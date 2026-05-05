O Chelsea estaria considerando a contratação do ex-técnico do Barcelona, Xavi, para substituir Liam Rosenior de forma definitiva

O Chelsea está reavaliando sua situação técnica após a breve passagem de Rosenior. Apesar do bom desempenho na FA Cup, a temporada como um todo foi extremamente decepcionante. De acordo com o *Independent*, os proprietários do clube estão agora em busca de um técnico permanente capaz de conduzir a equipe para a próxima fase do projeto. Manter a identidade futebolística desenvolvida durante os primeiros quatro anos do atual grupo de proprietários é considerada uma prioridade.

Em Stamford Bridge, acredita-se que houve progresso na implantação de uma filosofia tática clara em todo o clube. Essa abordagem agora se estende da equipe principal até a estrutura da base, e o Chelsea quer que o próximo técnico dê continuidade a essa trajetória.