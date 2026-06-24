O Chelsea fecha acordo de 47 milhões de libras por revelação da Série A, enquanto Xabi Alonso se aproxima de sua primeira grande transferência

O início da era Alonso no Chelsea começou oficialmente com o clube fechando contrato com o zagueiro Palestra, do Atalanta. O valor da transação, que se estima ser superior a 43 milhões de libras e pode chegar a 47 milhões de libras com bônus, representa a primeira negociação significativa realizada desde que o ex-técnico do Bayer Leverkusen foi nomeado sucessor de Liam Rosenior, em maio.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o negócio agora é uma certeza do tipo “é isso aí”. “Acordo verbal fechado entre todas as partes. A Atalanta receberá um pacote de mais de €55m, além de cláusula de revenda, e um contrato de longo prazo para o talentoso lateral-direito italiano. O Chelsea roubou a ideia do Inter e conseguiu um novo talento para Xabi Alonso”, afirmou Romano nas redes sociais.











