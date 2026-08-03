A saída de Marc Cucurella para o Real Madrid obrigou o Chelsea a agir rapidamente para encontrar um substituto no lado esquerdo, colocando essa posição no topo de suas prioridades durante a janela de transferências de verão, dentro do plano do técnico Xabi Alonso de remodelar o time antes do início da nova temporada.
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O Chelsea muda de política: Alonso encontra o substituto de Cucurella na La Liga
Sinal verde
A rede TeamTalk informou que o Chelsea chegou a um acordo com o Rayo Vallecano para a contratação do lateral-esquerdo espanhol Pep Chavarría, após negociações que registraram um avanço notável nos últimos dias, tendo o jogador recebido o sinal verde para viajar a Londres a fim de realizar os exames médicos que antecedem a conclusão do negócio.
O relatório acrescentou que o clube londrino aumentou sua oferta financeira, o que contribuiu para aproximar as posições com o Rayo Vallecano, ao passo que Chavarría demonstrou seu claro desejo de se transferir para o Stamford Bridge, encerrando as negociações com um acordo entre as duas partes.
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Valor da transferência
O mesmo site apontou que o valor da negociação gira em torno de 25 milhões de euros, esclarecendo que o Chelsea se movimentou com rapidez para fechar um dos principais alvos definidos por Xabi Alonso antes do início da nova temporada, em uma contratação que veio de acordo com a visão técnica do treinador e suas necessidades imediatas.
O relatório explicou que Alonso fazia questão de contratar um jogador com experiência para ocupar a posição de lateral-esquerdo após a saída de Cucurella, depois de considerar Chavarría a opção mais adequada para reforçar essa posição, o que levou a diretoria do clube a acelerar seus passos para concluir o acordo.
A possível contratação representa uma mudança na política do Chelsea, que nos últimos anos se acostumou a investir em jogadores jovens, já que Chavarría chega com grande experiência e prontidão que lhe permitem contribuir com a equipe desde o início, em vez de ser visto como um projeto para o futuro.
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