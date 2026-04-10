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enzo-fernandez(C)Getty Images
Yosua Arya

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O Chelsea foi aconselhado a "tomar uma posição" em relação à "confusão" envolvendo Enzo Fernández, após os comentários do meio-campista em que flertou com o Real Madrid

E. Fernandez
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O Chelsea foi instado a tomar uma posição firme depois que os comentários de Enzo Fernández sobre um possível futuro na Espanha geraram polêmica. O ex-ponta do Blues, Joe Cole, acredita que o clube deve agir com determinação, já que as especulações em torno do Real Madrid continuam a circular.

  • Cole manifesta preocupação com a questão recorrente envolvendo Fernández

    O Chelsea está enfrentando novas críticas depois que Fernández expressou publicamente sua admiração pela vida em Madri, comentários que intensificaram as especulações sobre uma possível transferência para o Bernabéu. As declarações desencadearam medidas disciplinares internas, com o técnico Liam Rosenior suspendendo o meio-campista argentino por duas partidas, incluindo o confronto deste fim de semana contra o Manchester City. A situação gerou críticas do ex-ponta do Chelsea, Cole, que acredita que o clube deve lidar com o que ele descreveu como um padrão crescente de instabilidade. 

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  • Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Cole questiona a forma como a situação foi conduzida

    Em entrevista à Paddy Power, Cole alertou que a recorrência desses incidentes poderia minar a autoridade do clube. Ele sugeriu que o Chelsea chegou a um ponto em que precisa adotar uma postura clara em relação ao comportamento do meio-campista.

    “É uma situação difícil; não se trata tanto da punição em si, mas do fato de que já é a segunda vez que isso acontece [com Fernández]”, disse Cole. “O clube precisa se posicionar.

    Para jogadores como o Enzo, este não era o Chelsea que lhe foi vendido no início, quando ele chegou. Não acho certo sair por aí dizendo que você deixaria o clube, mas entendo a frustração dele. Aí chega-se à questão de saber se a punição está certa. A hora da verdade vai chegar em algum momento: se ele realmente quiser sair, vai ter que apresentar um pedido de transferência.”

  • O Chelsea é instado a priorizar a cultura em detrimento do poder das estrelas

    Cole acredita que o Chelsea ainda detém uma vantagem significativa devido ao contrato de longo prazo de Fernández, que vai até 2032, e não deve hesitar em proteger a cultura do clube, se necessário. 

    “Não sabemos há quanto tempo isso vem acontecendo, mas se chegou ao ponto em que o Chelsea teve que bani-lo de uma partida crucial (contra o Manchester City), não vejo como isso beneficia o jogador ou o clube”, acrescentou.

    “Se você fosse o clube, diria ao Enzo: ‘Você tem contrato conosco por mais cinco anos. Se continuar com essa bobagem, ficaremos felizes em jogar fora o que estamos pagando por semana e sua carreira’ [ao não escalá-lo]. Devo admitir que não sei se esse é o modelo certo. Não pensei em uma maneira melhor [de lidar com Fernández], então é uma bagunça, é mesmo.”

  • Enzo Fernandez Moises Caicedo Chelsea 2024-25Getty/GOAL

    O Chelsea espera reintegrar o meio-campista à medida que se aproximam jogos decisivos

    Entende-se que a medida disciplinar do Chelsea foi concebida para reforçar os padrões internos do clube, com Rosenior supostamente determinado a manter uma cultura forte no vestiário. O clube ainda vê Fernández como uma figura central em seu projeto e espera que o episódio sirva como um recomeço, em vez do início de uma disputa prolongada. Com uma batalha crucial pela classificação para a Liga dos Campeões e uma semifinal da FA Cup contra o Leeds se aproximando, o Chelsea estará ansioso para resolver a situação rapidamente e fazer com que seu maior investimento volte a atuar no seu melhor.

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