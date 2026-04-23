O Chelsea foi aconselhado a procurar na La Liga um técnico que traga sucesso “imediatamente”

Em entrevista à BoyleSports, o ex-zagueiro central do Chelsea sugeriu que, embora os projetos de longo prazo tenham seu lugar, um clube da estatura do Chelsea deveria priorizar conquistas imediatas, e ele acredita que Simeone é o homem certo para isso.

“Que tipo de técnico o Chelsea precisava? Acho que tudo depende do que você está procurando”, explicou Gallas. “A longo prazo, você pode trazer Cesc Fàbregas, porque ele está indo bem com seu clube no momento. Ele é jovem e consegue se comunicar com um elenco jovem. Está fazendo um bom trabalho. A longo prazo, ele pode levar o Chelsea de volta às posições em que todos querem ver o clube.

"Se você está pensando no curto prazo, para ter sucesso imediato, eles precisam de alguém experiente para guiá-los, como Diego Simeone, e com a personalidade dele, ele pode conquistar títulos muito em breve com o Chelsea. Talvez os jogadores do Chelsea também precisem dele, porque precisamos ver mais guerreiros e soldados no time depois do que eles nos mostraram. Acho que você precisa desse tipo de treinador que seja um pouco mais exigente com os jogadores."