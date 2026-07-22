AFP
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O Chelsea fecha acordo com o Aston Villa pela contratação de Alejandro Garnacho, apenas um ano após ter contratado o argentino do Manchester United
Emery finalmente consegue contratar o principal alvo para a posição de ponta-direita
De acordo com o The Athletic, o Aston Villa chegou a um acordo com o Chelsea para contratar Garnacho por um empréstimo inicial de uma temporada, que inclui uma cláusula de compra obrigatória. A contratação representa uma vitória significativa para Emery, que há muito tempo admira o ponta de 22 anos. Emery já havia tentado garantir a contratação de Garnacho no verão passado, quando o jogador estava deixando o Manchester United, mas o atacante acabou optando por se transferir para Stamford Bridge em vez de Villa Park naquela ocasião.
A contratação de Garnacho foi priorizada pelo técnico espanhol, que acredita que a velocidade explosiva e a habilidade técnica do argentino se encaixam perfeitamente em seu esquema tático. O exame médico já foi realizado em Birmingham, e um contrato de quatro anos foi acordado, que entrará em vigor caso as condições para uma transferência definitiva sejam cumpridas. Essa negociação rápida garante que o Villa reforce suas opções de ataque logo no início da janela de transferências, enquanto se prepara para os rigores das competições nacionais e europeias na próxima temporada.
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Garnacho está fora dos planos de Alonso
O acordo ocorre no momento em que o Chelsea entra em uma nova era sob o comando do técnico Xabi Alonso, que parece disposto a facilitar a saída do ponta. Garnacho esteve notavelmente ausente do início dos treinos de pré-temporada dos Blues, tendo recebido permissão de Alonso para ficar afastado enquanto finalizava sua saída do clube. Isso permitiu que o ex-jogador da base do Atlético de Madrid se concentrasse inteiramente em garantir seu futuro em outro lugar, após um período difícil na capital, onde não conseguiu consolidar uma vaga permanente no time titular.
Refletindo sobre sua passagem por Londres, Garnacho teve dificuldade em justificar os 40 milhões de libras que o Chelsea pagou ao Manchester United há apenas 12 meses. Durante sua única temporada em Stamford Bridge, ele foi titular em apenas 22 partidas em todas as competições, sendo que apenas 14 delas foram na Premier League. Apesar de ter dado mostras de seu inegável potencial ao marcar oito gols, ele permaneceu como uma figura secundária durante grande parte da temporada. Sua saída marca mais uma baixa de destaque na reestruturação do elenco do Chelsea, que segue em andamento após uma temporada de mudanças significativas no clube, que já viu saídas de nomes de peso, como Marc Cucurella para o Real Madrid e Andrey Santos para o Manchester United.
Recrutamento estratégico após a saída de Rogers
A contratação de Garnacho faz parte de um amplo carrossel de transferências envolvendo os dois clubes. O Chelsea confirmou recentemente a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, em uma transação gigantesca que bateu o recorde do clube, no valor de 117 milhões de libras, superando os 106 milhões de libras pagos por Enzo Fernández em 2023. Embora as duas negociações tenham sido conduzidas separadamente, a chegada de Garnacho ao Villa Park ajuda a preencher a lacuna criativa deixada pela saída recorde de Rogers. O Villa também havia considerado outras opções, incluindo Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, e Crysencio Summerville, do West Ham, antes de fechar o acordo com Garnacho.
Além de Garnacho, o Villa já agiu para reforçar seu elenco com a contratação recorde do clube do internacional suíço Johan Manzambi, do Freiburg. Essa abordagem proativa no mercado destaca a ambição do Villa Park, que busca dar continuidade aos recentes sucessos, que incluíram a conquista da Liga Europa na última temporada e a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Ao garantir um jogador do calibre de Garnacho, o clube aposta em um jovem talento que continua sendo muito bem conceituado no cenário internacional, como comprova sua inclusão na lista preliminar de 55 jogadores da Argentina para a Copa do Mundo, mesmo que ele não tenha sido selecionado para a lista final.
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Em busca de um novo começo após o trauma no United
Para Garnacho, essa mudança representa mais um recomeço em um período turbulento de sua jovem carreira. Ele passou cinco anos no Manchester United, onde marcou 26 gols em 144 partidas, mas sua passagem por Old Trafford terminou de forma amarga. É sabido que ele caiu em desgraça com o ex-técnico do United, Ruben Amorim, o que acabou levando à sua saída “dolorosa” no verão passado. Na época em que deixou Manchester, Garnacho foi notavelmente sincero sobre suas dificuldades, admitindo ter feito “algumas coisas ruins” antes que sua relação com o clube se tornasse insustentável.
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