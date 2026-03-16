O Chelsea não vai a lugar nenhum! A conquista da Copa da Liga Feminina mostra do que as Blues, mesmo abaladas, ainda são capazes

É difícil exagerar o quanto essa vitória foi impressionante do ponto de vista da mentalidade. O Chelsea está longe de seu melhor nesta temporada, razão pela qual está 10 pontos atrás do líder da Superliga Feminina, o Manchester City, e à beira de perder o título de campeão inglês pela primeira vez desde 2019. Enquanto na temporada passada elas foram literalmente invencíveis, desfrutando de uma campanha histórica sem derrotas no campeonato, as Blues não tiveram essa sensação este ano. Sua confiança foi abalada e seu desempenho tem estado regularmente abaixo do esperado.

Acrescente-se o fato de que Millie Bright, capitã do Chelsea, não pôde jogar no domingo; acrescente-se que Naomi Girma, outra zagueira central e de nível mundial, sofreu uma contusão na véspera da partida; acrescente-se que Kadeisha Buchanan, em sua primeira partida como titular desde novembro de 2024, só conseguiu jogar uma hora devido a uma lesão; e acrescente-se que Nathalie Bjorn, sua substituta que saiu do banco, saiu mancando poucos minutos após fazer sua primeira aparição do ano. Veerle Buurman, de 19 anos, foi a única jogadora da defesa que terminou a partida em sua posição natural.

E, ainda assim, o Chelsea conseguiu conter o United, que, caso tivesse marcado, teria igualado o recorde do Blues de maior sequência de gols na história da Copa da Liga. Elas silenciaram Jess Park, a estrela das Lionesses em grande fase; neutralizaram Melvine Malard, que somou 16 participações diretas em gols pela esquerda; e limitaram Elisabeth Terland, a atacante central titular das Red Devils, a chutes de longa distância. O United tem o segundo ataque mais produtivo da WSL nesta temporada e o Chelsea, com uma defesa improvisada, conseguiu mantê-lo à distância.

Enquanto isso, no ataque, Lauren James brilhou, Aggie Beever-Jones aproveitou sua única oportunidade e o Blues exibiu um toque clínico que lhes faltou durante a maior parte desta temporada.

Esta foi uma final de copa, uma partida de altíssimo risco, e o Chelsea demonstrou solidez na defesa e eficácia no ataque que simplesmente não tem apresentado de forma consistente, o que não foi suficiente para defender com firmeza o título da WSL. No momento decisivo, o time de Bompastor acelerou o ritmo e fez o que era necessário para vencer a partida.

Isso é algo que pouquíssimas equipes no mundo conseguem fazer e é por isso que, com mais dois troféus ainda em jogo, este time do Chelsea não pode ser subestimado nos dois últimos meses da temporada.