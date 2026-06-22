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O Chelsea está disposto a vender Trevoh Chalobah, com o Como entre os clubes da Liga dos Campeões interessados no zagueiro
O futuro de Chalobah no Stamford Bridge está seriamente em dúvida
Chalobah entrou em um período de incerteza quanto ao seu futuro a longo prazo em Stamford Bridge. Embora esteja prestes a entrar nos dois últimos anos de seu contrato atual, que inclui uma opção do clube para mais 12 meses, não houve qualquer indício de negociações sobre uma nova prorrogação. Essa falta de avanço chamou a atenção de clubes de todo o continente, com vários participantes da Liga dos Campeões também acompanhando sua situação de perto.
O jogador de 26 anos disputou 47 partidas em todas as competições ao longo da última temporada. Apesar de sua grande participação, a diretoria do Chelsea não considera mais o zagueiro central um ativo indispensável para a próxima temporada, conforme noticiado pelo Football London.
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Como entra na disputa ao lado dos adversários europeus
O Como, que garantiu uma vaga na Liga dos Campeões sob o comando de Cesc Fàbregas, é um dos vários clubes interessados em contratar Chalobah. No entanto, o time da Série A ainda não avançou nas negociações para contratar o zagueiro central, enquanto planeja suas contratações para o verão.
Há outros clubes da Liga dos Campeões que também manifestaram grande interesse em contratar Chalobah. A disputa pela sua contratação continua acirrada, enquanto times europeus acompanham a situação contratual do jogador em Stamford Bridge.
Alonso identifica as prioridades defensivas
O novo técnico, Xabi Alonso, já está trabalhando em conjunto com a diretoria esportiva do clube para identificar reforços. A prioridade do espanhol é garantir um novo zagueiro central titular que possa atuar como parceiro de longa data de Levi Colwill. O Chelsea vem planejando essa contratação desde janeiro, considerando a chegada de um novo zagueiro essencial para a temporada 2026/27.
Embora Chalobah tenha provado seu valor como jogador versátil do elenco, Alonso e a equipe de contratações buscam um perfil específico para ser o pilar da zaga. Essa mudança de estratégia tornou Chalobah uma opção secundária no projeto de longo prazo, aumentando ainda mais a probabilidade de uma saída neste verão.
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Acheampong é considerado intocável
Ao contrário do que aconteceu com Chalobah, o Chelsea teria rejeitado várias propostas formais pelo jovem zagueiro Josh Acheampong, após decidir mantê-lo em Stamford Bridge. O jogador de 20 anos, formado na base do clube, aparentemente foi considerado totalmente intocável pela diretoria, garantindo seu futuro a longo prazo em Londres, apesar do crescente interesse de vários rivais da Premier League.
A diretoria do clube decidiu tomar uma posição definitiva sobre o futuro do zagueiro, bloqueando qualquer possibilidade de saída neste verão. Apesar de seu status de jogador protegido, Acheampong disputou apenas 17 partidas da Premier League durante a recente temporada nacional, sendo que nove delas foram como reserva. Ele acumulou um total de 663 minutos na primeira divisão, marcando um gol, mas o clube considera seu potencial defensivo bruto um trunfo insubstituível para o futuro.