O Chelsea está disposto a vender Trevoh Chalobah, com o Como entre os clubes da Liga dos Campeões interessados no zagueiro

Chalobah entrou em um período de incerteza quanto ao seu futuro a longo prazo em Stamford Bridge. Embora esteja prestes a entrar nos dois últimos anos de seu contrato atual, que inclui uma opção do clube para mais 12 meses, não houve qualquer indício de negociações sobre uma nova prorrogação. Essa falta de avanço chamou a atenção de clubes de todo o continente, com vários participantes da Liga dos Campeões também acompanhando sua situação de perto.

O jogador de 26 anos disputou 47 partidas em todas as competições ao longo da última temporada. Apesar de sua grande participação, a diretoria do Chelsea não considera mais o zagueiro central um ativo indispensável para a próxima temporada, conforme noticiado pelo Football London.



