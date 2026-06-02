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O Chelsea fica abalado com a notícia de que Marc Cucurella está “disposto a sair”, enquanto Barcelona e Real Madrid avaliam propostas
Clubes espanhóis intensificam o interesse pelo zagueiro do Chelsea
Os planos do Chelsea para o verão teriam sido complicados pela incerteza em torno do futuro de Cucurella. Depois de superar um início difícil na vida no oeste de Londres, o jogador da seleção espanhola tornou-se uma figura importante para os Blues e um dos seus jogadores mais consistentes.
Seu desempenho ao longo do último ano, combinado com uma forte campanha na Euro 2024, atraiu o interesse de dois dos maiores clubes da Espanha. O site The Athletic informa que o zagueiro está “disposto a sair” neste verão, com Barcelona e Real Madrid supostamente considerando possíveis contratações para reforçar suas laterais esquerdas. O interesse do Barcelona gira em torno de um possível retorno de um ex-aluno da La Masia, enquanto o Real Madrid estaria considerando opções alternativas enquanto continua avaliando seus alvos defensivos.
- AFP
Um possível retorno à Espanha
Relatos sugerem que o Barça vê o zagueiro como um candidato a disputar a vaga com Alejandro Balde. O retorno ao Camp Nou também tem sido associado à trajetória de desenvolvimento do jogador, que passou pela base do clube antes de se firmar em outro time do futebol espanhol. Acredita-se que o Real Madrid também esteja acompanhando a situação. O clube estaria considerando alvos alternativos e vê a versatilidade e a energia de Cucurella como qualidades atraentes.
Não apenas o Barça e o Real Madrid, mas também outro clube espanhol, o Atlético de Madrid, estariam muito interessados em contratar o lateral-esquerdo. Os Rojiblancos, por meio do diretor esportivo Mateu Alemany, chegaram a entrar em contato com o clube a respeito de uma possível transferência de Cucurella. Além disso, o Atlético é também o time com maiores chances de garantir sua contratação no futuro próximo, já que não precisa vender jogadores primeiro para recrutar novos.
O Chelsea enfrenta uma decisão difícil em relação a um jogador fundamental
A recuperação de Cucurella mudou significativamente a percepção sobre seu valor. Outrora alvo de duras críticas após sua transferência do Brighton, ele se tornou um titular de confiança e uma figura popular entre a torcida do Chelsea.
Essa evolução inevitavelmente aumentou o interesse de outros clubes. A relação de longa data do Barcelona com o jogador acrescenta mais um elemento à história, enquanto o interesse do Real Madrid destaca o quanto suas atuações têm sido valorizadas nos últimos 12 meses.
Entende-se que o Chelsea o vê como uma peça importante de sua estrutura defensiva. Sua habilidade técnica e segurança na posse de bola se encaixam no perfil do jogador que se espera que tenha sucesso sob o comando do novo técnico Xabi Alonso.
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Os desdobramentos do mercado de transferências podem definir o verão do Chelsea
A questão principal é se o interesse da Espanha se traduzirá em ofertas formais. O Barcelona talvez precise resolver suas limitações financeiras antes de avançar com uma negociação, enquanto os planos do Real Madrid podem depender do desfecho de outras contratações para a defesa.
É improvável que o Chelsea aceite a saída e espera-se que exija uma quantia substancial caso as negociações sejam iniciadas — especialmente se ele impressionar com a Espanha na Copa do Mundo. No entanto, com as considerações financeiras continuando a ser importantes, qualquer oferta significativa poderá testar a determinação do clube à medida que a janela de transferências de verão avança.