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O Chelsea foi acusado pela FA de conduta indevida em relação a um incidente ocorrido durante a primeira partida de Liam Rosenior, há quatro meses
Medidas disciplinares devido à polêmica na Copa
A FA confirmou que o Chelsea foi formalmente acusado de má conduta após uma investigação sobre incidentes ocorridos durante a vitória na terceira rodada contra o Charlton Athletic, há quatro meses. A partida, que marcou a estreia do ex-técnico Liam Rosenior no comando do Charlton, terminou com uma vitória esmagadora por 5 a 1 para os Blues, mas as comemorações foram agora ofuscadas por sanções oficiais.
Embora o desempenho em campo tenha sido impecável, a entidade reguladora vem analisando minuciosamente os eventos ocorridos nas arquibancadas. A decisão da FA de prosseguir com a acusação vem após uma análise detalhada dos relatórios dos árbitros e da segurança do estádio sobre a conduta dos torcedores visitantes do Chelsea durante a partida de grande repercussão.
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Alegações específicas de conduta imprópria
O cerne da acusação diz respeito a uma quebra de disciplina por parte da torcida durante o segundo tempo da partida. De acordo com a FA, o clube não conseguiu controlar sua torcida, o que resultou em um ambiente que violou as normas de conduta esperadas em jogos profissionais. O incidente em questão ocorreu pouco antes da marca de uma hora de jogo, quando o Chelsea estava consolidando seu domínio sobre o adversário da Championship.
Em comunicado divulgado na quarta-feira, a FA declarou: “O Chelsea FC foi acusado de má conduta em relação à partida da FA Cup contra o Charlton Athletic FC no sábado, 10 de janeiro. Alega-se que, por volta dos 56 minutos da partida, o clube não garantiu que os espectadores e/ou seus torcedores (e qualquer pessoa que se apresentasse como torcedor ou seguidor) não se comportassem de maneira imprópria, ofensiva, abusiva ou insultuosa, com referência expressa ou implícita à religião ou crença.”
Um final amargo para a estreia de Rosenior
O momento em que o incidente ocorreu é particularmente notável, pois aconteceu durante a primeira partida de Rosenior no comando do Charlton Athletic. Apesar do entusiasmo em torno de sua nomeação, o clima no The Valley foi prejudicado pelo suposto comportamento da torcida visitante, mesmo com o Chelsea dominando em campo, com Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto e Enzo Fernández marcando gols na vitória por 5 a 1.
A campanha do Chelsea na FA Cup terminou em decepção com a derrota por 1 a 0 para o Manchester City na final. Enquanto isso, a passagem de Rosenior pelo clube chegou a um fim abrupto em 22 de abril; sua saída se seguiu a uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar um único gol, marcando a pior sequência sem vitórias e sem gols do clube na liga desde 1912.
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Próximos passos e prazo final do Chelsea
O Chelsea enfrenta agora uma corrida contra o tempo para preparar sua defesa ou aceitar as conclusões da FA, tendo o clube até sexta-feira, 29 de maio, para apresentar uma resposta formal à acusação. Acusações de má conduta dessa natureza podem resultar em multas pesadas ou até mesmo restrições de acesso ao estádio, caso a infração seja considerada grave o suficiente pela comissão reguladora independente.