Está bem claro que Henderson não está sendo visado por sua capacidade no futebol, mas sim pelo que vai oferecer fora de campo a um grupo que há muito tempo carece de liderança e disciplina, em grande parte porque a estratégia de recrutamento resultou em falta de experiência em alto nível.

Nesse contexto, qualquer preocupação que os torcedores do Chelsea possam ter será amenizada em certa medida pelo papel de Henderson na seleção inglesa e pelos termos elogiosos com que seus companheiros de equipe e o ex-técnico dos Blues Thomas Tuchel, que surgiu como um dos mais fervorosos defensores do meio-campista, falaram sobre ele.

O técnico da Inglaterra chamou de volta o ex-capitão do Liverpool assim que assumiu o comando em março de 2025, e ele foi incluído em todas as convocações desde então, tendo sido efetivamente considerado impossível de deixar de fora por causa do que oferece nos bastidores. Ele mostrou seu caráter na Copa do Mundo ao seguir treinando e se colocar à disposição para jogar, apesar de sofrer uma fratura no braço em um acidente incomum após a vitória sobre o México nas oitavas de final.

"Ele incorpora tudo. É um vencedor em série, sua personalidade e seu caráter. É a cola em todos os times em que jogou, a cola que torna as coisas especiais", disse Tuchel no ano passado. "O que ele leva para cada time é liderança, caráter, personalidade, energia. Ele faz com que todos vivam de acordo com os padrões."

Curiosamente, esse sentimento foi repetido pelo novo reforço de £117 milhões (US$ 155 mi) do Chelsea, Morgan Rogers, durante a campanha da Copa do Mundo, em um trecho do 'Lions' Den' da Inglaterra que מאז viralizou. Ao ser questionado sobre a reação negativa à inclusão de Henderson no elenco, ele disse: "Se as pessoas [os jogadores] fizessem um ranking às cegas das pessoas que gostariam no grupo, de antemão, ele estaria no top 5 de todo mundo. De todo mundo."

Jude Bellingham acrescentou: "Ele não tem ego quando se trata de apoiar o time. Todos os dias, nos treinos, ele é incansável na vontade de ser melhor, na vontade de fazer com que todo mundo seja melhor, ele eleva a intensidade."