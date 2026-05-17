O Chelsea confirma a contratação de Xabi Alonso como novo técnico com um contrato de quatro anos - e revela a data de início do ex-treinador do Real Madrid

Em um afastamento notável das recentes contratações, como Mauricio Pochettino e Enzo Maresca, Alonso recebeu o título de “Gerente”, em vez de “Técnico”. Essa mudança sutil, mas significativa, sugere que ele terá um leque de atribuições mais amplo no que diz respeito à contratação de jogadores e às operações do clube a longo prazo. A decisão reflete o desejo de contar com um líder capaz de comandar um elenco de alto valor, que tem carecido de uma direção consistente.

Ao falar sobre sua nova função, Alonso disse: “O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de imenso orgulho tornar-me gerente deste grande clube. Pelas conversas que tive com o grupo de proprietários e a liderança esportiva, fica claro que compartilhamos a mesma ambição. Queremos construir uma equipe capaz de competir consistentemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há grande talento no elenco e um enorme potencial neste clube de futebol, e será uma grande honra para mim liderá-lo. Agora, o foco está no trabalho árduo, na construção da cultura certa e na conquista de títulos.”



