O Chelsea é aconselhado a fazer TRÊS novas contratações em posições-chave, enquanto Marcel Desailly insta a diretoria do clube a parar de contratar jogadores jovens

O ex-capitão do Chelsea, Desailly, que passou seis anos no Stamford Bridge entre 1998 e 2004, acredita que é preciso mudar a estratégia de contratações do clube. Em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da talkSPORT Bet Online Slots, o francês, vencedor da Copa do Mundo, disse, quando questionado sobre como e onde o Chelsea precisa melhorar: “Mais do que o goleiro, em primeiro lugar eles precisam contratar, se for um novato, um goleiro experiente que transmita confiança — precisamos de confiança.

“E não só o goleiro, é preciso um zagueiro central com experiência, é preciso um atacante com experiência, para ajudar [Enzo] Fernández — que, eu diria, é o único jogador experiente que temos no elenco. [Reece] James é bom, mas ele tem altos e baixos, entende o que quero dizer?

“Eles se saíram bem na última temporada, uma temporada incrível, mas precisam de quatro jogadores experientes no elenco para se equiparar aos jovens e talentosos jogadores que temos no time. [Pedro] Neto é experiente, Estevão, um jogador muito bom também. [Cole] Palmer, ele fica ou vai embora, não há problema, mas não pode haver dúvidas. Mas quem está ao redor deles? Eles não são líderes naturais.

“A nova era, o projeto do futebol moderno, exige cinco ou seis anos de experiência na Premier League. Eles não têm isso, são jogadores jovens. [Moises] Caicedo teve uma ótima temporada no ano passado, mas este ano está em baixa. Por que está em baixa? Porque o Fernández, como jogador experiente, não está ao seu lado. O James às vezes joga no meio-campo, mas vai para a frente. Então, ele tem ficado sozinho.

“Eles precisam cercar cada linha com jogadores experientes. Isso dará ao técnico mais opções para montar seu esquema tático. Ele só tem jogadores jovens.”