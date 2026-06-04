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O Chelsea lidera as homenagens após a morte de Bobby Tambling, seu segundo maior artilheiro de todos os tempos
Um ícone de Stamford Bridge faleceu
O mundo do futebol está de luto após o anúncio do falecimento de Tambling. O ex-atacante do Chelsea, que se tornou uma figura marcante na história do clube durante a década de 1960, faleceu aos 84 anos. Seu antigo clube, o Crosshaven, confirmou a notícia em um comunicado comovente, informando que o lendário artilheiro havia sido diagnosticado com demência nos últimos anos.
Além de seu notável número de gols, Tambling foi o rosto do emocionante time do Chelsea, formado por jogadores da base de Tommy Docherty, à medida que o clube ganhava destaque. Reconhecendo seu impacto monumental, os Blues compartilharam uma homenagem oficial ao astro que marcou uma década em Stamford Bridge, declarando: “O Chelsea Football Club perdeu, com grande tristeza, um de nossos jogadores mais lendários com o falecimento de Bobby Tambling aos 84 anos.”
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O recorde que se manteve por décadas
Durante 45 anos, o nome de Tambling ocupou o topo dos livros de história do Chelsea. Ele marcou a sensacional marca de 202 gols em 370 partidas, um recorde que parecia intocável até a era moderna. Foi somente em 2013 que Frank Lampard finalmente superou esse total, embora Tambling continue sendo o maior artilheiro de todos os tempos do clube no campeonato, com 164 gols marcados.
Lampard, que desenvolveu uma estreita amizade com o homem cujo recorde ele quebrou, já havia escrito anteriormente sobre sua admiração pelo atacante. No prefácio da autobiografia de Tambling, Lampard afirmou: “Bobby é um cavalheiro do futebol e do Chelsea Football Club. Se você quer um embaixador, alguém que mostre o que o clube significa e que transcenda as gerações, ele é o homem certo. É um privilégio absoluto chamá-lo de meu amigo.”
Épocas de glória e conquistas históricas
A carreira de Tambling no Chelsea começou de forma espetacular, quando ele marcou em sua estreia, aos 17 anos, contra o West Ham, em 1959. Ele passou a ser uma peça fundamental da equipe, conquistando a Taça da Liga em 1965 após marcar na final contra o Leicester City. Ele também detém um recorde único do clube por ter marcado cinco gols em uma única partida do campeonato, durante a goleada por 6 a 2 sobre o Aston Villa, em 1966.
Apesar dos elogios individuais, Tambling permaneceu humilde em relação às suas conquistas, frequentemente brincando sobre substituir o recém-saído Jimmy Greaves, dizendo que estava “substituindo o Rolls-Royce por um carro velho e surrado”. Seu pedigree se estendeu também ao cenário internacional, onde disputou três partidas pela Inglaterra e marcou um único gol contra a França, que mais tarde citou como seu gol favorito.
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Homenagens de sua segunda casa
Depois de deixar o Chelsea e passar por uma breve passagem pelo Crystal Palace, Tambling mudou-se para a República da Irlanda, onde se tornou uma figura querida no cenário do futebol de Cork. Seu impacto foi profundamente sentido no Crosshaven AFC, que divulgou uma homenagem comovente ao seu ex-técnico. Na rede social X, o clube compartilhou sua tristeza pela perda de um homem que descreveram como uma “verdadeira lenda do Chelsea e um ser humano ainda mais maravilhoso”.
O clube irlandês acrescentou: “É com o coração pesado que o Crosshaven AFC anuncia o falecimento de nosso querido amigo e ex-técnico, Bobby Tambling. Sua paixão pelo futebol era absolutamente contagiante. Seja falando de táticas, trabalhando em jogadas ensaiadas ou contando histórias de seus tempos de jogador (às vezes pela décima vez), era impossível não ficar pendurado em cada palavra. Bobby deixa um enorme vazio em todas as nossas vidas. Somos todos melhores, mais gentis e mais ricos por tê-lo conhecido.”