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PalestraGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

O Chelsea fecha acordo de 47 milhões de libras por revelação da Série A, enquanto Xabi Alonso se aproxima de sua primeira grande transferência

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O Chelsea agiu rapidamente para garantir sua primeira grande contratação do verão, tendo supostamente chegado a um acordo de 47 milhões de libras pelo promissor jogador da Atalanta, Marco Palestra. O jogador de 21 anos, que integra a seleção italiana, escolheu Stamford Bridge em vez de uma transferência para o Inter de Milão, dando ao novo técnico Xabi Alonso um grande impulso antes de sua primeira temporada no oeste de Londres.

  • Alonso consegue sua primeira grande contratação

    O início da era Alonso no Chelsea começou oficialmente com o clube fechando contrato com o zagueiro Palestra, do Atalanta. O valor da transação, que se estima ser superior a 43 milhões de libras e pode chegar a 47 milhões de libras com bônus, representa a primeira negociação significativa realizada desde que o ex-técnico do Bayer Leverkusen foi nomeado sucessor de Liam Rosenior, em maio.

    De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o negócio agora é uma certeza do tipo “é isso aí”. “Acordo verbal fechado entre todas as partes. A Atalanta receberá um pacote de mais de €55m, além de cláusula de revenda, e um contrato de longo prazo para o talentoso lateral-direito italiano. O Chelsea roubou a ideia do Inter e conseguiu um novo talento para Xabi Alonso”, afirmou Romano nas redes sociais.




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  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Vitória sobre os campeões italianos

    A contratação bem-sucedida de Palestra pelo Chelsea é uma importante demonstração de intenções, especialmente porque o clube conseguiu impedir que o jogador fosse para o Inter. Esperava-se amplamente que os campeões italianos contratassem o zagueiro após sua excelente passagem por empréstimo no Cagliari, onde ele foi notavelmente eleito o melhor zagueiro da Série A. No entanto, negociações intensas nas últimas 24 horas fizeram com que a balança pende para Londres.

    Embora a Inter estivesse empenhada em manter o jovem na Itália, segundo relatos, o clube não conseguiu competir com as condições contratuais oferecidas pelos Blues. Palestra, que recentemente fez sua estreia na seleção principal da Itália, teria identificado o Chelsea como seu destino preferido assim que o gigante da Premier League igualou a avaliação feita pela Atalanta. Sua versatilidade é vista como um trunfo fundamental, já que o jogador é capaz de atuar como lateral-ala ou lateral tradicional em qualquer uma das laterais.

  • A reforma de verão continua a todo vapor

    A chegada iminente de Palestra é apenas o começo do que promete ser uma janela de transferências movimentada para o Chelsea. Após um decepcionante 10º lugar na Premier League, que fez com que o time perdesse a classificação para as competições europeias, o clube está determinado a fornecer a Alonso os recursos necessários para competir. Notícias sugerem que os Blues também estão perto de fechar com o meio-campista Valentin Barco, do Strasbourg, e são esperados reforços na zaga e no ataque. O elenco já deve ser reforçado por contratações previamente acordadas, incluindo a chegada, por 40 milhões de libras, do ponta Geovany Quenda, do Sporting CP, e do atacante Emmanuel Emegha, do Strasbourg. A estratégia de contratações continua focada em jovens talentos de elite, capazes de se desenvolver sob a orientação tática de Alonso.

  • Xabi AlonsoGetty Images

    Fechando as contas em Stamford Bridge

    Com as contratações de grande repercussão, surge a inevitável necessidade de reduzir um elenco superlotado. O Chelsea já autorizou a saída de Marc Cucurella para o Real Madrid, uma medida que ajudou a liberar espaço tanto em campo quanto na folha salarial. Esperam-se mais saídas, já que Alonso busca refinar suas opções.

    A diretoria do clube está ciente da necessidade de equilibrar as contas após várias janelas de transferências marcadas por gastos recordes. No entanto, a contratação de Palestra sugere que a diretoria continua totalmente comprometida com a visão de Alonso.