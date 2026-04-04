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O Chelsea prepara-se para uma mudança radical na estratégia de transferências, com Liam Rosenior a dar uma pista sobre as principais características que os Blues irão procurar
Busque um impacto imediato
Há várias janelas de transferências, o recrutamento em Stamford Bridge tem sido marcado por um mandato rigoroso: garantir os melhores talentos emergentes do mundo. Essa política trouxe jogadores como Cole Palmer e Enzo Fernández para Londres como investimentos de longo prazo, destinados a valorizar-se ao mesmo tempo em que cumprem as regras do Fair Play Financeiro. No entanto, essa filosofia rígida está sendo ajustada após análises internas. O especialista em transferências Fabrizio Romano indica que o clube está agora aberto a contratar jogadores capazes de causar impacto imediato, garantindo que o elenco não dependa mais exclusivamente de jovens promessas que precisam de tempo significativo para se adaptar à Premier League.
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Rosenior busca assumir a liderança
A mudança de rumo ocorre após a humilhante eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Após essa derrota por 8 a 2 no placar agregado, Marc Cucurella falou abertamente sobre a falta de experiência do elenco em jogos importantes, um sentimento que encontrou eco tanto na diretoria quanto na torcida frustrada. Em declarações antes do confronto dos Blues contra o Port Vale pela FA Cup, Rosenior confirmou que suas discussões com a diretoria têm se concentrado na personalidade, em vez do mero potencial. O técnico está priorizando “bons caracteres” que possam lidar com as exigências emocionais de um ambiente de alta pressão.
“Trazer jogadores com estabilidade emocional, trazer bons caráteres, que em momentos difíceis consigam entender o que é preciso para vencer nessas situações”, explicou Rosenior. “Tivemos ótimas conversas com a diretoria e os diretores de apoio sobre o que faremos no verão. E também conversamos com alguns jogadores do grupo, que estão muito, muito felizes com a direção que vamos tomar.”
Desenvolvendo uma coluna vertebral resistente
Espera-se que a diretoria do clube concentre seus esforços em três áreas específicas para implementar essa nova visão. De acordo com a Sky Sports, os Blues estão de olho em um novo zagueiro central experiente e em um meio-campista central, enquanto a contratação de um novo goleiro não está descartada, já que o clube busca reforçar o núcleo do elenco. Por outro lado, Romano afirmou que os Blues buscam jogadores capazes de causar um impacto imediato no desempenho da equipe, sem que seja necessário esperar muito tempo para que se adaptem ao futebol inglês.
- AFP
E agora?
Antes de entrar no mercado de transferências de verão, o time de Rosenior vai primeiro se concentrar em terminar a temporada com força total. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição na tabela da Premier League, a sete pontos dos três primeiros colocados. No sábado, enfrenta o Port Vale nas quartas de final da FA Cup, antes de receber o Manchester City em Stamford Bridge na próxima semana.