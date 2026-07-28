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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O Chelsea está CERTO em mirar a experiência de Danny Welbeck e Jordan Henderson, mas mais contratações de veteranos colocariam a nova estratégia de transferências do clube em risco de virar motivo de piada

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Premier League
Brighton
Brentford

Danny Welbeck e Jordan Henderson podem estar prestes a dar um significado totalmente novo a "os Pensionistas do Chelsea". Em uma guinada impressionante em relação à política de transferências voltada para jovens que definiu a gestão da BlueCo desde a sua aquisição em 2022, o Chelsea está, de forma notável, considerando contratar tanto o atacante de 35 anos quanto o meio-campista de 36 anos neste verão.

Em uma reviravolta chocante, o The Athletic informou na segunda-feira que o Chelsea estava explorando a possibilidade de contratar Welbeck, do Brighton, e pouco depois surgiu a notícia de que o clube também tentava fechar com Henderson em uma transferência sem custos. A chegada não de um, mas de dois veteranos na casa dos 30 anos realmente marcaria o início de uma nova era para o Chelsea sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o homem que vem pressionando por mais experiência e conhecimento no elenco.

Havia a indicação de que o Chelsea buscaria líderes com mais maturidade e força mental nesta janela, em sua tentativa de diminuir a distância crescente para seus rivais, mas parece que o clube está sendo ainda mais fiel a essa busca do que muitos esperavam. Criticado por perseguir quase exclusivamente jogadores jovens no passado, agora corre o risco de ir longe demais na direção oposta.

Embora eles certamente já tenham se provado na Premier League, haverá questionamentos sobre o que Welbeck e Henderson, jogadores experientes, trarão no crepúsculo de suas respectivas carreiras, especialmente em termos de qualidade em campo. No entanto, isso parece uma aposta calculada que pode muito bem dar certo.

  • Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saída definitiva

    O Chelsea havia sinalizado que mudaria de rumo no mercado de transferências; perto do fim da extremamente decepcionante temporada 2025-26, que terminou com um 10º lugar na liga, foi amplamente noticiado que o clube buscaria jogadores “emocionalmente resilientes”, “maduros” e “provados na Premier League”, capazes de causar impacto imediato.

    Mas isso ainda representa uma mudança e tanto em relação à estratégia anterior, desconcertante, de acumular jovens de alto potencial na esperança de que eles se desenvolvessem em jogadores de elite em Stamford Bridge ou, caso contrário, fossem vendidos por um belo lucro.

    Contratar Maxence Lacroix, de 26 anos, seria uma coisa, mas ir atrás dos veteranos Welbeck e Henderson, que ambos estão na casa dos 30 e foram companheiros de equipe no Sunderland lá em 2010 , parece algo completamente diferente. Para colocar essas investidas improváveis em perspectiva, o Chelsea não deu um único minuto a um jogador com mais de 30 anos em nenhum de seus últimos 123 jogos em todas as competições, desde a última aparição de Thiago Silva, aos 39 anos, em maio de 2024, segundo a Opta.

    Embora a notícia certamente tenha causado surpresa, já estava claro que o clube não tem medo de mirar jogadores mais velhos neste verão europeu, algo que está sendo impulsionado por Alonso, à medida que exerce seus poderes como manager, e não como head coach. Eles fracassaram em uma investida pelo capitão do Sunderland, Granit Xhaka, de 34 anos, durante a Copa do Mundo, enquanto John Stones, de 32, estava no radar após sua saída do Manchester City, embora agora pareça destinado a se juntar à Inter, campeã do Scudetto.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Incansável na busca por ser melhor'

    Está bem claro que Henderson não está sendo visado por sua capacidade no futebol, mas sim pelo que vai oferecer fora de campo a um grupo que há muito tempo carece de liderança e disciplina, em grande parte porque a estratégia de recrutamento resultou em falta de experiência em alto nível.

    Nesse contexto, qualquer preocupação que os torcedores do Chelsea possam ter será amenizada em certa medida pelo papel de Henderson na seleção inglesa e pelos termos elogiosos com que seus companheiros de equipe e o ex-técnico dos Blues Thomas Tuchel, que surgiu como um dos mais fervorosos defensores do meio-campista, falaram sobre ele.

    O técnico da Inglaterra chamou de volta o ex-capitão do Liverpool assim que assumiu o comando em março de 2025, e ele foi incluído em todas as convocações desde então, tendo sido efetivamente considerado impossível de deixar de fora por causa do que oferece nos bastidores. Ele mostrou seu caráter na Copa do Mundo ao seguir treinando e se colocar à disposição para jogar, apesar de sofrer uma fratura no braço em um acidente incomum após a vitória sobre o México nas oitavas de final.

    "Ele incorpora tudo. É um vencedor em série, sua personalidade e seu caráter. É a cola em todos os times em que jogou, a cola que torna as coisas especiais", disse Tuchel no ano passado. "O que ele leva para cada time é liderança, caráter, personalidade, energia. Ele faz com que todos vivam de acordo com os padrões."

    Curiosamente, esse sentimento foi repetido pelo novo reforço de £117 milhões (US$ 155 mi) do Chelsea, Morgan Rogers, durante a campanha da Copa do Mundo, em um trecho do 'Lions' Den' da Inglaterra que מאז viralizou. Ao ser questionado sobre a reação negativa à inclusão de Henderson no elenco, ele disse: "Se as pessoas [os jogadores] fizessem um ranking às cegas das pessoas que gostariam no grupo, de antemão, ele estaria no top 5 de todo mundo. De todo mundo."

