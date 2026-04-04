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O Chelsea está prestes a contratar mais um jovem talentoso, após ter superado a concorrência do Bayern de Munique na disputa pela transferência
O Blues vence a disputa pela jovem promessa argentina
Todd Boehly e Behdad Eghbali trouxeram uma nova estratégia para Stamford Bridge, que inclui a aquisição de jovens talentos, permitindo que eles continuem a se desenvolver em seus clubes atuais. Por volta desta época, há um ano, o Chelsea garantiu as contratações de Geovany Quenda e Dario Essugo, ambos do Sporting CP, com grande entusiasmo em torno da chegada do primeiro no final da temporada. Hoje, Barco surgiu como um alvo-chave para o Chelsea após seu excelente desempenho no Strasbourg, clube irmão dos Blues.
- AFP
Jornalista confirma que o acordo está fechado
O jornalista argentino Augusto Cesar confirmou que o Chelsea fechou acordo para contratar o jogador de 21 anos, que se juntará ao clube em junho. Ele afirmou no X que o Chelsea venceu o Bayern de Munique na disputa pela contratação do ex-jogador do Brighton. “Valentín Barco será o reforço do Chelsea. O time inglês está comprando o meio-campista argentino do Strasbourg (eles fazem parte do mesmo grupo). Após a pausa internacional da FIFA, o Chelsea pressionou bastante e tudo está acertado para que ele se junte ao time em junho. O ex-jogador do Boca foi cortejado pelo Bayern de Munique, mas o Chelsea ficou com o jogador. Um passo gigantesco para um dos melhores jogadores argentinos da atualidade, que mostrou ter tudo o que é preciso para ir à Copa do Mundo de 2026: hierarquia e personalidade.”
Incerteza no meio-campo em Stamford Bridge
A notícia surge em um momento de incerteza no elenco do Chelsea. O compatriota de Barco, Enzo Fernández, ainda não assinou um novo contrato com o clube. Durante a pausa para os jogos internacionais, ele fez vários comentários sugerindo seu desejo de jogar pelo Real Madrid, o que claramente não foi bem recebido em Stamford Bridge. A situação criou um senso de urgência para a equipe de contratações garantir que haja um elenco de qualidade para a próxima temporada. Liam Rosenior confirmou que Fernández foi punido pelo clube, ficando indisponível para dois jogos.
- AFP
De lateral a motor do meio-campo
Originalmente lateral-esquerdo, Barco tem atuado regularmente no meio-campo, oferecendo ao Chelsea uma opção versátil para reforçar o elenco. Sua transição para uma função mais central fez com que seu valor aumentasse significativamente, tornando-o um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol europeu. A transferência representa o mais recente passo na estratégia do modelo multiclube do Chelsea, transferindo um jogador dentro do ecossistema BlueCo para fortalecer o gigante da Premier League. Tendo já se adaptado ao futebol europeu durante sua passagem pela França, após não ter conseguido causar impacto no Brighton, espera-se que o jogador de 21 anos dispute uma vaga no time titular imediatamente após sua chegada a Londres.