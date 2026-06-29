O Chelsea criticou duramente Enzo Maresca em comunicado furioso após sua nomeação oficial como novo técnico do Manchester City

A diretoria do Chelsea afirmou que tomou conhecimento pela primeira vez do interesse do técnico no cargo no City durante o outono, o que, segundo eles, comprometeu a campanha do clube. O comunicado acrescentou: “No outono do ano passado, o clube foi informado pelo nosso ex-técnico de que poderia haver uma oportunidade para ele suceder Pep Guardiola no final da temporada.

“Ficou claro para nós que era seu forte desejo suceder Guardiola e que ele estava totalmente comprometido em buscar essa oportunidade, apesar de estar sob um contrato de longo prazo que não tinha o direito de rescindir.

“Em dezembro de 2025, nosso técnico renunciou de forma inesperada e abrupta ao cargo. Obviamente, nos sentimos decepcionados, pois acreditávamos que sua mente e seu coração estavam voltados para outro clube e outra oportunidade, apesar de ele ter chegado ao Chelsea apenas no ano anterior.

“Nenhum clube quer trocar de técnico no meio da temporada. No entanto, diante de sua decisão de não continuar cumprindo suas responsabilidades até o final da temporada, o clube não teve outra escolha a não ser proteger nossos jogadores, nossos torcedores e o emblema do clube, e aceitar sua demissão.”