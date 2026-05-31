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O Chelsea “merecia outro cartão vermelho” pela provocação brutal de “A Casa dos Troféus de Londres” dirigida ao Arsenal, enquanto os Blues enviam uma mensagem aos Gunners após a derrota na final da Liga dos Campeões
O Blues dá mais uma facada após o sofrimento na cobrança de pênalti
O Chelsea não perdeu tempo para esfregar sal na ferida do Arsenal na noite de sábado, quando a equipe de redes sociais dos Blues aproveitou o fracasso dos Gunners em conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões. Após um empate em 1 a 1 na Puskas Arena, um pênalti mal cobrado por Gabriel acabou sendo fatal na disputa por pênaltis, entregando o troféu ao gigante francês.
Enquanto os jogadores do Arsenal ainda se recuperavam da derrota, as contas oficiais do Chelsea publicaram um anúncio sobre os passeios pelo estádio com o slogan provocativo “Venha visitar a Casa dos Troféus de Londres”. A postagem destacava o troféu da Liga dos Campeões, servindo como um lembrete frio de que o Blues continua sendo o único clube da capital a ter vencido a competição, tendo conquistado o título em 2012 e 2021.
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A equipe de redes sociais do Stamford Bridge faz uma retratação bem-humorada
Várias horas após a provocação inicial, a equipe de redes sociais do Chelsea adotou um tom mais descontraído para abordar a polêmica. Fazendo referência às suas dificuldades disciplinares durante a temporada 2025-26, o clube postou: "Provavelmente merecemos outro cartão vermelho por essa última postagem! Mas, falando sério, parabéns ao Arsenal pela conquista da Premier League e pela excelente campanha na Liga dos Campeões. Estamos ansiosos para retomar a batalha com vocês na próxima temporada.” O comentário sobre “outro cartão vermelho” foi uma referência autodepreciativa à temporada recorde do Chelsea em campo, na qual o time acumulou oito expulsões na Premier League.
Rivais da Premier League entram na onda de provocações da Liga dos Campeões
O Chelsea não foi o único a se divertir com o fracasso do Arsenal nas competições europeias. O Crystal Palace, que recentemente comemorou seu próprio sucesso como vencedor da Conference League, também tirou sarro dos Gunners ao postar uma foto da conquista do troféu com a legenda “campeões europeus”. O Nottingham Forest também não perdeu tempo para se juntar à zombaria. Apesar de ter terminado a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento, o Forest ainda deu uma alfinetada postando uma imagem da lenda do clube, John Robertson, levantando a primeira de suas duas Copas da Europa consecutivas.
Isso serviu como mais uma prova de que, apesar do domínio do Arsenal no campeonato nacional, a falta de um título europeu continua sendo um alvo principal para os rivais.
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Arteta e Rice tiveram que recompor a equipe
Deixando de lado as provocações nas redes sociais, Arteta expressou sua consternação com a forma como ocorreu a derrota, afirmando: “É muito difícil de aceitar quando você tem um desempenho tão consistente na competição até a final e acaba perdendo nos pênaltis. É algo muito difícil de engolir.” O meio-campista Declan Rice compartilhou dos sentimentos do técnico após a campanha ter terminado com uma derrota por sorteio. “É de partir o coração. É devastador perder a final da Liga dos Campeões nos pênaltis”, admitiu Rice.
Apesar da decepção, tudo indica que o Arsenal continuará sendo um forte candidato, mesmo que tenha de aguentar as provocações do Chelsea, décimo colocado, por enquanto, já que a hierarquia em Londres permanece inalterada.