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O Chelsea deveria dispensar Enzo Fernández e fechar uma troca pelo meio-campista do Real Madrid, afirma ex-jogador
Proposta de troca no meio-campo em meio a agitação
A diretoria do Stamford Bridge enfrenta uma pressão crescente para resolver o futuro de Fernández, que assinou um contrato milionário válido até 2032, mas foi suspenso internamente por dois jogos em abril após cogitar uma transferência para a Espanha. Enquanto isso, uma reportagem do El Nacional afirma que o técnico José Mourinho, que retorna ao Real Madrid, pretende vender Camavinga por um valor entre 50 e 80 milhões de euros. Petit acredita que uma troca direta resolveria os problemas de ambos os gigantes europeus neste verão.
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Petit insta o Blues a agir
Em entrevista ao BetVictor Live Casino, o ex-campeão da Copa do Mundo Petit fez uma análise detalhada da situação, apoiando explicitamente uma troca de meio-campistas de grande destaque. Ele disse: “Eduardo Camavinga em uma troca com Enzo Fernández? Por que não? Camavinga ainda é um jogador muito jovem. Ele deixou o Rennes para ir para o Real Madrid quando tinha dezoito anos e já joga há seis ou sete anos pelo Real Madrid.
“Ele também conquistou alguns troféus importantes. Esse rapaz tem sido uma jovem promessa incrível. Não posso julgar seu nível nas duas últimas temporadas com o que está acontecendo no clube. Há tantos jogadores que não jogaram bem pelo Real Madrid por diferentes motivos.
"Camavinga pode ser muito bom porque sabemos que no Chelsea a maioria dos jogadores é jovem. Ele tem experiência. Quando você vem do Real Madrid para o Chelsea depois de ter conquistado muitos troféus e jogado lá por tantos anos, além de atuar pela seleção nacional, você chega ao clube com uma experiência que provavelmente falta no Chelsea.
"Camavinga é um jogador talentoso, ele seria uma ótima aquisição."
A capitania de Fernández está sob forte crítica
O atrito latente entre Fernández e a diretoria do Chelsea se intensificou após a campanha desastrosa do clube, que viu os Blues terminarem em 10º lugar na tabela final da Premier League 2025-26 e ficarem completamente de fora das competições europeias na próxima temporada.
Petit insistiu que a relação atual entre o clube e o jogador se tornou totalmente insustentável, acrescentando: “Enzo Fernández deve sair, não dá para manter um jogador feliz se ele quer ir embora. Ele disse que queria sair e foi multado pelo clube. Sei que ele provavelmente foi um dos melhores jogadores do Chelsea nos últimos dois anos, mas não dá para ser o capitão do time e ter esse tipo de comunicação.
"Obviamente ele quer deixar o clube, não somos burros. Acho que ele está farto e cansado do que está acontecendo no Chelsea. Tem sido uma bagunça nesta temporada. Obviamente ele está na mira do Real Madrid. O Real Madrid precisa desesperadamente de alguns jogadores de meio-campo fortes e poderosos. Não ficaria surpreso se ele deixasse o clube e fosse para o Real Madrid ou para outro lugar."
- AFP
Confronto na janela de transferências de verão
Ambos os clubes enfrentam ajustes táticos cruciais à medida que se aproxima a janela de transferências de verão, com Mourinho determinado a transformar o Real Madrid em uma equipe mais técnica. Camavinga precisa avaliar suas opções após ficar de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo, o que torna uma transferência para a Premier League altamente atraente. A diretoria do Chelsea deve decidir se protege seu investimento financeiro de longo prazo em Fernández ou se rompe os laços para restaurar a harmonia no vestiário.