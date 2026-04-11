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O Chelsea "provavelmente teria que vender" Enzo Fernández caso não consiga se classificar para a Liga dos Campeões
Preocupações financeiras podem desencadear uma grande venda
As implicações financeiras de ficar de fora da Liga dos Campeões começam a pesar fortemente sobre a diretoria do Chelsea. Sem a receita proveniente da principal competição europeia, o clube pode enfrentar pressão para equilibrar suas contas após os gastos elevados nas últimas janelas de transferências. Nesse cenário, Fernández surgiu como o ativo de alto valor mais viável que poderia ser vendido para gerar uma receita significativa. O meio-campista argentino continua sendo um dos jogadores mais valiosos do elenco, o que o torna um candidato lógico caso o clube precise cumprir as normas financeiras.
A diretoria do Chelsea está ciente de que terminar fora dos quatro primeiros lugares da Premier League teria um impacto significativo nas suas finanças. Como resultado, uma venda de Fernández no verão é cada vez mais vista como uma possibilidade real caso a classificação para a Liga dos Campeões escape, de acordo com o AS.
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O agente insiste que a disputa com o clube está resolvida
Recentemente, surgiram tensões depois que Fernández foi punido por violar o código de conduta do Chelsea, o que resultou em sua exclusão temporária do elenco. Isso ocorreu devido a comentários que ele fez, sugerindo uma possível transferência para o Real Madrid. O agente de Fernández, Javier Pastore, insiste que Enzo e o clube já “fizeram as pazes”, tendo o jogador emitido um pedido de desculpas.
O interesse do Real Madrid continua sendo um ponto-chave da história
As especulações sobre o futuro a longo prazo de Fernández não desapareceram. O Real Madrid há muito admira o meio-campista campeão da Copa do Mundo e é frequentemente associado a uma possível transferência. Para o Chelsea, a venda de Fernández ajudaria a aliviar a pressão financeira, permitindo ao clube recuperar grande parte do valor recorde pago ao Benfica em 2023. Os próximos meses poderiam, portanto, servir como uma espécie de teste, caso o clube decida finalmente lucrar com a transação. Um final de temporada forte também reforçaria a posição de negociação do Chelsea, garantindo que o clube pudesse exigir um valor mais alto dos clubes interessados.
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E agora?
Fernandez ainda está cumprindo suspensão imposta pelo clube e não poderá participar do confronto do Chelsea contra o Manchester City pela Premier League no domingo. Espera-se que ele volte a jogar pelos Blues contra o Manchester United no próximo fim de semana.