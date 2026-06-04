O Chelsea lidera as homenagens após a morte de Bobby Tambling, seu segundo maior artilheiro de todos os tempos

O mundo do futebol está de luto após o anúncio do falecimento de Tambling. O ex-atacante do Chelsea, que se tornou uma figura marcante na história do clube durante a década de 1960, faleceu aos 84 anos. Seu antigo clube, o Crosshaven, confirmou a notícia em um comunicado comovente, informando que o lendário artilheiro havia sido diagnosticado com demência nos últimos anos.

Além de seu notável número de gols, Tambling foi o rosto do emocionante time do Chelsea, formado por jogadores da base de Tommy Docherty, à medida que o clube ganhava destaque. Reconhecendo seu impacto monumental, os Blues compartilharam uma homenagem oficial ao astro que marcou uma década em Stamford Bridge, declarando: “O Chelsea Football Club perdeu, com grande tristeza, um de nossos jogadores mais lendários com o falecimento de Bobby Tambling aos 84 anos.”



