O Chelsea fica abalado com a notícia de que Marc Cucurella está “disposto a sair”, enquanto Barcelona e Real Madrid avaliam propostas

Os planos do Chelsea para o verão teriam sido complicados pela incerteza em torno do futuro de Cucurella. Depois de superar um início difícil na vida no oeste de Londres, o jogador da seleção espanhola tornou-se uma figura importante para os Blues e um dos seus jogadores mais consistentes.

Seu desempenho ao longo do último ano, combinado com uma forte campanha na Euro 2024, atraiu o interesse de dois dos maiores clubes da Espanha. O site The Athletic informa que o zagueiro está “disposto a sair” neste verão, com Barcelona e Real Madrid supostamente considerando possíveis contratações para reforçar suas laterais esquerdas. O interesse do Barcelona gira em torno de um possível retorno de um ex-aluno da La Masia, enquanto o Real Madrid estaria considerando opções alternativas enquanto continua avaliando seus alvos defensivos.