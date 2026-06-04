N'Guessan é considerado em seu país natal um dos talentos mais promissores do futebol francês. Embora tenha ficado, em grande parte, à margem do time titular do Saint-Étienne nesta temporada, ele despertou o interesse do clube da Bundesliga. O Frankfurt é conhecido por ajudar jovens profissionais franceses a dar o próximo passo em suas carreiras e, aparentemente, agora pretende concretizar esse objetivo.

O fato de N'Guessan ser tão cobiçado, apesar do pouco tempo de jogo no profissionalismo — pelo ASSE, ele disputou até agora 325 minutos em 13 partidas oficiais (um gol) —, fica evidente ao analisar o passado recente. Ainda em janeiro, o clube hesitava em se separar de N'Guessan. Os dirigentes do tradicional clube não queriam correr riscos na luta pelo retorno à primeira divisão.

Após o rebaixamento na temporada passada, o clube tinha como meta o retorno imediato à Ligue 1. Por isso, uma oferta do Chelsea no valor de oito milhões de euros foi recusada, conforme relata o L'Equipe.