a contratação caminha para a conclusão, espera-se que o Chelsea receba um pacote de indenização significativo para formalizar a transferência oficialmente.
De acordo com a talkSPORT, o Chelsea está avaliando opções legais caso não se chegue a um acordo satisfatório. No entanto, fontes próximas a Maresca e ao City insistem que o italiano poderá assumir suas funções independentemente disso.
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Saída polêmica de Stamford Bridge
Durante sua passagem por Londres, o italiano era obrigado por contrato a revelar qualquer contato recebido de clubes rivais, e sabe-se que ele informou ao Chelsea sobre o interesse tanto do City quanto da Juventus.
Essa revelação causou atritos na hierarquia do Chelsea, com o coproprietário Behdad Eghbali dando a entender que as verdadeiras razões para a saída do técnico ficariam claras no devido tempo.
Enquanto fontes internas do Chelsea acreditam que Maresca se deixou seduzir pela perspectiva do cargo no City, pessoas ligadas ao Etihad afirmam que nenhuma garantia foi dada ao técnico no ano passado.
Desde que deixou Stamford Bridge, Maresca tem sido, segundo relatos, um profissional muito procurado, atraindo o interesse do AC Milan, do Real Madrid e do Tottenham. No entanto, o fascínio de dar continuidade ao legado de Guardiola provou ser forte demais para ser ignorado.
Aprovado pelo próprio mestre
Fundamentalmente, a nomeação conta com o total apoio de Pep Guardiola. O técnico catalão, que deverá manter algum tipo de vínculo com o City Football Group, teria participado do processo de seleção ao lado do diretor esportivo Hugo Viana. Guardiola vê Maresca como o candidato ideal para dar continuidade à filosofia de treinamento inspirada em Johan Cruyff, que definiu a identidade moderna do clube.
Maresca já é muito respeitado pelo elenco do Manchester City, muitos dos quais estão chocados com a iminente saída de Guardiola. Sua capacidade de construir fortes laços emocionais com os jogadores ficou evidente durante sua passagem pelo Leicester, onde os jogadores organizaram uma famosa festa improvisada tarde da noite do lado de fora de sua janela. Sua relação com estrelas como Enzo Fernández e Marc Cucurella no Chelsea reforça ainda mais sua reputação como um excelente gestor de pessoas.
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Os alvos para a janela de transferências de verão já foram identificados
Enquanto Maresca se prepara para assumir o comando, o foco já está se voltando para a janela de transferências do verão. Trabalhando em conjunto com Viana, o italiano buscará reformular o elenco para atender às suas necessidades táticas específicas.
O clube identificou um novo lateral-direito e um meio-campista central como as principais prioridades de contratação para garantir que a transição ocorra sem sobressaltos.
Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como o principal alvo da nova diretoria, enquanto Tino Livramento, do Newcastle, também é muito admirado. Curiosamente, reportagens na Argentina chegaram a associar Maresca a uma possível reunião com o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández.