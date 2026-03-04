O Chelsea corre o risco real de comprometer toda a sua temporada, já que o time mal comportado de Liam Rosenior enfrenta duas semanas decisivas para a campanha

A frustração do Villa com os regulamentos financeiros da Premier League é bem documentada nesta fase, e não conseguir voltar à Liga dos Campeões seria um duro golpe para as esperanças de Unai Emery de reforçar seu elenco bastante fraco neste verão.
O Chelsea, por sua vez, insiste que a situação em Stamford Bridge não é tão precária quanto sugerem as maiores perdas antes dos impostos da história do futebol inglês. No entanto, como destacam os dados mais recentes da UEFA, o Blues não gera tanto dinheiro com a venda de ingressos, atividades em dias de jogos, acordos comerciais e merchandising quanto times como Liverpool, Manchester City e Manchester United — o que significa que a qualificação para a Liga dos Campeões é de extrema importância.
No entanto, não será fácil — não para uma equipe que está há três jogos sem vencer no campeonato e, depois de enfrentar o Villa em uma partida decisiva, terá que enfrentar o Newcastle (em casa), o Everton (fora), o City e o United (ambos em casa) nas próximas seis semanas. Rosenior pode, portanto, tentar deixar alguns de seus principais jogadores de fora do complicado confronto de sábado pela FA Cup contra o Wrexham, especialmente porque descansar os jogadores não será uma opção em nenhuma das duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões deste mês contra o Paris Saint-Germain.
O lado positivo é que dois jogadores importantes estão prestes a retornar de lesão: Marc Cucurella e Estevao. O primeiro pode até estar apto para enfrentar o Villa, que, é preciso reconhecer, também está em má forma, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos do campeonato, o que o tirou da disputa pelo título e o colocou em uma batalha monumental pelo quinto lugar com o United, o Liverpool e, é claro, o Chelsea, que caiu para o sexto lugar no fim de semana.
A vitória no Villa Park colocaria o time autodestrutivo de Rosenior a três pontos do anfitrião, mas isso depende muito de eles resolverem os problemas que, segundo o técnico, eles mesmos “causaram” continuamente.
“Você pode ver que há muitas coisas boas em nosso jogo”, disse Rosenior ao Match of the Day na noite de domingo. “Há muitos aspectos positivos, tecnicamente, taticamente e em termos da qualidade do nosso jogo. Mas se não erradicarmos esses problemas (cartões vermelhos e jogadas ensaiadas), isso vai nos custar caro.”
De fato, se o Chelsea perder mais pontos na quarta-feira, toda a sua temporada poderá ir por água abaixo.