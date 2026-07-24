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Adhe Makayasa

Traduzido por

O Chelsea está prestes a fechar a contratação de Maxence Lacroix, do Crystal Palace, por 52 milhões de libras

Mercado da bola
M. Lacroix
Chelsea
Crystal Palace
Premier League

O Chelsea está prestes a fechar uma negociação de 52 milhões de libras pelo zagueiro central do Crystal Palace, Maxence Lacroix. O jogador de 26 anos, que integra a seleção francesa, deve passar por exames médicos antes de assinar um contrato de seis anos em Stamford Bridge, enquanto o Palace busca ativamente um substituto para a nova temporada.

  • O Blues está prestes a contratar Lacroix

    De acordo com o The Athletic, o Chelsea está finalizando a contratação do zagueiro central do Palace, Lacroix, em um negócio avaliado em cerca de 52 milhões de libras (69 milhões de dólares). O zagueiro francês deve passar por exames médicos nesta sexta-feira antes de assinar um contrato válido até 2032. Enquanto isso, o Palace já começou a buscar um substituto para ele, tendo como alvos Chrislain Matsima, do Augsburg, e Chibuike Nwaiwu, do Trabzonspor, como opções alternativas.


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    Ascensão na Premier League é reconhecida

    Lacroix surgiu como um dos principais alvos de transferência do Chelsea desde junho, ao lado de várias outras opções, incluindo o zagueiro do Como, Jacobo Ramon. O Blues optou por concentrar seus esforços no imponente zagueiro central após sua rápida evolução ao longo de duas temporadas na Premier League. Seu notável desenvolvimento se reflete claramente em sua avaliação de mercado, que disparou de um valor inicial de € 18 milhões para um preço bem mais alto.

  • Zagueiro francês brilha com força total

    Com 190 cm de altura, o zagueiro se consolidou como peça fundamental do Palace na última temporada, somando 55 partidas em todas as competições, além de conquistar o Community Shield e o troféu da Conference League. Suas atuações consistentes desde que chegou do Wolfsburg em 2024 lhe renderam uma vaga na seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026.

    A chegada de Lacroix ao Stamford Bridge pode provocar uma reorganização na hierarquia defensiva, afetando diretamente o futuro de Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Mamadou Sarr.

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    Alonso reorganiza as opções defensivas

    Assim que a transferência for formalmente concluída, o novo técnico Xabi Alonso deverá integrar rapidamente Lacroix em seu esquema defensivo durante o restante da pré-temporada. A diretoria do Chelsea também precisará definir o futuro de vários zagueiros centrais que estão à margem do time para manter o equilíbrio do elenco antes do início da nova temporada. Enquanto isso, o Palace enfrenta a pressão de garantir um substituto antes do fechamento da janela de transferências para preservar sua estabilidade defensiva.

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