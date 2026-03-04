Goal.com
O Chelsea corre o risco real de comprometer toda a sua temporada, já que o time mal comportado de Liam Rosenior enfrenta duas semanas decisivas para a campanha

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, mal conseguiu conter sua frustração depois que seu time sofreu um gol de empate aos 93 minutos contra o Burnley, em Stamford Bridge, no dia 21 de fevereiro — apenas três dias depois de desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 em casa contra o Leeds United. “Perdemos quatro pontos em dois jogos em casa”, disse o técnico do Blues, furioso, na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Há muitos casos, mesmo durante o meu tempo aqui, em que sofremos gols devido à falta de concentração ou de responsabilidade: fora de casa contra o Wolves, fora de casa contra o Crystal Palace, em casa contra o Leeds e hoje contra o Burnley. E não é suficiente para um clube deste nível eu vir aqui e dizer que fomos a melhor equipe. Precisamos vencer os jogos. Mas sei qual é a resposta e vamos abordá-la durante a semana.” 

No entanto, independentemente do que Rosenior disse aos seus jogadores, não funcionou, porque os piromaníacos da Premier League voltaram a atacar no Emirates no domingo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    “A configuração tática foi boa”

    O Chelsea não jogou um futebol particularmente bom no norte de Londres, mas, por outro lado, o Arsenal também não. Verdade seja dita, foi uma partida terrível, mas que os visitantes deveriam ter pelo menos empatado, se não vencido.

    Eles podem não ter conseguido um único chute a gol durante os primeiros 45 minutos, mas, depois de receber um gol de empate de Piero Hincapie nos acréscimos do primeiro tempo, o Chelsea assumiu o controle do jogo após o intervalo. Eles tiveram mais posse de bola (61-39%), mais chutes (6-4), mais chances claras (3-2) e até mais escanteios do que os anfitriões (7-2).

    No entanto, em três minutos, tudo mudou. Primeiro, o Chelsea sofreu o segundo gol em jogada ensaiada da tarde. Em seguida, Pedro Neto se lançou em uma entrada completamente desnecessária em Gabriel Martinelli, apesar de já ter recebido um cartão amarelo por protestar com o árbitro após o cabeceio perfeitamente legítimo de Jurrien Timber em um escanteio cobrado por Declan Rice.

    Mesmo assim, o Chelsea, com 10 jogadores, ameaçou empatar nos minutos finais, o que só aumentou a frustração de Rosenior quando o apito final soou.

    “Achei que a tática estava boa”, disse o ex-técnico do Strasbourg àSky Sports. “O Arsenal não causou nenhum problema até as jogadas ensaiadas.”

    E ele estava certo. Rosenior também estava ciente, porém, de que todos os aspectos positivos do desempenho foram completamente ofuscados pelos dois pontos negativos evidentes. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Sempre é alguém diferente”

    Após a expulsão custosa de Wesley Fofana contra o Burnley, Rosenior foi rápido em salientar que foi o primeiro cartão vermelho de seu reinado. No entanto, a expulsão sem sentido de Neto no Emirates reforçou o fato de que a indisciplina continua sendo um problema monumental para os Blues.

    Lembre-se de que esta é uma equipe que terminou em último lugar na liga de fair play em 2022-23, penúltima em 2023-24 e agora está a apenas dois cartões vermelhos de igualar o recorde histórico para uma única temporada da Premier League (10).

    Considerando que Rosenior assumiu o cargo apenas em janeiro, é difícil não sentir alguma simpatia por ele. Ele não criou a cultura de petulância em Stamford Bridge. Nem é responsável por montar um grupo de jogadores muito jovens, inexperientes e imaturos, desprovidos de qualquer sabedoria ou verdadeiros líderes. O problema é profundo e, portanto, difícil de resolver.

    “É preciso melhorar”, admitiu Rosenior na segunda-feira. “Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade, em que se você cometer um erro, tudo bem, mas você tem que assumir a responsabilidade e não repeti-lo. Você escolhe jogadores que estão mostrando melhora. Não posso passar a temporada com um cartão vermelho a cada dois ou três jogos.”

    Esses sentimentos foram repetidos pelo capitão Reece James, que apontou que não é como se houvesse um único culpado. Os nove cartões vermelhos que o Chelsea recebeu nesta temporada em todas as competições foram dados a jogadores diferentes.

    “Sempre é alguém diferente”, lamentou James. “Precisamos rever isso internamente. Porque é um problema. Estamos jogando na liga mais difícil do mundo — 11 contra 11 é difícil, 11 contra 10 é ainda mais difícil, não importa contra quem você esteja jogando.”

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dificuldades nas jogadas ensaiadas

    James também ficou irritado com o fato de o Chelsea ter sofrido dois gols em cinco escanteios sofridos no Emirates, já que a equipe havia passado os últimos sete dias treinando a defesa em jogadas ensaiadas.

    “Quando o placar estava 1 a 1 no segundo tempo, tivemos uma chance de fazer 2 a 1, mas o goleiro deles fez uma boa defesa”, disse o jogador da seleção inglesa à Sky. “Então, eles conseguiram um escanteio no outro lado do campo e marcaram. E assim é o futebol em 2026: 90% dos gols provavelmente são em jogadas ensaiadas, e eles são provavelmente um dos líderes em termos de gols marcados e defendidos.”

    Como mostraram contra o Arsenal, o Chelsea é especialista em causar confusão em escanteios, mas o jogo também mostrou que eles não são tão bons em lidar com eles.

    “É algo fundamental em que temos que trabalhar”, reconheceu Rosenior. “Assumi mais responsabilidade nesse aspecto na semana passada, pois sei que é algo que precisa melhorar.”

