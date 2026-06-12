O Chelsea deveria dispensar Enzo Fernández e fechar uma troca pelo meio-campista do Real Madrid, afirma ex-jogador

Em entrevista ao BetVictor Live Casino, o ex-campeão da Copa do Mundo Petit fez uma análise detalhada da situação, apoiando explicitamente uma troca de meio-campistas de grande destaque. Ele disse: “Eduardo Camavinga em uma troca com Enzo Fernández? Por que não? Camavinga ainda é um jogador muito jovem. Ele deixou o Rennes para ir para o Real Madrid quando tinha dezoito anos e já joga há seis ou sete anos pelo Real Madrid.

“Ele também conquistou alguns troféus importantes. Esse rapaz tem sido uma jovem promessa incrível. Não posso julgar seu nível nas duas últimas temporadas com o que está acontecendo no clube. Há tantos jogadores que não jogaram bem pelo Real Madrid por diferentes motivos.

"Camavinga pode ser muito bom porque sabemos que no Chelsea a maioria dos jogadores é jovem. Ele tem experiência. Quando você vem do Real Madrid para o Chelsea depois de ter conquistado muitos troféus e jogado lá por tantos anos, além de atuar pela seleção nacional, você chega ao clube com uma experiência que provavelmente falta no Chelsea.

"Camavinga é um jogador talentoso, ele seria uma ótima aquisição."