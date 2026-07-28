Em uma reviravolta chocante, o The Athletic informou na segunda-feira que o Chelsea estava explorando a possibilidade de contratar Welbeck, do Brighton, e pouco depois surgiu a notícia de que o clube também tentava fechar com Henderson em uma transferência sem custos. A chegada não de um, mas de dois veteranos na casa dos 30 anos realmente marcaria o início de uma nova era para o Chelsea sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o homem que vem pressionando por mais experiência e conhecimento no elenco.
Havia a indicação de que o Chelsea buscaria líderes com mais maturidade e força mental nesta janela, em sua tentativa de diminuir a distância crescente para seus rivais, mas parece que o clube está sendo ainda mais fiel a essa busca do que muitos esperavam. Criticado por perseguir quase exclusivamente jogadores jovens no passado, agora corre o risco de ir longe demais na direção oposta.
Embora eles certamente já tenham se provado na Premier League, haverá questionamentos sobre o que Welbeck e Henderson, jogadores experientes, trarão no crepúsculo de suas respectivas carreiras, especialmente em termos de qualidade em campo. No entanto, isso parece uma aposta calculada que pode muito bem dar certo.