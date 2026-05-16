O Chelsea está "prestes" a nomear Xabi Alonso como novo técnico, com negociações preliminares previstas para logo após a final da FA Cup

A prioridade imediata do Chelsea continua sendo superar a decisiva final da FA Cup, antes que a atenção da diretoria se concentre inteiramente na confirmação do próximo técnico do time. Alonso enfrenta o imenso desafio de revitalizar um elenco que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade contra os adversários de ponta da Premier League nesta temporada. Assim que a nomeação for oficialmente ratificada, o novo técnico assumirá rapidamente o comando de uma janela de transferências de verão crucial, com o objetivo de levar os Blues de volta à disputa regular da Liga dos Campeões.