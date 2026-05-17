Getty/GOAL
Traduzido por
O Chelsea confirma a contratação de Xabi Alonso como novo técnico com um contrato de quatro anos - e revela a data de início do ex-treinador do Real Madrid
Contrato de quatro anos para o espanhol
O Chelsea agiu com determinação para garantir seu principal alvo, confirmando que Alonso assumirá oficialmente o comando em 1º de julho de 2026. O técnico de 44 anos assinou um contrato de quatro anos, uma decisão que traz a clareza tão necessária para um elenco que passou as últimas semanas da temporada sob a gestão interina de Calum McFarlane.
A chegada de Alonso é vista como um grande golpe de mestre para a diretoria do Chelsea, que estava ansiosa para nomear uma figura com pedigree europeu de peso. Tendo já chegado a um acordo total com o grupo de proprietários, espera-se que o ex-maestro do meio-campo repita a excelência tática que o levou a conduzir o Bayer Leverkusen a um título histórico e invicto da Bundesliga há apenas duas temporadas.
- Getty Images Sport
O cargo de direção indica uma mudança no poder
Em um afastamento notável das recentes contratações, como Mauricio Pochettino e Enzo Maresca, Alonso recebeu o título de “Gerente”, em vez de “Técnico”. Essa mudança sutil, mas significativa, sugere que ele terá um leque de atribuições mais amplo no que diz respeito à contratação de jogadores e às operações do clube a longo prazo. A decisão reflete o desejo de contar com um líder capaz de comandar um elenco de alto valor, que tem carecido de uma direção consistente.
Ao falar sobre sua nova função, Alonso disse: “O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de imenso orgulho tornar-me gerente deste grande clube. Pelas conversas que tive com o grupo de proprietários e a liderança esportiva, fica claro que compartilhamos a mesma ambição. Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há grande talento no elenco e um enorme potencial neste clube de futebol, e será uma grande honra para mim liderá-lo. Agora, o foco está no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de títulos.”
Revolução tática em Stamford Bridge
A identidade tática do Chelsea está prestes a passar por uma grande reformulação, com o ex-técnico do Real Madrid sendo amplamente cotado para implementar o esquema 3-4-2-1 que se tornou sua marca registrada na Alemanha. Acredita-se que essa formação se adapte perfeitamente ao elenco atual, especialmente a jogadores como Cole Palmer. Há grande esperança interna de que Alonso possa servir como catalisador para liberar todo o potencial de estrelas como Palmer, da mesma forma que supervisionou a ascensão de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong.
Apesar de uma passagem difícil de sete meses pelo Real Madrid, que terminou no início deste ano, a diretoria do Chelsea aposta no modelo que ele implementou no Leverkusen para restaurar a antiga glória do clube. A nomeação ocorre em um momento crítico para o time londrino, que busca superar uma temporada marcada por oportunidades perdidas e um desempenho irregular no campeonato nacional.
- Getty Images Sport
Lidando com uma temporada difícil
O anúncio da nomeação de Alonso ocorre após um período de reflexão para o clube, que recentemente sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City na final da FA Cup. O capitão do clube, Reece James, apresentou um sincero pedido de desculpas aos torcedores após mais uma decepção em Wembley, admitindo que a equipe não atingiu o nível esperado para o clube.
“Nosso desempenho ficou aquém do esperado nesta temporada. Gostaria de pedir desculpas aos torcedores pela falta de resultados. Tem sido difícil. Espero que a gente se recupere logo”, disse o capitão ao site oficial do clube. Com Alonso prestes a assumir o cargo em julho, a esperança é que os resultados decepcionantes da atual campanha logo se tornem coisa do passado, à medida que o clube entra nesta tão esperada segunda fase do projeto BlueCo.