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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

O Chelsea e a Roc Nation Sports International firmam parceria estratégica para ampliar sua presença nos Estados Unidos

Chelsea
Premier League

O Chelsea e a Roc Nation Sports International firmaram uma nova parceria estratégica com o objetivo de impulsionar o crescimento do clube da Premier League, especialmente nos Estados Unidos. A parceria surge poucas semanas depois de a Roc Nation ter anunciado que a organização havia firmado parceria com outro clube, o KS Cracovia, da Polônia.

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    O que aconteceu?

    O Chelsea e a Roc Nation anunciaram a parceria na quinta-feira, dando início a uma relação que terá como foco a narrativa cultural. De acordo com a Roc Nation, a parceria terá como objetivo colocar o Chelsea na intersecção entre futebol, música, cultura e entretenimento, consolidando ainda mais o clube como líder no mercado americano. O objetivo da parceria é ampliar o alcance do Chelsea, tanto nos Estados Unidos quanto nas principais plataformas.

    Juntas, as duas partes desenvolverão campanhas para explorar a cultura pop americana, ao mesmo tempo em que ajudam o Chelsea a se expandir como marca esportiva e de estilo de vida.

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  • Roc Nation Sports 1 Year Anniversary Luncheon at TAO DowntownGetty Images Entertainment

    O que foi dito

    “Esta parceria representa um grande passo à frente na forma como nos conectamos com nossos torcedores nos Estados Unidos”, afirmou Scott Fenton, diretor de marca do Chelsea. “Ao nos aproximarmos da cultura, da música e da criatividade, estamos construindo relações mais profundas e autênticas com uma nova geração de torcedores que vê o futebol como um estilo de vida.”

    O presidente da Roc Nation Sports International, Michael Yormark, acrescentou: “O futebol nunca teve tanta influência cultural nos EUA. Nossa ambição é ajudar o Chelsea a estar presente nos momentos, nas plataformas e nas conversas que realmente importam para o torcedor moderno. Temos orgulho de fazer parceria com um clube que compartilha nossa filosofia de ser diferente e ultrapassar limites.”

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    O que é a Roc Nation?

    Fundada em 2008 pelo lendário rapper Jay-Z, a Roc Nation entrou no mundo dos esportes em 2013, após ter atuado anteriormente nas áreas de gerenciamento de artistas, edição musical, turnês e cinema. Em 2019, a empresa expandiu-se ainda mais com a abertura de seu escritório em Londres. A filial internacional da Roc Nation trabalha atualmente com vários jogadores que devem se destacar na Copa do Mundo neste verão, incluindo Vinicius Júnior, Endrick e Chris Richards, além de prestar consultoria para clubes como Como, Burnley, Marselha e Matchroom Boxing.

  • joao pedro chelsea(C)Getty images

    E agora?

    A parceria entre a Roc Nation e o Chelsea será implementada por meio de uma série de campanhas, lançamentos de conteúdo e eventos ao vivo nos próximos meses. No âmbito esportivo, o Chelsea se concentrará nas últimas semanas da temporada da Premier League, bem como na final da FA Cup deste fim de semana contra o Manchester City.

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