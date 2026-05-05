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O Chelsea estaria considerando a contratação do ex-técnico do Barcelona, Xavi, para substituir Liam Rosenior de forma definitiva
O Chelsea reavalia sua estratégia após o fracasso de Rosenior
O Chelsea está reavaliando sua situação técnica após a breve passagem de Rosenior. Apesar do bom desempenho na FA Cup, a temporada como um todo foi extremamente decepcionante. De acordo com o *Independent*, os proprietários do clube estão agora em busca de um técnico permanente capaz de conduzir a equipe para a próxima fase do projeto. Manter a identidade futebolística desenvolvida durante os primeiros quatro anos do atual grupo de proprietários é considerada uma prioridade.
Em Stamford Bridge, acredita-se que houve progresso na implantação de uma filosofia tática clara em todo o clube. Essa abordagem agora se estende da equipe principal até a estrutura da base, e o Chelsea quer que o próximo técnico dê continuidade a essa trajetória.
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Clube analisa candidatos que se alinham à sua filosofia tática
Vários candidatos de renome estão sendo considerados enquanto o clube avalia suas opções. A mesma reportagem afirma que o ex-técnico do Barcelona, Xavi, passou a ser um dos principais candidatos. O espanhol é visto como um treinador cujos princípios se alinham ao estilo proativo e baseado na posse de bola que o Chelsea vem se esforçando para estabelecer em todo o clube.
Outros nomes também estão sendo avaliados pela diretoria do BlueCo. O ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, o técnico do Porto, Francesco Farioli, e o técnico do Como, Cesc Fàbregas, têm sido citados para o cargo enquanto a busca continua.
Xavi na pole position
O currículo de Xavi faz dele uma opção atraente. O técnico de 46 anos levou o Barcelona ao título da La Liga durante sua passagem de três anos pelo Camp Nou, antes de deixar o clube em 2024.
A concorrência e a disponibilidade podem influenciar a decisão do Chelsea. Fàbregas vem impressionando no Como e não deve deixar seu projeto na Itália neste verão, enquanto o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, também é admirado por sua abordagem de alta pressão, mas representa uma filosofia de treinamento ligeiramente diferente.
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O Chelsea avalia as opções à medida que a busca por um novo técnico se intensifica
A diretoria do Chelsea continuará avaliando os candidatos antes de decidir sobre uma contratação definitiva. Xavi, que atualmente está sem clube, estaria buscando um projeto estável após sua saída do Barcelona. Para o Chelsea, contratar um técnico do seu calibre significaria uma nova tentativa de dar continuidade ao trabalho já iniciado em Stamford Bridge.