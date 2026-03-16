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Chelsea League Cup GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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O Chelsea não vai a lugar nenhum! A conquista da Copa da Liga Feminina mostra do que as Blues, mesmo abaladas, ainda são capazes

Vencedores ganham troféus. Essa foi a mensagem simples que a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, transmitiu às suas jogadoras antes da final da Copa da Liga, no domingo. E a mensagem claramente foi entendida, pois suas jogadoras do Chelsea apresentaram uma atuação digna de campeãs ao derrotar o Manchester United e conquistar o primeiro título da temporada, ao mesmo tempo em que enviaram um recado ao resto da Inglaterra — e da Europa — de que, apesar de uma campanha decepcionante até o momento, continuam sendo uma grande ameaça.

É difícil exagerar o quanto essa vitória foi impressionante do ponto de vista da mentalidade. O Chelsea está longe de seu melhor nesta temporada, razão pela qual está 10 pontos atrás do líder da Superliga Feminina, o Manchester City, e à beira de perder o título de campeão inglês pela primeira vez desde 2019. Enquanto na temporada passada elas foram literalmente invencíveis, desfrutando de uma campanha histórica sem derrotas no campeonato, as Blues não tiveram essa sensação este ano. Sua confiança foi abalada e seu desempenho tem estado regularmente abaixo do esperado.

Acrescente-se o fato de que Millie Bright, capitã do Chelsea, não pôde jogar no domingo; acrescente-se que Naomi Girma, outra zagueira central e de nível mundial, sofreu uma contusão na véspera da partida; acrescente-se que Kadeisha Buchanan, em sua primeira partida como titular desde novembro de 2024, só conseguiu jogar uma hora devido a uma lesão; e acrescente-se que Nathalie Bjorn, sua substituta que saiu do banco, saiu mancando poucos minutos após fazer sua primeira aparição do ano. Veerle Buurman, de 19 anos, foi a única jogadora da defesa que terminou a partida em sua posição natural.

E, ainda assim, o Chelsea conseguiu conter o United, que, caso tivesse marcado, teria igualado o recorde do Blues de maior sequência de gols na história da Copa da Liga. Elas silenciaram Jess Park, a estrela das Lionesses em grande fase; neutralizaram Melvine Malard, que somou 16 participações diretas em gols pela esquerda; e limitaram Elisabeth Terland, a atacante central titular das Red Devils, a chutes de longa distância. O United tem o segundo ataque mais produtivo da WSL nesta temporada e o Chelsea, com uma defesa improvisada, conseguiu mantê-lo à distância.

Enquanto isso, no ataque, Lauren James brilhou, Aggie Beever-Jones aproveitou sua única oportunidade e o Blues exibiu um toque clínico que lhes faltou durante a maior parte desta temporada.

Esta foi uma final de copa, uma partida de altíssimo risco, e o Chelsea demonstrou solidez na defesa e eficácia no ataque que simplesmente não tem apresentado de forma consistente, o que não foi suficiente para defender com firmeza o título da WSL. No momento decisivo, o time de Bompastor acelerou o ritmo e fez o que era necessário para vencer a partida.

Isso é algo que pouquíssimas equipes no mundo conseguem fazer e é por isso que, com mais dois troféus ainda em jogo, este time do Chelsea não pode ser subestimado nos dois últimos meses da temporada.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Abaixo da média

    As coisas não têm corrido como planejado para o Chelsea este ano. Esta equipe conquistou os últimos seis títulos da WSL, mas parece que, daqui a alguns meses, o troféu irá para o lado azul de Manchester, e não para o canto azul de Londres, com o City no comando mesmo após um empate decepcionante com o Aston Villa no domingo.

    Há muitos motivos para isso. Primeiro, há o lado do City e o quanto a equipe se renovou sob o comando do novo técnico Andree Jeglertz. Depois, há as falhas do Chelsea, cuja abordagem mais ofensiva nesta temporada infelizmente veio acompanhada de uma falta de eficácia e um pouco menos de sorte do que no ano passado, quando as pequenas diferenças pareciam sempre pender a seu favor.

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  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Lesões em abundância

    Depois, há as lesões. Alguns dos colegas de Bompastor na WSL devem ter revirado os olhos ao ouvir a treinadora do Chelsea falar sobre as ausências, tendo em conta o tamanho do seu elenco, mas seria injusto não admitir que as Blues acumularam uma lista de lesões extremamente implacável, mesmo com o elenco bem reforçado.

    A escalação de domingo ilustrou bem a situação. Na primeira metade desta temporada, o United tinha um elenco reduzido e carecia de profundidade para competir efetivamente em quatro frentes. Quando enfrentaram o Chelsea no fim de semana, porém, contavam com um banco superior.

