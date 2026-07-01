O Chelsea confirma a transferência de Marco Palestra por 47 milhões de libras, enquanto Xabi Alonso realiza sua primeira contratação como novo técnico

A era de Alonso no Chelsea ganha seu primeiro grande reforço com o anúncio da chegada de Palestra. A negociação, que foi rapidamente concluída após a chegada de Alonso ao oeste de Londres, sinaliza uma clara intenção da diretoria de apoiar a visão tática do novo técnico com jovens talentos de ponta.

O especialista em transferências Fabrizio Romano indicou que o valor da transação ultrapassa 43 milhões de libras e pode chegar a 47 milhões de libras, incluindo vários bônus. Romano informa ainda que o jogador assinou um contrato de seis anos, com opção de renovação por mais um ano. Palestra chega com uma reputação impressionante após uma temporada de destaque na Itália, e deve se juntar ao elenco imediatamente para os treinos de pré-temporada, antes do início da campanha da Premier League 2026/27.



