O Chelsea prepara-se para uma mudança radical na estratégia de transferências, com Liam Rosenior a dar uma pista sobre as principais características que os Blues irão procurar

A mudança de rumo ocorre após a humilhante eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Após essa derrota por 8 a 2 no placar agregado, Marc Cucurella falou abertamente sobre a falta de experiência do elenco em jogos importantes, um sentimento que encontrou eco tanto na diretoria quanto na torcida frustrada. Em declarações antes do confronto dos Blues contra o Port Vale pela FA Cup, Rosenior confirmou que suas discussões com a diretoria têm se concentrado na personalidade, em vez do mero potencial. O técnico está priorizando “bons caracteres” que possam lidar com as exigências emocionais de um ambiente de alta pressão.

“Trazer jogadores com estabilidade emocional, trazer bons caráteres, que em momentos difíceis consigam entender o que é preciso para vencer nessas situações”, explicou Rosenior. “Tivemos ótimas conversas com a diretoria e os diretores de apoio sobre o que faremos no verão. E também conversamos com alguns jogadores do grupo, que estão muito, muito felizes com a direção que vamos tomar.”