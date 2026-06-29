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O Chelsea criticou duramente Enzo Maresca em comunicado furioso após sua nomeação oficial como novo técnico do Manchester City
A crítica mordaz do Chelsea
O clube do oeste de Londres não fez questão de esconder seu ressentimento em um comunicado oficial divulgado na segunda-feira. Apesar de ter dado luz verde à transferência, a diretoria do Blues tomou a rara iniciativa de se dirigir aos torcedores com uma explicação detalhada sobre a saída do italiano, sem, no entanto, citar seu nome.
“O Chelsea FC reconhece que a temporada 2025/26 foi extremamente decepcionante para o clube e seus torcedores. Um dos principais fatores que contribuíram para isso foi a perturbação causada pelas mudanças que o clube foi forçado a fazer no cargo de técnico principal durante o período de Natal”, iniciava o comunicado. “Devido aos recentes acontecimentos, consideramos importante explicar aos nossos torcedores o que aconteceu e por que nosso ex-técnico deixou o clube em 1º de janeiro de 2026.”
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Acusações de lealdade dividida
A diretoria do Chelsea afirmou que tomou conhecimento pela primeira vez do interesse do técnico no cargo no City durante o outono, o que, segundo eles, comprometeu a campanha do clube. O comunicado acrescentou: “No outono do ano passado, o clube foi informado pelo nosso ex-técnico de que poderia haver uma oportunidade para ele suceder Pep Guardiola no final da temporada.
“Ficou claro para nós que era seu forte desejo suceder Guardiola e que ele estava totalmente comprometido em buscar essa oportunidade, apesar de estar sob um contrato de longo prazo que não tinha o direito de rescindir.
“Em dezembro de 2025, nosso técnico renunciou de forma inesperada e abrupta ao cargo. Obviamente, nos sentimos decepcionados, pois acreditávamos que sua mente e seu coração estavam voltados para outro clube e outra oportunidade, apesar de ele ter chegado ao Chelsea apenas no ano anterior.
“Nenhum clube quer trocar de técnico no meio da temporada. No entanto, diante de sua decisão de não continuar cumprindo suas responsabilidades até o final da temporada, o clube não teve outra escolha a não ser proteger nossos jogadores, nossos torcedores e o emblema do clube, e aceitar sua demissão.”
Acordo financeiro e o pedido de desculpas de Maresca
Embora a separação tenha sido claramente tensa, os detalhes financeiros foram finalmente resolvidos. O Chelsea confirmou que foi alcançado um acordo confidencial com o Manchester City e com o próprio técnico, embora as notícias sugiram que o valor da indenização esteja na casa dos 17 milhões de libras. “Dadas as circunstâncias e considerando o respeito mútuo entre os clubes, foi alcançado um acordo confidencial com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma indenização. Também foi alcançado um acordo confidencial com o ex-técnico, segundo o qual ele pagará uma indenização”, informou o clube.
Recorrendo às redes sociais para compartilhar sua versão da história, Maresca admitiu que foi ele quem tomou a iniciativa de deixar o clube. Ele disse: “No final de dezembro de 2025, tomei a difícil decisão de deixar o Chelsea.
“A decisão foi exclusivamente minha. Minha demissão do Chelsea abriu caminho para que eu me juntasse ao Manchester City, um clube que eu conhecia muito bem. Estou muito feliz por agora ter me juntado ao Manchester City.
"Reconheço que minha saída do Chelsea no meio da temporada causou transtornos ao clube e peço desculpas por isso. Não foi minha intenção nem meu desejo.
"Fui muito bem tratado por todos no Chelsea e, juntos, conquistamos grandes sucessos e criamos memórias que sempre guardarei com carinho. Sou grato ao clube, aos proprietários e aos torcedores por me darem essa oportunidade."
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Uma nova era começa com Alonso
Apesar da saída amarga, o Chelsea fez questão de destacar seu futuro sob o comando de Xabi Alonso, que já assumiu o comando em Stamford Bridge. Em uma última indireta a Maresca, o clube elogiou o caráter de Alonso: “De olho na próxima temporada, em Xabi Alonso temos um técnico que possui uma visão futebolística excepcional e é um profissional da mais alta integridade. Ele tem todos os atributos para trazer o sucesso que os torcedores do clube merecem e esperam.”
Maresca deixa para trás um legado complicado em Londres; embora tenha conduzido com sucesso a equipe à conquista da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes, sua saída no meio da temporada continua sendo um ponto delicado para a diretoria. Ele agora enfrenta a tarefa formidável de substituir Guardiola, um técnico que definiu uma era de domínio para os Cityzens.