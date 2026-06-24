O Chelsea estabeleceu um valor altíssimo por Malo Gusto, enquanto o zagueiro cogita deixar Stamford Bridge

O Chelsea fixou um valor astronômico de 75 milhões de libras pelo Gusto, enquanto o francês pondera um futuro longe do oeste de Londres. O jogador de 23 anos, que chegou do Lyon por aproximadamente 31 milhões de libras em 2023, viu sua posição no clube ficar ameaçada após as recentes decisões de contratação tomadas pela diretoria do Blues.

A incerteza em torno de Gusto se intensificou depois que o Chelsea chegou a um acordo de princípio para contratar Marco Palestra, da Atalanta, por um valor superior a 43 milhões de libras. Com a chegada de um novo lateral-direito especializado, os representantes de Gusto já começaram a manter conversas exploratórias com vários grandes clubes para avaliar o interesse em uma transferência neste verão.



