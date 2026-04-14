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O Chelsea é aconselhado a fazer TRÊS novas contratações em posições-chave, enquanto Marcel Desailly insta a diretoria do clube a parar de contratar jogadores jovens
Maresca conquistou troféus enquanto Rosenior enfrenta críticas
Sob a gestão liderada por Todd Boehly, no oeste de Londres, foram investidas quantias vultosas em contratações ambiciosas, com o objetivo de tornar o Chelsea competitivo a longo prazo — em vez de se exigir sucesso imediato.
Essa abordagem rendeu grandes recompensas na temporada 2024-25, quando Enzo Maresca comandou as conquistas da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além da classificação para a Liga dos Campeões, mas a campanha atual viu os Blues saírem da marcha alta e entrarem em marcha à ré.
O time chegou às semifinais da FA Cup, com uma partida marcada em Wembley contra o Leeds, mas Liam Rosenior sofreu a decepção das semifinais da Carabao Cup e a dor das quartas de final na competição europeia de elite — com questionamentos sobre seu futuro após apenas 21 jogos no cargo como sucessor de Maresca.
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Em que posições o Chelsea precisa se reforçar na próxima janela de transferências?
O ex-capitão do Chelsea, Desailly, que passou seis anos no Stamford Bridge entre 1998 e 2004, acredita que é preciso mudar a estratégia de contratações do clube. Em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da talkSPORT Bet Online Slots, o francês, vencedor da Copa do Mundo, disse, quando questionado sobre como e onde o Chelsea precisa melhorar: “Mais do que o goleiro, em primeiro lugar eles precisam contratar, se for um novato, um goleiro experiente que transmita confiança — precisamos de confiança.
“E não só o goleiro, é preciso um zagueiro central com experiência, é preciso um atacante com experiência, para ajudar [Enzo] Fernández — que, eu diria, é o único jogador experiente que temos no elenco. [Reece] James é bom, mas ele tem altos e baixos, entende o que quero dizer?
“Eles se saíram bem na última temporada, uma temporada incrível, mas precisam de quatro jogadores experientes no elenco para se equiparar aos jovens e talentosos jogadores que temos no time. [Pedro] Neto é experiente, Estevão, um jogador muito bom também. [Cole] Palmer, ele fica ou vai embora, não há problema, mas não pode haver dúvidas. Mas quem está ao redor deles? Eles não são líderes naturais.
“A nova era, o projeto do futebol moderno, exige cinco ou seis anos de experiência na Premier League. Eles não têm isso, são jogadores jovens. [Moises] Caicedo teve uma ótima temporada no ano passado, mas este ano está em baixa. Por que está em baixa? Porque o Fernández, como jogador experiente, não está ao seu lado. O James às vezes joga no meio-campo, mas vai para a frente. Então, ele tem ficado sozinho.
“Eles precisam cercar cada linha com jogadores experientes. Isso dará ao técnico mais opções para montar seu esquema tático. Ele só tem jogadores jovens.”
O Chelsea é instado a mudar sua estratégia de contratações
Desailly acrescentou sobre a mudança de estratégia do Chelsea na formação do elenco: “Há quatro anos, eles tinham um projeto de contratar jogadores jovens para que [Mauricio] Pochettino pudesse, com o tempo, tentar desenvolvê-los, mesmo que os tivessem comprado por valores muito altos. Eles não se importam, pois o valor desses jogadores aumentará de acordo com o sucesso que alcançarem.
“No ano passado foi assim. Isso lhes deu a convicção de que o que estavam fazendo não era tão estúpido assim. Havia quem dissesse que o Chelsea estava completamente louco: o que estavam fazendo comprando jogadores por aquele preço? Mas na última temporada a situação ficou confusa.
“Eles cometeram um erro agora ao manter a crença de que poderiam continuar com esse nível de jogadores, tão talentosos e jovens. Não é suficiente.”
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Calendário do Chelsea 2025-26: Próximo grande confronto contra o Manchester United
O Chelsea, que gastou bilhões de libras nos jogadores atualmente à disposição de Rosenior — e em alguns que já foram transferidos —, volta a campo no sábado, quando recebe o Manchester United. A vitória nessa partida pode ser considerada imprescindível para que Rosenior consiga garantir a classificação para a Liga dos Campeões e afastar parte das críticas — o que lhe permitiria investir mais dinheiro na janela de transferências do verão de 2026.