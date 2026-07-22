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O Chelsea estaria avaliando a possibilidade de uma contratação surpresa de John Stones, após o zagueiro da seleção inglesa - vencedor da Liga dos Campeões - deixar o Manchester City como jogador sem contrato
Stones surge como alvo na defesa
O Chelsea está considerando uma abordagem séria para contratar Stones, apesar de figuras importantes do clube terem tentado anteriormente minimizar os rumores envolvendo o jogador de 32 anos, segundo o Daily Mail. O ex-jogador do Everton está atualmente tirando um merecido descanso após uma exigente campanha na Copa do Mundo de 2026, na qual atuou na derrota da Inglaterra para a Argentina nas semifinais. Seu status de jogador sem contrato o torna uma solução atraente de curto prazo para clubes que buscam experiência comprovada de alto nível sem precisar pagar taxa de transferência.
O Arsenal também tem demonstrado interesse no jogador, vencedor de várias edições da Premier League, já que Mikel Arteta busca reforços para a defesa devido às preocupações com lesões envolvendo William Saliba. O Chelsea tem historicamente obtido sucesso ao integrar líderes veteranos à sua defesa, uma estratégia que ganhou notoriedade com o impacto de Thiago Silva.
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O Bournemouth resiste à tentativa de contratação de Scott
Enquanto a busca por Stones continua, o Chelsea encontrou um obstáculo na tentativa de contratar o meio-campista do Bournemouth, Alex Scott. A reportagem acrescenta que uma oferta formal de 64 milhões de libras foi rejeitada pelos Cherries na terça-feira, com o clube da Costa Sul afirmando que o jogador não está à venda, apesar de ele ter se recusado a assinar um novo contrato.
A busca por Stones e Scott ocorre paralelamente a um forte investimento no terço final do campo, já que o Chelsea anunciou oficialmente a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, por uma quantia recorde. A campanha de contratações do clube está focada em fornecer ao recém-nomeado técnico Xabi Alonso as ferramentas necessárias para retornar às competições europeias. No entanto, garantir a contratação de Scott está se mostrando difícil, já que o Bournemouth permanece firme em sua avaliação, mesmo com o meio-campista potencialmente tentado pelo interesse de Londres.
A lista de candidatos para a defesa se amplia
Além de Stones, o Chelsea vem negociando ativamente a contratação do zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace. Segundo relatos, conversas de alto nível ocorreram em Nova York entre o coproprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, e o presidente do Palace, Steve Parish.
Outros nomes na lista de zagueiros incluem Jacobo Ramon, do Como, um jovem promissor de 21 anos que há muito tempo é admirado pelo departamento de olheiros do Chelsea. O clube está determinado a contratar pelo menos um novo zagueiro central antes do fechamento da janela de transferências para garantir profundidade ao elenco. Essa busca continua apesar da presença de Josh Acheampong no elenco, que permanece no clube apesar das múltiplas abordagens de times rivais que tentam tirá-lo de Cobham.
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Preparação para a pré-temporada sob o comando de Alonso
Enquanto o drama das transferências se desenrola, Alonso prepara seu elenco para uma turnê de pré-temporada em Sydney, na Austrália. A equipe deve embarcar no final da semana, embora a lista completa dos jogadores que viajarão ainda não tenha sido anunciada.
Acheampong e outros jogadores formados na base estarão ansiosos para causar boa impressão durante a turnê, especialmente porque o Chelsea não terá competições europeias nesta temporada para rodar o elenco. Alguns jogadores mais jovens podem ficar para trás para finalizar negociações de empréstimo, enquanto aqueles que viajarem disputarão uma vaga nos planos táticos de longo prazo de Alonso.
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