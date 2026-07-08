O Chelsea confirma a contratação de Geovany Quenda com contrato de longo prazo, após o jovem concluir sua transferência do Sporting CP

Em comunicado oficial, o Chelsea confirmou a contratação de Quenda, vindo do Sporting, com o talentoso atacante assinando contrato com o clube londrino pelos próximos oito anos. Notícias indicam que o Chelsea pagou uma quantia de 50 milhões de euros para garantir seus serviços, encerrando assim sua passagem de sucesso em Portugal.

Quenda deixa o Sporting após ter disputado 86 partidas em todas as competições, marcando nove gols e dando 17 assistências. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Sporting em sua temporada de estreia, disputando 54 partidas que ajudaram o clube a conquistar a dobradinha nacional. O time português perdeu um jogador fundamental, mas o Chelsea ganhou um jogador versátil, capaz de atuar como ponta ou lateral-ponta.



