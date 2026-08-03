O mesmo site apontou que o valor da negociação gira em torno de 25 milhões de euros, esclarecendo que o Chelsea se movimentou com rapidez para fechar um dos principais alvos definidos por Xabi Alonso antes do início da nova temporada, em uma contratação que veio de acordo com a visão técnica do treinador e suas necessidades imediatas.

O relatório explicou que Alonso fazia questão de contratar um jogador com experiência para ocupar a posição de lateral-esquerdo após a saída de Cucurella, depois de considerar Chavarría a opção mais adequada para reforçar essa posição, o que levou a diretoria do clube a acelerar seus passos para concluir o acordo.

A possível contratação representa uma mudança na política do Chelsea, que nos últimos anos se acostumou a investir em jogadores jovens, já que Chavarría chega com grande experiência e prontidão que lhe permitem contribuir com a equipe desde o início, em vez de ser visto como um projeto para o futuro.

Leia também: O que aconteceu nos bastidores? A Argélia encerra o caso Xavi