O Chelsea “merecia outro cartão vermelho” pela provocação brutal de “A Casa dos Troféus de Londres” dirigida ao Arsenal, enquanto os Blues enviam uma mensagem aos Gunners após a derrota na final da Liga dos Campeões

O Chelsea não perdeu tempo para esfregar sal na ferida do Arsenal na noite de sábado, quando a equipe de redes sociais dos Blues aproveitou o fracasso dos Gunners em conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões. Após um empate em 1 a 1 na Puskas Arena, um pênalti mal cobrado por Gabriel acabou sendo fatal na disputa por pênaltis, entregando o troféu ao gigante francês.

Enquanto os jogadores do Arsenal ainda se recuperavam da derrota, as contas oficiais do Chelsea publicaram um anúncio sobre os passeios pelo estádio com o slogan provocativo “Venha visitar a Casa dos Troféus de Londres”. A postagem destacava o troféu da Liga dos Campeões, servindo como um lembrete frio de que o Blues continua sendo o único clube da capital a ter vencido a competição, tendo conquistado o título em 2012 e 2021.







