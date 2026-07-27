O Chelsea estaria “avaliando” uma transferência surpreendente de Danny Welbeck, com Xabi Alonso sendo um grande admirador do experiente atacante do Brighton

Em uma iniciativa que sinaliza uma mudança significativa em sua estratégia recente de contratações, o Chelsea está explorando uma negociação surpreendente envolvendo Welbeck. De acordo com o The Athletic, o atacante de 35 anos tornou-se uma prioridade para o recém-nomeado Alonso. O espanhol é um grande admirador do veterano, valorizando não apenas sua habilidade técnica, mas também sua presença como líder no vestiário.

Welbeck está entrando nos últimos 12 meses de seu contrato no Amex Stadium, e o Brighton está plenamente ciente do interesse vindo do oeste de Londres. Os Seagulls estariam relutantes em perder uma figura tão influente, mas a atração de uma última grande transferência para um clube tradicional dos “Seis Grandes” pode ser decisiva.



