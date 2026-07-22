O Chelsea estaria avaliando a possibilidade de uma contratação surpresa de John Stones, após o zagueiro da seleção inglesa - vencedor da Liga dos Campeões - deixar o Manchester City como jogador sem contrato

Enquanto a busca por Stones continua, o Chelsea encontrou um obstáculo na tentativa de contratar o meio-campista do Bournemouth, Alex Scott. A reportagem acrescenta que uma oferta formal de 64 milhões de libras foi rejeitada pelos Cherries na terça-feira, com o clube da Costa Sul afirmando que o jogador não está à venda, apesar de ele ter se recusado a assinar um novo contrato.

A busca por Stones e Scott ocorre paralelamente a um forte investimento no terço final do campo, já que o Chelsea anunciou oficialmente a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, por uma quantia recorde. A campanha de contratações do clube está focada em fornecer ao recém-nomeado técnico Xabi Alonso as ferramentas necessárias para retornar às competições europeias. No entanto, garantir a contratação de Scott está se mostrando difícil, já que o Bournemouth permanece firme em sua avaliação, mesmo com o meio-campista potencialmente tentado pelo interesse de Londres.



