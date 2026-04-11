O Chelsea "provavelmente teria que vender" Enzo Fernández caso não consiga se classificar para a Liga dos Campeões

As implicações financeiras de ficar de fora da Liga dos Campeões começam a pesar fortemente sobre a diretoria do Chelsea. Sem a receita proveniente da principal competição europeia, o clube pode enfrentar pressão para equilibrar suas contas após os gastos elevados nas últimas janelas de transferências. Nesse cenário, Fernández surgiu como o ativo de alto valor mais viável que poderia ser vendido para gerar uma receita significativa. O meio-campista argentino continua sendo um dos jogadores mais valiosos do elenco, o que o torna um candidato lógico caso o clube precise cumprir as normas financeiras.

A diretoria do Chelsea está ciente de que terminar fora dos quatro primeiros lugares da Premier League teria um impacto significativo nas suas finanças. Como resultado, uma venda de Fernández no verão é cada vez mais vista como uma possibilidade real caso a classificação para a Liga dos Campeões escape, de acordo com o AS.