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O Chelsea estabeleceu um valor altíssimo por Malo Gusto, enquanto o zagueiro cogita deixar Stamford Bridge
O Chelsea exige uma quantia astronômica pelo Gusto
O Chelsea fixou um valor astronômico de 75 milhões de libras pelo Gusto, enquanto o francês pondera um futuro longe do oeste de Londres. O jogador de 23 anos, que chegou do Lyon por aproximadamente 31 milhões de libras em 2023, viu sua posição no clube ficar ameaçada após as recentes decisões de contratação tomadas pela diretoria do Blues.
A incerteza em torno de Gusto se intensificou depois que o Chelsea chegou a um acordo de princípio para contratar Marco Palestra, da Atalanta, por um valor superior a 43 milhões de libras. Com a chegada de um novo lateral-direito especializado, os representantes de Gusto já começaram a manter conversas exploratórias com vários grandes clubes para avaliar o interesse em uma transferência neste verão.
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O Manchester City está acompanhando a situação de perto
O Manchester City, um dos gigantes da Premier League, está entre os clubes que foram contatados, já que a equipe do Etihad Stadium busca reforçar suas opções na lateral-direita. Uma transferência para o Etihad Stadium significaria a reunião de Gusto com o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, sob cujas ordens ele jogou por 18 meses antes da saída do técnico italiano de Stamford Bridge, em janeiro.
Embora o City esteja interessado em aumentar a concorrência para Matheus Nunes, a BBCinforma que a avaliação de 75 milhões de libras pode se tornar um obstáculo. O jogador da seleção portuguesa tem se destacado na posição desde que foi reconvertido do meio-campo — marcando um gol e dando sete assistências na Premier League na última temporada —, o que já levou o ex-técnico Pep Guardiola a elogiá-lo como um dos melhores laterais-direitos em ascensão do campeonato. No entanto, o City continua interessado em um jogador mais jovem e naturalmente adequado para a posição.
Pressão financeira obriga o Chelsea a vender jogadores
A decisão do Chelsea de atribuir uma avaliação tão alta a Gusto surge em meio a uma necessidade urgente de gerar recursos por meio da venda de jogadores. Após um decepcionante 10º lugar na última temporada e o fracasso em garantir uma vaga nas competições europeias, o clube precisa equilibrar suas contas. Isso já resultou na saída de Marc Cucurella para o Real Madrid, em uma transação no valor de 52 milhões de libras no início deste verão.
É provável que a reestruturação continue, já que o clube busca reforçar outras posições em campo. Essa transição colocou em dúvida o futuro de vários defensores consagrados, incluindo Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Wesley Fofana, à medida que os Blues buscam reduzir um elenco superlotado.
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Disputa por vagas no Etihad
Embora o City tenha se distanciado do valor atual de 75 milhões de libras cotado para Gusto, o clube continua avaliando ativamente o mercado. Recentemente, descartou a contratação de Tino Livramento, do Newcastle, enquanto Pedro Porro confirmou que seu futuro está no Tottenham.
Enquanto isso, Chalobah é outro nome que pode estar de saída do Chelsea. O zagueiro está atraindo o interesse do Como, da Série A, agora comandado por Cesc Fàbregas. Ao que tudo indica, Chalobah está aberto à transferência, mas o custo potencial da negociação está impedindo os italianos de fazerem uma oferta formal neste momento.