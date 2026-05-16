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O Chelsea está "prestes" a nomear Xabi Alonso como novo técnico, com negociações preliminares previstas para logo após a final da FA Cup
Alonso lidera a corrida pela vaga de treinador
De acordo com a talkSPORT, o Chelsea está prestes a fechar o acordo para que Alonso assuma o cargo de técnico no Stamford Bridge. O clube do oeste de Londres suspendeu deliberadamente as negociações para manter o foco total na grande final da FA Cup, no sábado. No entanto, as negociações estruturais devem acelerar na próxima semana, com Alonso prestes a superar os candidatos rivais, incluindo Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner e o ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís.
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Cobiçado em todo o continente
O ex-meio-campista do Liverpool tem sido um nome muito cobiçado desde que deixou o Santiago Bernabéu, em janeiro. Alonso despertou interesse concreto do Newcastle United como possível substituto de Eddie Howe, ao mesmo tempo em que seu nome tem sido fortemente associado a um retorno a Anfield, em meio a críticas crescentes a Arne Slot. O versátil técnico já havia demonstrado sua determinação no mercado ao rejeitar oficialmente uma proposta do Marselha, da Ligue 1, em fevereiro.
Um time de renome, apesar do revés em Madri
A recente demissão de Alonso pelo Real Madrid ocorreu depois que o Barcelona consolidou seu domínio no campeonato nacional; no entanto, sua reputação como técnico continua incrivelmente alta no futebol europeu. Durante sua passagem pela capital espanhola, ele registrou 24 vitórias e sofreu apenas seis derrotas nos 34 jogos que comandou. Sua reputação está firmemente ligada à sua passagem histórica pelo Bayer Leverkusen, onde arquitetou uma campanha inédita sem derrotas na Bundesliga e venceu 89 dos 140 jogos disputados.
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A reconstrução pós-final se aproxima
A prioridade imediata do Chelsea continua sendo superar a decisiva final da FA Cup, antes que a atenção da diretoria se concentre inteiramente na confirmação do próximo técnico do time. Alonso enfrenta o imenso desafio de revitalizar um elenco que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade contra os adversários de ponta da Premier League nesta temporada. Assim que a nomeação for oficialmente ratificada, o novo técnico assumirá rapidamente o comando de uma janela de transferências de verão crucial, com o objetivo de levar os Blues de volta à disputa regular da Liga dos Campeões.