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O Chelsea confirma a transferência de Marco Palestra por 47 milhões de libras, enquanto Xabi Alonso realiza sua primeira contratação como novo técnico
Alonso consegue sua primeira contratação para esta janela de transferências de verão
A era de Alonso no Chelsea ganha seu primeiro grande reforço com o anúncio da chegada de Palestra. A negociação, que foi rapidamente concluída após a chegada de Alonso ao oeste de Londres, sinaliza uma clara intenção da diretoria de apoiar a visão tática do novo técnico com jovens talentos de ponta.
O especialista em transferências Fabrizio Romano indicou que o valor da transação ultrapassa 43 milhões de libras e pode chegar a 47 milhões de libras, incluindo vários bônus. Romano informa ainda que o jogador assinou um contrato de seis anos, com opção de renovação por mais um ano. Palestra chega com uma reputação impressionante após uma temporada de destaque na Itália, e deve se juntar ao elenco imediatamente para os treinos de pré-temporada, antes do início da campanha da Premier League 2026/27.
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O Blues atrapalha a contratação do Inter
A contratação bem-sucedida do jogador de 21 anos pelo Chelsea representa uma vitória significativa no mercado de transferências, já que, segundo relatos, o clube conseguiu superar o gigante italiano Inter na disputa pela sua contratação. O Nerazzurri era o grande favorito para contratar o zagueiro, mas uma intervenção de última hora do Blues mudou o rumo das coisas.
Palestra, que foi eleito o Melhor Zagueiro da Série A após uma excepcional passagem por empréstimo pelo Cagliari, expressou sua alegria por se juntar ao clube londrino. “Muitas coisas me convenceram a vir para o Chelsea, um dos melhores clubes do mundo”, disse o zagueiro ao site oficial do clube. “Estou muito animado para começar. Senti essa energia desde o primeiro dia em que o Chelsea demonstrou interesse em mim. Mal posso esperar para começar, ver todos os torcedores, meus companheiros de equipe e o técnico.”
Versatilidade e charme italiano no Bridge
Palestra oferece a Alonso uma flexibilidade tática considerável, sentindo-se à vontade tanto como lateral tradicional quanto como lateral-ala em qualquer uma das laterais. Ele chega ao Stamford Bridge após ter disputado 37 partidas do campeonato pelo Cagliari na última temporada, onde sua tenacidade defensiva e contribuições ofensivas chamaram a atenção dos principais olheiros de toda a Europa. Ele também fez recentemente sua estreia na seleção italiana principal, conquistando duas convocações para a Azzurri no início de 2026.
O jogador revelou que a chance de trabalhar com Alonso foi um fator decisivo em sua decisão. “Temos tantos jogadores talentosos aqui, um elenco muito forte e o Xabi como técnico. Ele conversou comigo sobre como quer que joguemos, o que é empolgante, e mal podemos esperar para disputar a Premier League”, acrescentou Palestra durante sua primeira entrevista como jogador do Chelsea.
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Será o início de uma janela de transferências movimentada para o Chelsea?
A chegada de Palestra deve ser o catalisador para um verão agitado em Cobham, já que o Chelsea busca o retorno à Liga dos Campeões. Enquanto o clube integra a sensação italiana aos treinos de pré-temporada sob o comando do ex-técnico do Leverkusen, novas contratações estão previstas. O clube continua sendo associado a Granit Xhaka, do Sunderland, e a Pep Chavarria, do Rayo Vallecano.