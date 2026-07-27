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O Chelsea estaria “avaliando” uma transferência surpreendente de Danny Welbeck, com Xabi Alonso sendo um grande admirador do experiente atacante do Brighton
Alonso identifica um jogador experiente como alvo
Em uma iniciativa que sinaliza uma mudança significativa em sua estratégia recente de contratações, o Chelsea está explorando uma negociação surpreendente envolvendo Welbeck. De acordo com o The Athletic, o atacante de 35 anos tornou-se uma prioridade para o recém-nomeado Alonso. O espanhol é um grande admirador do veterano, valorizando não apenas sua habilidade técnica, mas também sua presença como líder no vestiário.
Welbeck está entrando nos últimos 12 meses de seu contrato no Amex Stadium, e o Brighton está plenamente ciente do interesse vindo do oeste de Londres. Os Seagulls estariam relutantes em perder uma figura tão influente, mas a atração de uma última grande transferência para um clube tradicional dos “Seis Grandes” pode ser decisiva.
- Getty Images Sport
Uma temporada de renascimento no Brighton
O interesse em Welbeck está longe de ser sentimental, já que o atacante de 35 anos acaba de completar a temporada mais produtiva de sua longa carreira no campeonato. O jogador da seleção inglesa disputou 37 das 38 partidas do Brighton na Premier League na última temporada, marcando 13 gols.
Esse nível de confiabilidade é exatamente o que Alonso sente que está faltando em seu atual ataque em Stamford Bridge. Após anos da era BlueCo focada em projetos de longo prazo e potencial, a diretoria agora parece disposta a aprovar contratações de jogadores com experiência comprovada na Premier League para ajudar o time a competir imediatamente. Além de Welbeck, o Chelsea também tem como alvo nomes experientes, como o capitão do Sunderland, Granit Xhaka, e o ex-zagueiro do Manchester City, John Stones, para injetar maturidade imediata no elenco.
Um possível retorno à elite
Curiosamente, o Chelsea não é o único grande clube europeu a ter considerado recentemente a contratação de Welbeck. O site The Athletic havia noticiado anteriormente que o Manchester United explorou a possibilidade de trazer de volta ao Old Trafford o jogador formado em sua base no final da janela de transferências do verão de 2025. Isso veio na sequência de um interesse anterior durante a gestão de Erik ten Hag, o que destaca o quanto Welbeck continua sendo bem conceituado entre os principais treinadores.
- AFP
Reestruturando o ataque do Chelsea
A tentativa de contratação de Welbeck também sinaliza o fim da trajetória de vários atacantes atuais do Chelsea. Segundo relatos, o clube estaria disposto a ouvir ofertas por Liam Delap e Emmanuel Emgeha, enquanto o jovem Marc Guiu deve deixar o clube, seja por empréstimo ou em transferência definitiva, para ganhar mais tempo de jogo em outro time.
O Aston Villa já manifestou interesse concreto em Nicolas Jackson, que representou o Senegal na Copa do Mundo no início deste verão. Com tantas mudanças previstas no setor ofensivo, a chegada de Welbeck traria estabilidade durante um período de transição. Alonso está determinado a montar um time capaz de disputar títulos imediatamente e acredita que a experiência do jogador do Brighton seja o complemento ideal para apoiar e aliviar a pressão de marcar gols sobre João Pedro, que se consolidou como um dos atacantes de destaque da Premier League na última temporada.
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