    Jude Bellingham acrescentou: "Ele não tem ego quando se trata de apoiar o time. Todos os dias, nos treinos, ele é incansável na vontade de ser melhor, na vontade de fazer com que todo mundo seja melhor, ele eleva a intensidade."

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Carrasco do Chelsea

    Welbeck certamente não chegaria apenas para compor elenco, tampouco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de toda a sua carreira de 18 temporadas na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25.

    Isso é significativamente melhor do que o modesto desempenho de um gol de Liam Delap como camisa 9 reserva do Chelsea, atrás de Joao Pedro, na última temporada, e significa que Alonso passaria a ter em mãos dois atacantes com longa trajetória comprovada na elite do futebol inglês. Há ainda o benefício adicional de que Pedro e Welbeck se entenderam bem durante o período em que atuaram juntos no Amex Stadium.

    Apesar da idade, o produto das categorias de base do Manchester United ainda tem o perfil físico para causar muitos problemas às defesas da Premier League, especialmente jogando à frente de criadores de elite como Cole Palmer e Rogers. O Chelsea sabe disso muito bem: Welbeck somou nove gols e duas assistências em 19 jogos de liga contra o clube, com o primeiro deles saindo pelo Sunderland em 2010 e o mais recente em abril deste ano.

    Assim como Henderson, o veterano centroavante também seria uma voz importante no vestiário. Falando em março, o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, disse sobre seu principal homem no ataque: "Ele não é valioso para nós apenas como artilheiro, mas também como líder dentro e fora de campo."

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    Deixado no limbo

    Dado que essa dupla contratação de veteranos seria obviamente para o curto prazo, haverá questionamentos sobre o que isso significará para o futuro daqueles jogadores que estão à margem do elenco inchado do Chelsea, caso ela realmente se concretize, especialmente à luz do fato de que Alonso não terá nenhuma competição europeia para fazer rodízio.

    Apesar de ter vendido Andrey Santos ao Manchester United mais cedo nesta janela, o Chelsea ainda conta com Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo e Reece James, caso ele seja utilizado ali, entre as opções para o meio-campo. Neste momento, não está claro se mais alguém poderá sair, então é difícil ver exatamente onde Henderson se encaixa, o que talvez dê força à teoria de que seu principal papel será de liderança fora de campo.

    No ataque, por sua vez, Welbeck se juntaria a Pedro, Delap, Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, Marc Guiu e à promessa Shim Mheuka entre os muitos atacantes vinculados ao Chelsea. Há, portanto, muito trabalho a ser feito em termos de saídas no último mês da janela de transferências, com todos esses nomes, exceto Pedro, aparentemente podendo ser negociados, embora Mheuka saísse por empréstimo.

    O jogador de 18 anos está entre os jovens cujos caminhos também podem ser bloqueados. O meio-campista central Reggie Walsh é outro que provavelmente será forçado a buscar futebol de equipe principal em outro lugar no curto prazo caso Henderson chegue.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Risco envolvido

    Há também um certo risco envolvido nesse cenário. Poucos torcedores se oporiam à decisão de trazer a experiência tão necessária, mas, com 35 e 36 anos, respectivamente, Welbeck e Henderson serão vistos como jogadores no limite do que é aceitável para um clube do tamanho do Chelsea.

    Os torcedores viram os benefícios de contratar jogadores experientes no passado recente. Thiago Silva tinha 35 anos quando chegou sem custos sob o comando de Tuchel, se estabelecendo imediatamente como uma peça-chave e depois ajudando um time jovem a conquistar a Champions League ao fim de sua temporada de estreia. Sua capacidade de liderança também foi um fator importante em o ídolo brasileiro se tornar um herói cult antes de sua saída emocionante em 2024.

    No entanto, apesar da bagagem na Premier League, Welbeck e Henderson não estão no mesmo nível e não chegariam para entrar diretamente no time titular e melhorá-lo como Thiago fez.

    Depois de virar alvo de piadas por apostar quase exclusivamente em jogadores jovens desde a chegada da BlueCo em 2022, o Chelsea precisa ter consciência de que corre o risco de voltar a se tornar motivo de chacota se essa investida por veteranos for longe demais.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Lições aprendidas

    O mais importante, porém, é que a cúpula do clube aprendeu lições significativas com sua estratégia anterior e equivocada na janela de transferências. O Chelsea precisava de mais experiência, liderança e resiliência mental e, se concluir as contratações de Lacroix, Welbeck e Henderson, terá isso de sobra.

    Thiago foi a prova de que contratar um jogador no crepúsculo da carreira pode ter um efeito transformador no vestiário, e muita coisa pode ser ensinada e absorvida em um curto espaço de tempo. Mesmo que os jogadores da seleção inglesa não desempenhem um papel-chave em campo, certamente o farão fora dele e a portas fechadas.

    Welbeck e Henderson podem dar um significado totalmente novo aos "aposentados do Chelsea", em forte contraste com o que veio antes, mas a mudança de rumo dos Blues no mercado de transferências só pode ser vista como mais um desenvolvimento positivo para um elenco que vagava sem rumo ao fim da péssima temporada 2025-26. Há uma empolgação bem-vinda em torno de o que Alonso está construindo.