O Chelsea foi aconselhado a "tomar uma posição" em relação à "confusão" envolvendo Enzo Fernández, após os comentários do meio-campista em que flertou com o Real Madrid

Em entrevista à Paddy Power, Cole alertou que a recorrência desses incidentes poderia minar a autoridade do clube. Ele sugeriu que o Chelsea chegou a um ponto em que precisa adotar uma postura clara em relação ao comportamento do meio-campista.

“É uma situação difícil; não se trata tanto da punição em si, mas do fato de que já é a segunda vez que isso acontece [com Fernández]”, disse Cole. “O clube precisa se posicionar.

Para jogadores como o Enzo, este não era o Chelsea que lhe foi vendido no início, quando ele chegou. Não acho certo sair por aí dizendo que você deixaria o clube, mas entendo a frustração dele. Aí chega-se à questão de saber se a punição está certa. A hora da verdade vai chegar em algum momento: se ele realmente quiser sair, vai ter que apresentar um pedido de transferência.”