O jornalista argentino Augusto Cesar confirmou que o Chelsea fechou acordo para contratar o jogador de 21 anos, que se juntará ao clube em junho. Ele afirmou no X que o Chelsea venceu o Bayern de Munique na disputa pela contratação do ex-jogador do Brighton. “Valentín Barco será o reforço do Chelsea. O time inglês está comprando o meio-campista argentino do Strasbourg (eles fazem parte do mesmo grupo). Após a pausa internacional da FIFA, o Chelsea pressionou bastante e tudo está acertado para que ele se junte ao time em junho. O ex-jogador do Boca foi cortejado pelo Bayern de Munique, mas o Chelsea ficou com o jogador. Um passo gigantesco para um dos melhores jogadores argentinos da atualidade, que mostrou ter tudo o que é preciso para ir à Copa do Mundo de 2026: hierarquia e personalidade.”