    Ele não está errado. O Chelsea já sofreu 14 gols em jogadas ensaiadas nesta temporada, o que explica em parte por que apenas o West Ham (20) perdeu mais pontos em posições de vantagem do que o Blues (19).

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Defesa fraca

    É claro que o Chelsea teria muito mais facilidade em lidar com cobranças de bola parada e lançamentos longos se não tivesse um centro tão fraco.

    Os proprietários do clube gastaram uma quantia sem precedentes desde que assumiram o controle em 2022, mas ainda não contrataram um zagueiro central de nível internacional. O lesionado Levi Colwill é, sem dúvida, um zagueiro com grande potencial, mas a obsessão do Chelsea por contratar jovens talvez seja melhor resumida pelo fato de ter emprestado Trevoh Chalobah ao Crystal Palace no verão de 2024, após considerá-lo excedente em meio ao influxo de zagueiros em Stamford Bridge, apenas para trazê-lo de volta seis meses depois. 

    Aparentemente, Chalobah foi chamado de volta para amenizar uma crise de lesões, mas, como ficou óbvio desde então, ele também era melhor do que qualquer um dos muitos outros zagueiros que eles compraram por valores absurdos.

    O Chelsea também contratou uma série de goleiros nos últimos três anos e, ainda assim, Robert Sanchez, que foi culpado pelo gol da vitória de Timber no domingo, é o melhor goleiro do elenco — o que é uma crítica contundente aos negócios do BlueCo. 

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O fraco desempenho de Palmer

    No entanto, o Chelsea fez algumas boas contratações. Moises Caicedo é o melhor meio-campista defensivo da Premier League, enquanto Cole Palmer é indiscutivelmente o meio-campista ofensivo mais perigoso. Ou pelo menos foi por um tempo.

    A forma de Palmer caiu drasticamente nos últimos 18 meses e, embora seus torcedores apontem para o fato de que ele apareceu pelo Chelsea quando mais importava na última temporada, nas finais da Liga Conferência e do Mundial de Clubes, o fato é que ele marcou nove gols no campeonato no ano passado — e seis deles foram de pênalti.

    Claramente, o cansaço é um fator que contribuiu para o fraco desempenho de Palmer e, sem dúvida, contribuiu para uma lesão na virilha que restringiu severamente seu tempo de jogo durante a primeira metade da atual campanha. No entanto, quaisquer que sejam as causas, as consequências da queda de rendimento de Palmer são potencialmente devastadoras para o Chelsea.

    Ele é o jogador dos grandes jogos do time, mas foi quase completamente anônimo no Emirates no domingo, não criando nenhuma chance e conseguindo apenas um chute fora do gol durante seus 85 minutos em campo. Rosenior revelou depois que Palmer havia sido prejudicado por uma pequena “contusão”, mas, seja isso verdade ou não, o que está dolorosamente claro é que o Chelsea precisa desesperadamente que seu camisa 10 apareça em Birmingham na quarta-feira. 

    Na verdade, pode-se facilmente argumentar que nem o Chelsea nem o Aston Villa podem se dar ao luxo de perder este confronto colossal entre os cinco primeiros colocados — e talvez até mesmo literalmente.

  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    “Vai nos custar caro”

    A frustração do Villa com os regulamentos financeiros da Premier League é bem documentada nesta fase, e não conseguir voltar à Liga dos Campeões seria um duro golpe para as esperanças de Unai Emery de reforçar seu elenco bastante fraco neste verão.

    O Chelsea, por sua vez, insiste que a situação em Stamford Bridge não é tão precária quanto sugerem as maiores perdas antes dos impostos da história do futebol inglês. No entanto, como destacam os dados mais recentes da UEFA, o Blues não gera tanto dinheiro com a venda de ingressos, atividades em dias de jogos, acordos comerciais e merchandising quanto times como Liverpool, Manchester City e Manchester United — o que significa que a qualificação para a Liga dos Campeões é de extrema importância.

    No entanto, não será fácil — não para uma equipe que está há três jogos sem vencer no campeonato e, depois de enfrentar o Villa em uma partida decisiva, terá que enfrentar o Newcastle (em casa), o Everton (fora), o City e o United (ambos em casa) nas próximas seis semanas. Rosenior pode, portanto, tentar deixar alguns de seus principais jogadores de fora do complicado confronto de sábado pela FA Cup contra o Wrexham, especialmente porque descansar os jogadores não será uma opção em nenhuma das duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões deste mês contra o Paris Saint-Germain.

    O lado positivo é que dois jogadores importantes estão prestes a retornar de lesão: Marc Cucurella e Estevao. O primeiro pode até estar apto para enfrentar o Villa, que, é preciso reconhecer, também está em má forma, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos do campeonato, o que o tirou da disputa pelo título e o colocou em uma batalha monumental pelo quinto lugar com o United, o Liverpool e, é claro, o Chelsea, que caiu para o sexto lugar no fim de semana.

    A vitória no Villa Park colocaria o time autodestrutivo de Rosenior a três pontos do anfitrião, mas isso depende muito de eles resolverem os problemas que, segundo o técnico, eles mesmos “causaram” continuamente.

    “Você pode ver que há muitas coisas boas em nosso jogo”, disse Rosenior ao Match of the Day na noite de domingo. “Há muitos aspectos positivos, tecnicamente, taticamente e em termos da qualidade do nosso jogo. Mas se não erradicarmos esses problemas (cartões vermelhos e jogadas ensaiadas), isso vai nos custar caro.”

    De fato, se o Chelsea perder mais pontos na quarta-feira, toda a sua temporada poderá ir por água abaixo.

