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Muhammad Zaki

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O Chelsea mantém conversações com os representantes de Andoni Iraola, já que o técnico que está de saída do Bournemouth é cotado para suceder Liam Rosenior

A. Iraola
Chelsea
L. Rosenior
Premier League
Bournemouth

O Chelsea intensificou a busca por um novo treinador principal, tendo, segundo relatos, entrado em contato com os representantes do técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, que está de saída. O espanhol, que tem recebido elogios pela sua gestão na costa sul, surgiu como um forte candidato para ocupar o cargo no Stamford Bridge após a saída de Liam Rosenior.

  • O Blues inicia a busca pelo sucessor de Rosenior

    O Chelsea deu o primeiro passo ao estabelecer contato inicial com os representantes de Iraola, segundo o Football London. O espanhol surgiu como uma figura-chave de interesse para a diretoria do Chelsea, que busca seguir em frente após a curta gestão de Rosenior, que durou menos de quatro meses antes de sua demissão na semana passada.

    Embora o clube esteja atualmente sob a orientação temporária do técnico interino Calum McFarlane, o trabalho pesado está sendo realizado por um grupo de cinco diretores esportivos. Eles foram encarregados de identificar um líder para o projeto de longo prazo do BlueCo, e a disponibilidade de Iraola no final da temporada o torna uma opção atraente para a diretoria do oeste de Londres.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Iraola não revela suas intenções

    Apesar dos rumores sobre o contato, Iraola mantém a postura profissional enquanto se prepara para encerrar suas últimas semanas no Bournemouth. Quando questionado sobre a possibilidade de assumir o cargo no Stamford Bridge, o técnico de 43 anos foi rápido em desmentir as especulações. “Não, acho que já disse isso quando anunciei que não continuaria aqui; para mim, agora, o foco é o Bournemouth”, afirmou recentemente.

    Sua recusa em discutir seu futuro é um sinal de respeito por seus atuais empregadores. Iraola acrescentou: “[Na] semana passada, vocês me perguntaram sobre outros clubes. Não sei exatamente quais, mas, também, como sinal de respeito pelo Bournemouth, não posso falar agora sobre meu futuro porque não é isso que preocupa os torcedores do Bournemouth.”

  • Outros candidatos em análise

    Embora Iraola seja o principal alvo, os diretores esportivos do Chelsea estão ampliando a busca para garantir que encontrem o candidato ideal em termos táticos. Outros nomes, como Cesc Fàbregas e Marco Silva, têm sido associados à vaga. No entanto, um nome que podem riscar da lista é o de Francesco Farioli, que vem tendo uma trajetória brilhante no Porto e está prestes a conquistar o título do campeonato em Portugal.

    O técnico italiano descartou completamente sua candidatura ao cargo em Stamford Bridge. Quando questionado se permaneceria no Porto mesmo que o Chelsea o chamasse, Farioli foi enfático em sua resposta, dizendo simplesmente aos torcedores: “Sim, com certeza.”

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    Não há pressa para a nomeação definitiva

    Apesar das negociações em andamento com a equipe de Iraola, o Chelsea não pretende anunciar um novo técnico até que a atual temporada tenha chegado ao fim. A gestão interina de McFarlane proporcionou algum alívio, especialmente depois que ele levou a equipe à final da FA Cup com uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United em Wembley.

    Por enquanto, o foco continua sendo a coleta de informações e a avaliação do interesse de candidatos de alto nível, como Iraola, que supervisionou um período de crescimento significativo no Bournemouth, levando o time ao nono lugar na temporada passada e mantendo o clube competitivo apesar da perda de jogadores importantes.

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