    Isso porque os Red Devils tiveram um janeiro brilhante, trazendo três novas contratações, enquanto os Blues não fizeram nenhuma contratação, para surpresa de muitos, dada a combinação de lesões e jogadoras prestes a ficarem sem contrato. É também porque o Chelsea chegou a este jogo sem Bright, Girma, Niamh Charles, Catarina Macario, Mayra Ramirez, Sam Kerr e Ellie Carpenter.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Muita experiência

    Mas o que faltava ao Chelsea em profundidade, o time compensava com personalidade. Em entrevista ao GOAL antes da final, Erin Cuthbert, capitã do Blues naquele dia, destacou a capacidade da equipe de atuar sob pressão, graças à experiência acumulada.

    Referindo-se à conquista da final da Copa da Liga do ano passado, ela explicou: “Aquele jogo se tornou apenas mais um, porque, naquela altura da temporada, cada partida é uma final de copa. Sei que isso parece loucura, mas quando você chega à reta final da temporada, cada jogo é uma final de copa. Sim, há um troféu em jogo, mas há um troféu em jogo em cada jogo que disputamos. Esse é o tipo de mentalidade que, se você adquirir o hábito de que cada jogo importa, significa que não ficará intimidado pela ocasião.”

    Questionado se isso poderia ser uma vantagem que os Blues têm sobre os outros, Cuthbert especulou: “Pessoalmente, não sei como é essa sensação, felizmente, nos últimos anos, mas acho que definitivamente pode ser o caso. Você pode jogar pela ocasião e não pelo jogo, e acho que essa é uma situação perigosa.”

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Uma "vantagem" nas finais

    Será que o United fez isso no domingo? Só os próprios jogadores poderiam dizer, mas o fato é que esta foi a terceira vez que os Red Devils perderam para o Chelsea em uma final, tendo também sido derrotados nos dois confrontos anteriores na final da FA Cup.

    “Não acho que seja medo”, disse Marc Skinner, técnico do United, à BBC. “O Chelsea levou vantagem pelo fato de estar vencendo finais há muito tempo. Precisamos desbloquear aquele último detalhe para vencer os jogos. Nas fases de construção, fomos melhores, mas precisamos melhorar na fase final de finalização, nas duas áreas.”

    A “vantagem” do Chelsea nas finais não se limita apenas ao United. Desde 2020, os Blues disputaram nada menos que 10 finais de copa, vencendo sete. City e United conquistaram apenas uma cada nesse período, em três e quatro participações em finais, respectivamente. O Arsenal, por sua vez, tem o impressionante histórico de disputar quatro e vencer três, incluindo duas vitórias sobre o Chelsea e um triunfo na Liga dos Campeões. Os seis títulos consecutivos da WSL do Blues, e as grandes partidas vencidas para conquistá-los, são mais um motivo de orgulho, no entanto.

    “Acho que está no nosso DNA”, disse James à BBC ao receber o prêmio de Melhor Jogadora da Partida. “Sempre encontramos uma maneira de vencer, joguemos bem ou não. Sempre nos certificamos de que, aconteça o que acontecer, vamos lutar e nos tornamos difíceis de derrotar.”

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Andar alto

    Esse é o nível mínimo do Chelsea. Eles chegarão a essas finais e sairão vitoriosos nos jogos decisivos graças à mentalidade desta equipe e ao caráter de todo o grupo. No mínimo, eles serão competitivos.

    Além disso, há a qualidade que ainda transborda por todo o elenco. Afinal, há jogadoras de nível mundial nesta equipe, como Hannah Hampton e Keira Walsh; há o incrível talento carismático de James, que tem se destacado regularmente desde seu retorno de lesão; e há novas jogadoras alcançando novos patamares, como Buurman, a jogadora de 19 anos que substituiu Girma na zaga no domingo e foi excelente.

    E com uma vitória na final da copa, há um aumento na confiança, algo que Bompastor percebeu na forma como sua equipe pressionou o United em Bristol.

    “Acho que quando as jogadoras estão totalmente confiantes, fica mais fácil para elas fazerem isso”, disse ela à BBC. “Acho que voltamos a um bom nível de confiança e acho que podemos reconhecer a equipe um pouco melhor nesse aspecto.”

  • Chelsea Women's League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Ainda há muito em jogo

    Então, se o Chelsea conseguir levar essa confiança para o resto da temporada, se conseguir manter o nível básico de competitividade que vem demonstrando há muito tempo e, além disso, conseguir aproveitar um pouco da qualidade deste elenco, por que não teria um final de temporada bem-sucedido?

    Não vai ser fácil, de forma alguma. O Blues ainda está lidando com muitas lesões, mesmo que algumas jogadoras retornem ao longo do caminho, e há muitos outros times de grande qualidade disputando os troféus restantes. A Liga dos Campeões é uma competição que este time também nunca venceu.

    Mas foi difícil assistir ao desempenho de domingo, e particularmente à mentalidade necessária para vencer, e não sentir que este time do Chelsea ainda pode conquistar mais nesta temporada. Sim, o título da WSL está escapando, mas ainda há muito pelo que lutar.

    “Isso tem que nos dar impulso e tem que nos dar a convicção de que somos uma boa equipe”, disse Cuthbert pouco antes de levantar a Taça da Liga. “Tivemos altos e baixos nesta temporada, mas somos uma boa equipe e podemos vencer qualquer um quando estamos em um bom dia.”

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