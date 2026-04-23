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O Chelsea foi aconselhado a procurar na La Liga um técnico que traga sucesso “imediatamente”
A necessidade de um guerreiro tático
Gallas pediu à diretoria do Chelsea que considere a contratação do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pois acredita que o argentino é o candidato ideal para exigir mais de um elenco jovem, após a demissão de Liam Rosenior na quarta-feira.
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Planos de longo e curto prazo
Em entrevista à BoyleSports, o ex-zagueiro central do Chelsea sugeriu que, embora os projetos de longo prazo tenham seu lugar, um clube da estatura do Chelsea deveria priorizar conquistas imediatas, e ele acredita que Simeone é o homem certo para isso.
“Que tipo de técnico o Chelsea precisava? Acho que tudo depende do que você está procurando”, explicou Gallas. “A longo prazo, você pode trazer Cesc Fàbregas, porque ele está indo bem com seu clube no momento. Ele é jovem e consegue se comunicar com um elenco jovem. Está fazendo um bom trabalho. A longo prazo, ele pode levar o Chelsea de volta às posições em que todos querem ver o clube.
"Se você está pensando no curto prazo, para ter sucesso imediato, eles precisam de alguém experiente para guiá-los, como Diego Simeone, e com a personalidade dele, ele pode conquistar títulos muito em breve com o Chelsea. Talvez os jogadores do Chelsea também precisem dele, porque precisamos ver mais guerreiros e soldados no time depois do que eles nos mostraram. Acho que você precisa desse tipo de treinador que seja um pouco mais exigente com os jogadores."
Críticas à nomeação de Rosenior
A gestão de Rosenior tem sido alvo de duras críticas, com Gallas sugerindo que a contratação foi um erro desde o início. As recentes goleadas sofridas apenas reforçaram a sensação de que o rumo atual é insustentável, colocando uma pressão imensa sobre Todd Boehly e o grupo Clearlake Capital.
“Com os donos do Chelsea, tudo pode acontecer”, acrescentou ele. “Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Foi realmente difícil aceitar os resultados que eles tiveram. Como contra o Paris Saint-Germain, uma derrota por 8 a 2 é muito difícil de engolir, e eles perderam por 3 a 0 para o Everton. Não se sabe se eles já estão procurando um novo técnico. Talvez soubessem que cometeram um erro ao trazer o Liam.
“A ideia era demiti-lo antes do fim da temporada. Não acho que seja uma boa ideia para ninguém, mas para o técnico, seria um desastre. Para os torcedores, causaria ainda mais frustração contra os donos.”
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O caos em Stamford Bridge continua
A demissão de Rosenior ocorreu logo após uma goleada por 3 a 0 sofrida contra o Brighton na Premier League, o que deixou o time na oitava posição e diminuiu ainda mais suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Embora nomes como Marco Silva, Edin Terzic e Xabi Alonso tenham sido cogitados para a vaga, o apelo de Gallas por um técnico de alto nível e rigoroso como Simeone destaca a crescente frustração entre os ex-jogadores em relação à falta de identidade em campo do clube. Com a temporada chegando ao seu clímax, a diretoria enfrenta uma imensa pressão para encontrar um líder capaz de estabilizar um elenco que não conseguiu marcar gols nas últimas cinco partidas do campeonato.