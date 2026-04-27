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O Chelsea mantém conversações com os representantes de Andoni Iraola, já que o técnico que está de saída do Bournemouth é cotado para suceder Liam Rosenior
O Blues inicia a busca pelo sucessor de Rosenior
O Chelsea deu o primeiro passo ao estabelecer contato inicial com os representantes de Iraola, segundo o Football London. O espanhol surgiu como uma figura-chave de interesse para a diretoria do Chelsea, que busca seguir em frente após a curta gestão de Rosenior, que durou menos de quatro meses antes de sua demissão na semana passada.
Embora o clube esteja atualmente sob a orientação temporária do técnico interino Calum McFarlane, o trabalho pesado está sendo realizado por um grupo de cinco diretores esportivos. Eles foram encarregados de identificar um líder para o projeto de longo prazo do BlueCo, e a disponibilidade de Iraola no final da temporada o torna uma opção atraente para a diretoria do oeste de Londres.
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Iraola não revela suas intenções
Apesar dos rumores sobre o contato, Iraola mantém a postura profissional enquanto se prepara para encerrar suas últimas semanas no Bournemouth. Quando questionado sobre a possibilidade de assumir o cargo no Stamford Bridge, o técnico de 43 anos foi rápido em desmentir as especulações. “Não, acho que já disse isso quando anunciei que não continuaria aqui; para mim, agora, o foco é o Bournemouth”, afirmou recentemente.
Sua recusa em discutir seu futuro é um sinal de respeito por seus atuais empregadores. Iraola acrescentou: “[Na] semana passada, vocês me perguntaram sobre outros clubes. Não sei exatamente quais, mas, também, como sinal de respeito pelo Bournemouth, não posso falar agora sobre meu futuro porque não é isso que preocupa os torcedores do Bournemouth.”
Outros candidatos em análise
Embora Iraola seja o principal alvo, os diretores esportivos do Chelsea estão ampliando a busca para garantir que encontrem o candidato ideal em termos táticos. Outros nomes, como Cesc Fàbregas e Marco Silva, têm sido associados à vaga. No entanto, um nome que podem riscar da lista é o de Francesco Farioli, que vem tendo uma trajetória brilhante no Porto e está prestes a conquistar o título do campeonato em Portugal.
O técnico italiano descartou completamente sua candidatura ao cargo em Stamford Bridge. Quando questionado se permaneceria no Porto mesmo que o Chelsea o chamasse, Farioli foi enfático em sua resposta, dizendo simplesmente aos torcedores: “Sim, com certeza.”
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Não há pressa para a nomeação definitiva
Apesar das negociações em andamento com a equipe de Iraola, o Chelsea não pretende anunciar um novo técnico até que a atual temporada tenha chegado ao fim. A gestão interina de McFarlane proporcionou algum alívio, especialmente depois que ele levou a equipe à final da FA Cup com uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United em Wembley.
Por enquanto, o foco continua sendo a coleta de informações e a avaliação do interesse de candidatos de alto nível, como Iraola, que supervisionou um período de crescimento significativo no Bournemouth, levando o time ao nono lugar na temporada passada e mantendo o clube competitivo apesar da perda de jogadores importantes.