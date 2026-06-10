O Chelsea dispensa o irmão mais novo de Michael Olise, encerrando uma passagem de 11 anos pelo clube

O contraste entre os dois irmãos destaca a natureza imprevisível do futebol profissional. Enquanto seu irmão mais velho se tornou um dos jogadores ofensivos mais promissores da Europa após passagens pelo Crystal Palace e uma lucrativa transferência para a Alemanha no verão, o mais novo dos Olise teve dificuldades para garantir oportunidades regulares.

Sua maior chance de jogar pelo time principal surgiu durante a temporada 2024-25, quando foi escalado como reserva para uma única partida da UEFA Conference League. No entanto, ele permaneceu no banco sem entrar em campo durante toda a partida, o que significa que ele deixa o Chelsea sem ter disputado um único minuto oficial pelo time principal, ao contrário de seu irmão, que agora domina a Bundesliga.