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O Chelsea confirma a contratação de Geovany Quenda com contrato de longo prazo, após o jovem concluir sua transferência do Sporting CP
Ponta-direita que bateu recorde assina com o Stamford Bridge
Em comunicado oficial, o Chelsea confirmou a contratação de Quenda, vindo do Sporting, com o talentoso atacante assinando contrato com o clube londrino pelos próximos oito anos. Notícias indicam que o Chelsea pagou uma quantia de 50 milhões de euros para garantir seus serviços, encerrando assim sua passagem de sucesso em Portugal.
Quenda deixa o Sporting após ter disputado 86 partidas em todas as competições, marcando nove gols e dando 17 assistências. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Sporting em sua temporada de estreia, disputando 54 partidas que ajudaram o clube a conquistar a dobradinha nacional. O time português perdeu um jogador fundamental, mas o Chelsea ganhou um jogador versátil, capaz de atuar como ponta ou lateral-ponta.
- AFP
Conquistas e orgulho por ter se juntado ao Chelsea
Quenda chega com uma coleção impressionante de troféus para um adolescente, tendo conquistado a Primeira Liga e a Copa de Portugal com o Sporting em 2025, além de ter levantado a Liga das Nações com a seleção portuguesa. Ao falar sobre sua transferência, Quenda expressou sua alegria por dar esse grande passo em sua carreira. “É ótimo estar aqui”, disse Quenda.
“O Chelsea é um grande time e estou animado para jogar aqui em Stamford Bridge”, disse ele. “O clube demonstrou confiança em jogadores como eu e estou orgulhoso de estar aqui, orgulhoso de fazer parte deste clube.”
Desejo de trabalhar com Xabi Alonso
Além de suas conquistas no cenário nacional, Quenda detém o recorde de jogador português mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões. Ele também foi incluído na Seleção do Torneio do Campeonato Europeu Sub-21 de 2025. Embora ainda não tenha estreado pela seleção principal de Portugal, ele já foi convocado em várias ocasiões.
O ponta está ansioso para continuar a se desenvolver sob o comando de seu novo técnico. “Estou animado para trabalhar com meus companheiros de equipe e com o técnico, Xabi Alonso. Sou um jovem muito trabalhador e gosto de ajudar minha equipe. Quero ser conhecido por ter a mentalidade certa para ajudar meus companheiros e por dar o meu melhor para que o clube conquiste títulos.”
- Getty Images
O que vem por aí para o Chelsea e o Quenda?
Quenda passará agora a integrar o elenco do Chelsea, que se prepara para os próximos jogos da pré-temporada. Os torcedores estão ansiosos para ver se Xabi Alonso o escalará em uma função mais avançada no ataque ou como lateral-ala. Com seu valor de transferência estimado em 50 milhões de euros, as expectativas são altas, e ele poderá fazer sua estreia com a camisa azul muito em breve.
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