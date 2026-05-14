O Chelsea e a Roc Nation anunciaram a parceria na quinta-feira, dando início a uma relação que terá como foco a narrativa cultural. De acordo com a Roc Nation, a parceria terá como objetivo colocar o Chelsea na intersecção entre futebol, música, cultura e entretenimento, consolidando ainda mais o clube como líder no mercado americano. O objetivo da parceria é ampliar o alcance do Chelsea, tanto nos Estados Unidos quanto nas principais plataformas.

Juntas, as duas partes desenvolverão campanhas para explorar a cultura pop americana, ao mesmo tempo em que ajudam o Chelsea a se expandir como marca esportiva e de estilo de vida.