O jovem craque ofensivo de 17 anos, que já estava na mira do Chelsea, deve reforçar o ataque do Frankfurt a longo prazo.
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O Chelsea estava louco para contratá-lo! Parece que o Eintracht Frankfurt conseguiu um novo artilheiro
N'Guessan é considerado em seu país natal um dos talentos mais promissores do futebol francês. Embora tenha ficado, em grande parte, à margem do time titular do Saint-Étienne nesta temporada, ele despertou o interesse do clube da Bundesliga. O Frankfurt é conhecido por ajudar jovens profissionais franceses a dar o próximo passo em suas carreiras e, aparentemente, agora pretende concretizar esse objetivo.
O fato de N'Guessan ser tão cobiçado, apesar do pouco tempo de jogo no profissionalismo — pelo ASSE, ele disputou até agora 325 minutos em 13 partidas oficiais (um gol) —, fica evidente ao analisar o passado recente. Ainda em janeiro, o clube hesitava em se separar de N'Guessan. Os dirigentes do tradicional clube não queriam correr riscos na luta pelo retorno à primeira divisão.
Após o rebaixamento na temporada passada, o clube tinha como meta o retorno imediato à Ligue 1. Por isso, uma oferta do Chelsea no valor de oito milhões de euros foi recusada, conforme relata o L'Equipe.
Parece que o Saint-Étienne vai ter que vender seus ativos mais valiosos
A oferta milionária do Chelsea causou impacto, mas, do ponto de vista esportivo, as coisas não saíram como planejado para o jovem e seu clube. Ele permaneceu no time, mas, após a perda da chance de ascensão, espera-se agora que haja saídas neste verão, e N'Guessan pode muito bem ser uma delas.
O Saint-Étienne precisa repensar sua estratégia financeira após não ter conseguido o acesso à primeira divisão e pode ser forçado a vender seus principais jogadores. Na última temporada, ele disputou apenas cinco partidas pela equipe principal.
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N'Guessan mostrou-se certeiro pela França
Embora a consagração no elenco profissional de um clube ainda esteja por vir, o jovem jogador causa sensação regularmente com a camisa da Seleção Francesa. Ele impressionou nas seleções juvenis francesas. Seu desempenho nas categorias de base é notável: marcou onze gols em onze jogos pela Sub-17, e antes disso, doze gols em 14 partidas pela Sub-16.
Essa precisão não passou despercebida pelos treinadores da federação, que aceleraram o processo de desenvolvimento do atacante. Ele já jogou pela Sub-20, o que ressalta sua grande importância na federação francesa.
N'Guessan ainda tem contrato até 2027. Doze anos antes, ele havia ingressado na base do clube.