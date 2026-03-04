O Chelsea corre o risco real de comprometer toda a sua temporada, já que o time mal comportado de Liam Rosenior enfrenta duas semanas decisivas para a campanha

O Chelsea não jogou um futebol particularmente bom no norte de Londres, mas, por outro lado, o Arsenal também não. Verdade seja dita, foi uma partida terrível, mas que os visitantes deveriam ter pelo menos empatado, se não vencido.

Eles podem não ter conseguido um único chute a gol durante os primeiros 45 minutos, mas, depois de receber um gol de empate de Piero Hincapie nos acréscimos do primeiro tempo, o Chelsea assumiu o controle do jogo após o intervalo. Eles tiveram mais posse de bola (61-39%), mais chutes (6-4), mais chances claras (3-2) e até mais escanteios do que os anfitriões (7-2).

No entanto, em três minutos, tudo mudou. Primeiro, o Chelsea sofreu o segundo gol em jogada ensaiada da tarde. Em seguida, Pedro Neto se lançou em uma entrada completamente desnecessária em Gabriel Martinelli, apesar de já ter recebido um cartão amarelo por protestar com o árbitro após o cabeceio perfeitamente legítimo de Jurrien Timber em um escanteio cobrado por Declan Rice.

Mesmo assim, o Chelsea, com 10 jogadores, ameaçou empatar nos minutos finais, o que só aumentou a frustração de Rosenior quando o apito final soou.

“Achei que a tática estava boa”, disse o ex-técnico do Strasbourg àSky Sports. “O Arsenal não causou nenhum problema até as jogadas ensaiadas.”

E ele estava certo. Rosenior também estava ciente, porém, de que todos os aspectos positivos do desempenho foram completamente ofuscados pelos dois pontos negativos evidentes.