O Chelsea mantém conversações com os representantes de Andoni Iraola, já que o técnico que está de saída do Bournemouth é cotado para suceder Liam Rosenior

O Chelsea deu o primeiro passo ao estabelecer contato inicial com os representantes de Iraola, segundo o Football London. O espanhol surgiu como uma figura-chave de interesse para a diretoria do Chelsea, que busca seguir em frente após a curta gestão de Rosenior, que durou menos de quatro meses antes de sua demissão na semana passada.

Embora o clube esteja atualmente sob a orientação temporária do técnico interino Calum McFarlane, o trabalho pesado está sendo realizado por um grupo de cinco diretores esportivos. Eles foram encarregados de identificar um líder para o projeto de longo prazo do BlueCo, e a disponibilidade de Iraola no final da temporada o torna uma opção atraente para a diretoria do oeste de Londres.