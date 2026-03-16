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O Chelsea foi punido com uma proibição de contratações e uma multa pesada por violar as regras financeiras da Premier League durante a gestão de Roman Abramovich
- AFP
O Chelsea recebe punição da Premier League
A Premier League confirmou na tarde desta segunda-feira que o Chelsea recebeu sua punição após o clube ter relatado, por iniciativa própria, casos de relatórios financeiros incompletos e pagamentos em atraso referentes ao período em que Abramovich era proprietário do clube. Os incidentes em questão ocorreram há mais de dez anos.
Foi decidido que o Chelsea não poderá registrar jogadores da base pelos próximos nove meses, embora tenha evitado outra proibição imediata de contratar jogadores para o time principal. O Chelsea havia sido punido com uma proibição inicial de duas janelas de transferências pela FIFA em 2019, relacionada às regras sobre a contratação de jogadores menores de 18 anos, embora essa punição tenha sido reduzida para uma janela após um recurso.
Em vez disso, o Chelsea cumprirá uma pena suspensa de dois anos de proibição de transferências de jogadores profissionais, o que significa que não precisará cumpri-la a menos que cometa novas infrações. O Chelsea também não terá pontos deduzidos na Premier League, embora tal punição tivesse sido inicialmente prevista pelas violações regulamentares.
Por que o Chelsea foi punido?
Ao assumirem o controle do clube em 2022, os proprietários da BlueCo do Chelsea descobriram que a administração anterior havia feito pagamentos secretos a jogadores, agentes não licenciados e terceiros, com as contratações de Eden Hazard, Samuel Eto'o e Willian entre as que estavam sob investigação.
Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Premier League afirmou: “Como resultado da investigação da Premier League, ficou comprovado que, entre 2011 e 2018, pagamentos não divulgados por terceiros associados ao clube foram feitos a jogadores, agentes não registrados e outros terceiros.
Esses pagamentos não foram divulgados às autoridades reguladoras do futebol na época, incluindo a Premier League. Os pagamentos foram feitos em benefício do Chelsea FC e deveriam ter sido tratados como se tivessem sido feitos pelo clube.
"O clube também aceitou, entre outras coisas, que a realização desses pagamentos, bem como a omissão de divulgá-los à Liga, constituiu uma violação da exigência de agir de boa-fé perante a Liga.
"O Conselho da Premier League considerou que, em nenhum cenário, o clube teria violado as Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade da Liga durante os períodos relevantes, caso os pagamentos em questão tivessem sido devidamente incluídos nos relatórios financeiros históricos do clube.
"Ao considerar a sanção apropriada, a Diretoria da Premier League observou que a auto-denúncia proativa do clube, as admissões de violação e a cooperação excepcional ao longo da investigação atuaram como fatores atenuantes significativos."
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Comunicado do Chelsea sobre a punição
Em comunicado próprio, o Chelsea declarou: “O Chelsea Football Club tem o prazer de confirmar que chegou a um acordo com a Premier League em relação a questões regulatórias históricas que foram comunicadas pelo próprio clube em 2022.
“Conforme anunciado anteriormente, o clube divulgou voluntária e proativamente a todas as autoridades reguladoras competentes possíveis violações históricas das regras, incluindo relatórios financeiros incompletos que ocorreram há mais de uma década.
“Durante uma extensa investigação da Premier League, o clube divulgou proativamente milhares de documentos. Além disso, quando a Premier League solicitou informações, o clube forneceu prontamente respostas abrangentes e facilitou todas as linhas de investigação para apoiar um processo complexo e extremamente minucioso.
"Além disso, durante a investigação, foram fornecidas ao clube, por terceiros, evidências adicionais sobre possíveis violações das regras da Premier League cometidas por um ex-funcionário em um pequeno número de transações históricas da academia. Essas informações foram imediatamente e proativamente comunicadas ao clube pela Premier League.
"O clube deseja deixar claro que, após uma análise financeira robusta pela Premier League, concluiu-se que 'em nenhum cenário o clube teria excedido a perda máxima permitida de £ 105 milhões ao longo do período de avaliação de três anos previsto nas Regras'. Assim, não há nenhum cenário em que o clube pudesse ter violado os limites aplicáveis nas Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade da Premier League durante as temporadas em questão historicamente.
"Desde o início deste processo, o clube tratou essas questões com a máxima seriedade, prestando total cooperação a todos os órgãos reguladores relevantes. O clube acolhe com satisfação o reconhecimento da Premier League de sua 'cooperação excepcional' e de que 'sem essas divulgações voluntárias e o ato de auto-denúncia, várias violações das regras da Premier League talvez nunca tivessem chegado ao conhecimento da Liga'.
"O clube aceita integralmente os termos do acordo, cujos detalhes foram publicados no site da Premier League. Para maior clareza, a restrição de nove meses para o registro de jogadores da Academia entra em vigor imediatamente, mas aplica-se apenas aos jogadores da Academia que tenham sido previamente registrados em outro clube da Liga ou da EFL nos 18 meses anteriores. Ela não se aplica aos jogadores atuais do Chelsea, jogadores internacionais ou jogadores que estejam solicitando seu primeiro registro na categoria Sub-9.
"Estamos satisfeitos por o assunto estar agora encerrado."
O clube ainda não está fora de perigo
Embora a Premier League tenha concluído sua investigação, o Chelsea continua sob investigação da FA por 74 supostas violações das normas relativas aos agentes. Não foi estabelecido um prazo para a divulgação das conclusões desse relatório.
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