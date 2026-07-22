O Chelsea fecha acordo com o Aston Villa pela contratação de Alejandro Garnacho, apenas um ano após ter contratado o argentino do Manchester United

O acordo ocorre no momento em que o Chelsea entra em uma nova era sob o comando do técnico Xabi Alonso, que parece disposto a facilitar a saída do ponta. Garnacho esteve notavelmente ausente do início dos treinos de pré-temporada dos Blues, tendo recebido permissão de Alonso para ficar afastado enquanto finalizava sua saída do clube. Isso permitiu que o ex-jogador da base do Atlético de Madrid se concentrasse inteiramente em garantir seu futuro em outro lugar, após um período difícil na capital, onde não conseguiu consolidar uma vaga permanente no time titular.

Refletindo sobre sua passagem por Londres, Garnacho teve dificuldade em justificar os 40 milhões de libras que o Chelsea pagou ao Manchester United há apenas 12 meses. Durante sua única temporada em Stamford Bridge, ele foi titular em apenas 22 partidas em todas as competições, sendo que apenas 14 delas foram na Premier League. Apesar de ter dado mostras de seu inegável potencial ao marcar oito gols, ele permaneceu como uma figura secundária durante grande parte da temporada. Sua saída marca mais uma baixa de destaque na reestruturação do elenco do Chelsea, que segue em andamento após uma temporada de mudanças significativas no clube, que já viu saídas de nomes de peso, como Marc Cucurella para o Real Madrid e Andrey Santos para o Manchester United.