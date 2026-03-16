O Chelsea foi punido com uma proibição de contratações e uma multa pesada por violar as regras financeiras da Premier League durante a gestão de Roman Abramovich

Em comunicado próprio, o Chelsea declarou: “O Chelsea Football Club tem o prazer de confirmar que chegou a um acordo com a Premier League em relação a questões regulatórias históricas que foram comunicadas pelo próprio clube em 2022.

“Conforme anunciado anteriormente, o clube divulgou voluntária e proativamente a todas as autoridades reguladoras competentes possíveis violações históricas das regras, incluindo relatórios financeiros incompletos que ocorreram há mais de uma década.

“Durante uma extensa investigação da Premier League, o clube divulgou proativamente milhares de documentos. Além disso, quando a Premier League solicitou informações, o clube forneceu prontamente respostas abrangentes e facilitou todas as linhas de investigação para apoiar um processo complexo e extremamente minucioso.

"Além disso, durante a investigação, foram fornecidas ao clube, por terceiros, evidências adicionais sobre possíveis violações das regras da Premier League cometidas por um ex-funcionário em um pequeno número de transações históricas da academia. Essas informações foram imediatamente e proativamente comunicadas ao clube pela Premier League.

"O clube deseja deixar claro que, após uma análise financeira robusta pela Premier League, concluiu-se que 'em nenhum cenário o clube teria excedido a perda máxima permitida de £ 105 milhões ao longo do período de avaliação de três anos previsto nas Regras'. Assim, não há nenhum cenário em que o clube pudesse ter violado os limites aplicáveis nas Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade da Premier League durante as temporadas em questão historicamente.

"Desde o início deste processo, o clube tratou essas questões com a máxima seriedade, prestando total cooperação a todos os órgãos reguladores relevantes. O clube acolhe com satisfação o reconhecimento da Premier League de sua 'cooperação excepcional' e de que 'sem essas divulgações voluntárias e o ato de auto-denúncia, várias violações das regras da Premier League talvez nunca tivessem chegado ao conhecimento da Liga'.

"O clube aceita integralmente os termos do acordo, cujos detalhes foram publicados no site da Premier League. Para maior clareza, a restrição de nove meses para o registro de jogadores da Academia entra em vigor imediatamente, mas aplica-se apenas aos jogadores da Academia que tenham sido previamente registrados em outro clube da Liga ou da EFL nos 18 meses anteriores. Ela não se aplica aos jogadores atuais do Chelsea, jogadores internacionais ou jogadores que estejam solicitando seu primeiro registro na categoria Sub-9.

"Estamos satisfeitos por o assunto estar agora encerrado."