O Chelsea foi acusado pela FA de conduta indevida em relação a um incidente ocorrido durante a primeira partida de Liam Rosenior, há quatro meses

A FA confirmou que o Chelsea foi formalmente acusado de má conduta após uma investigação sobre incidentes ocorridos durante a vitória na terceira rodada contra o Charlton Athletic, há quatro meses. A partida, que marcou a estreia do ex-técnico Liam Rosenior no comando do Charlton, terminou com uma vitória esmagadora por 5 a 1 para os Blues, mas as comemorações foram agora ofuscadas por sanções oficiais.

Embora o desempenho em campo tenha sido impecável, a entidade reguladora vem analisando minuciosamente os eventos ocorridos nas arquibancadas. A decisão da FA de prosseguir com a acusação vem após uma análise detalhada dos relatórios dos árbitros e da segurança do estádio sobre a conduta dos torcedores visitantes do Chelsea durante a partida de grande repercussão.