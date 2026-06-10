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O Chelsea dispensa o irmão mais novo de Michael Olise, encerrando uma passagem de 11 anos pelo clube
Uma longa jornada chega ao fim
O clube do oeste de Londres anunciou a lista de jogadores confirmados e dispensados para a próxima temporada, confirmando que Olise é um dos quatro jovens talentos da base que estão de saída. Ele ingressou na renomada base de Cobham aos nove anos de idade, passando pelas categorias de base com grandes expectativas. Apesar de ter demonstrado um potencial significativo durante sua permanência de uma década na capital, o zagueiro nunca conseguiu conquistar uma vaga no time principal. O anúncio marca um momento agridoce para o jogador formado na base, que viu seu irmão alcançar o estrelato europeu enquanto seu próprio caminho em Stamford Bridge se tornava cada vez mais restrito sob o comando de sucessivos treinadores.
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Comparando diferentes trajetórias profissionais
O contraste entre os dois irmãos destaca a natureza imprevisível do futebol profissional. Enquanto seu irmão mais velho se tornou um dos jogadores ofensivos mais promissores da Europa após passagens pelo Crystal Palace e uma lucrativa transferência para a Alemanha no verão, o mais novo dos Olise teve dificuldades para garantir oportunidades regulares.
Sua maior chance de jogar pelo time principal surgiu durante a temporada 2024-25, quando foi escalado como reserva para uma única partida da UEFA Conference League. No entanto, ele permaneceu no banco sem entrar em campo durante toda a partida, o que significa que ele deixa o Chelsea sem ter disputado um único minuto oficial pelo time principal, ao contrário de seu irmão, que agora domina a Bundesliga.
Reestruturação da Academia abre caminho
Os dirigentes do Stamford Bridge estão atualmente realizando uma reformulação abrangente de sua estrutura de formação para otimizar o elenco de jovens jogadores antes da próxima temporada. Além de Olise, outros três jovens talentos foram oficialmente dispensados pelos Blues, incluindo o zagueiro Brodi Hughes, o meio-campista Sam Rak-Sakyi e o atacante finlandês Jimi Tauriainen.
Hughes deixa o clube após uma passagem decepcionante por empréstimo no Wimbledon, onde fez apenas duas partidas na terceira divisão do futebol inglês. Essas saídas refletem uma decisão estratégica do clube de abrir espaço para novas contratações, o que significa que vários jovens talentos de longa data agora precisam buscar emprego em outros lugares após não terem conseguido convencer os diretores esportivos.
Em busca de um novo começo
O futuro do ex-jovem promissor do Chelsea ainda está em aberto, agora que ele entra no mercado de transferências neste verão. Tendo se formado em um ambiente de elite por 11 anos, Olise possui excelentes bases técnicas para recomeçar sua carreira. O talentoso zagueiro vai agora se concentrar em encontrar um novo clube onde possa finalmente fazer sua estreia profissional e seguir os passos da incrível trajetória futebolística de seu irmão.